Исполнитель: МакинтошЪ, Название: «За гаражи!», Год: 2026

Группа "МакинтошЪ" продолжает традиции воронежского рока, но базируется в Санкт-Петербурге. Что, в принципе, логично, поскольку о роли Петра I в воронежских весях мы, конечно, все наслышаны. Воронежский рок - это стёб, карнавализация, дворовые реалии. Питер - город высокой культуры, имперских амбиций, людей, чутких к нашей истории.

Все это явно нашли отражение в мини-альбоме группы "МакинтошЪ" "За гаражи!". Чего только стоит открывающая его песня "Иван Грозный". Таким бы драйвом и подачей не погнушались бы и сами Sex Pistols. Тем очевиднее различия. Если британские панки нещадно троллили свою королеву, то наши умельцы поют о собирателе земель русских с нескрываемым пиететом, хотя, конечно, и не без тени здорового стеба. К тому же среди перечисленных заслуг Ивана Грозного здесь можно найти явные параллели с нашим временем, которые касаются бодания с поляками и борьбой с содомитами.

Тут, конечно, могло бы быть что-то про процветание городов и весей, которыми богата Россия благодаря своенравному самодержцу. Но "МакинтошЪ" умудряется описать все это великолепие с помощью одного слова - гаражи! И действительно, куда ещё податься вольнолюбивому русскому человеку от родительского надзора да претензий супруги? "МакинтошЪ" добавляет к этому бдительных полицейских, которые тебя тоже вряд ли достанут за гаражами.

Однако жить там вечно не будешь и, рано или поздно, придется возвращаться домой. Как обезопасить себя в этом случае, "МакинтошЪ" популярно разъясняет в песне "Милфа". В самом деле, при выборе в спутницы жизни красивой дамы старше и опытнее тебя становится заметно меньше список требований в адрес незадачливого супруга.

С такой пассией ты, как известно, будешь всегда и сыт, и пьян. Последняяопция, правда, при неправильном использовании, становится серьезным препятствием. Но тут же подсказан и выход в песне "Кодировка".

Правда, в качестве побочного эффекта указана некотонтролиоуемая злость. Тут бы хотелось какого-то сгущения красок и гротескных устрашающих образов. Но "МакинтошЪ" приберег этот прием к финальной песне "У черта на куличках", где реальная опасность огрести люлей на гопнической окраине сопровождается мифологическими образами нечисти всех сортов. В этом неповторимом сочетании неформальной дворовости с былинной эпичностью и кроется изюминка новой работы группы.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Стоп-кадр из видео 5-tv.ru
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie