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Российские СМИ обратились к властям Белоруссии из-за задержания журналистов

20:25 10.08.2020
Задержание Семёна Пегова. Стоп-кадр видео

Представители российских СМИ обратились к властям Белоруссии с требованием предоставить информацию о состоянии задержанных во время акции протеста журналистов, а также незамедлительно их освободить.

"Минувшей ночью после закрытия избирательных участков в Минске произошли столкновения граждан с белорусским ОМОНом. За происходящим наблюдали журналисты, в том числе сотрудники российских СМИ, которые находятся в Минске с редакционными заданиями и действуют строго в соответствии со своими профессиональными обязанностями.

Власти Белоруссии пошли на применение силы в отношении журналистов. Еще накануне выборов прямо на улице Минска в жесткой форме были задержаны, а впоследствии депортированы из страны журналисты телеканала «Дождь». В ходе ночных столкновений пострадали бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Был задержан и избит корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник. В автозак, как следует из видео с места событий, был помещен российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Ситуация с Максимом Солоповым и Семеном Пеговым особенно тревожная. Журналисты Daily Storm, которые, по их словам, не получили серьезных травм, сообщили, что силовики избили Максима Солопова. Ни от Пегова, ни от Солопова до сих пор нет никаких известий.

Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении, вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить к ним сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении".

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 21:53
Гость: gvozd

депортированы из страны журналисты телеканала «Дождь»
-
дождь не "российские сми" и сми даже - это филиал црушного "радио свобода", фабрика дезы, манипуляций и русофобии.
правильно сделали что депортировали.
10.08.2020, 20:36
Гость: Я не понял

А почему этих хунвейбинов власти не интересует судьба задержанных в Хабаровске и уже длящаяся целый месяц ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ?
Это что за двойные стандарты? Или в Хабаровске не граждане России или они второго, третьего сорта?
10.08.2020, 20:28
Гость: 33

журналиста?
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