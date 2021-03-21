Как научиться общаться с людьми?

10:04 21.03.2021

Общение — это суть жизни.

Ни один человек не может жить изолированно и должен общаться с окружающими его людьми. Это не только избавляет нас от изолированной жизни, но и помогает расширить кругозор нашего мышления. Человек всегда участвует в каком-то разговоре, будь то с одним человеком или группой людей. Однако общение становится полезным только тогда, когда оно носит эффективный характер. Для многих людей завязать разговор - большая задача.

Несколько вещей, о которых нужно знать

Уверенность очень важна для эффективного общения. Люди, которые доверяют вам, могут общаться намного лучше, чем люди, которым не хватает уверенности. Зрительный контакт также очень необходим для общения. Это не только придает убедительность тому, что вы говорите, но и заставляет других людей чувствовать, что вам интересно то, что они говорят.

Следующее важное — проявить интерес к общению. Если вы продолжите болтать о себе, никто не станет беспокоиться, и уровень общения упадет. Внимательный слушатель — залог общения с людьми. Если вы проявляете большой интерес к тому, чтобы слушать человека, с которым общаетесь, он также будет слушать вас, когда вы говорите. Открытые вопросы действуют как ледокол и делают возможным взаимодействие. Задавайте вопросы, требующие от человека подробностей. Это во многом зависит от того, как вы сформулируете то, что хотите спросить.

Убедитесь, что вы не задаете вопросы, требующие прямого ответа «да / нет», поскольку они мешают общению. Всегда желательно слушать вдвое больше, чем вы говорите. Сосредоточьтесь на теме разговора и уделите ей безраздельное внимание. Говорите между ними, чтобы показать свой интерес и добавить к разговору, если вы хорошо знаете обсуждаемый вопрос.

Для общения очень важно знание. В общем, вы должны обладать достаточными знаниями и информацией, чтобы заниматься разумным общением. С людьми, которые следят за текущими делами, много читают и путешествуют, приятно общаться.

Самооценка также является важным фактором общения. Большинство из нас боятся быть отвергнутыми и поэтому не начинают общение. После отказа мы чувствуем себя недостойными себя. Нет, не позволяйте себе увязнуть в отказе, скорее воспринимайте это как вызов, который вам необходимо преодолеть. Начните с небольших бесед в общественных местах. Хорошее место для практики этих новых навыков работы с людьми — офис или магазин. Когда вам станет легче разговаривать со сверстниками, попробуйте поговорить с людьми, занимающими более высокие руководящие должности, например с менеджерами.

