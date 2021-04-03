Факты, которые нужно знать при выращивании лимона в домашних условиях

19:47 3.04.2021

Лимон – цитрусовое растение, чья родная земля – Индия, Китай и некоторые острова Тихого океана. При этом, он может не только культивироваться, но и выращиваться в домашних условиях.

Лимон – цитрусовое растение, чья родная земля – Индия, Китай и некоторые острова Тихого океана.

При этом, он может не только культивироваться, но и выращиваться в домашних условиях.

Посадка и уход за лимоном

Самый простой способ вырастить дома лимон – посадить косточку. Для этого, в емкость небольшого размера помещается дренажный материал, субстрат (смесь из торфа и грунта) и зерна лимона (примерно на 1-2 см вглубь). Все это размещается в помещение с температурой 18-22°C на пару недель и периодически поливается для поддержания грунта во влажном состоянии.

Для растения создаются все необходимые условия. Чем дольше оно находится на солнце, тем быстрее будет расти, однако это может плохо повлиять на процесс плодоношения. Оптимальное размещение – подоконники окон, выходящих на юг или на восток. Само дерево лимона необходимо периодически поворачивать, чтобы оно не росло в одну сторону. В холодное время года нужно использовать лампы для освещения растения (около 5-6 часов в день).

Что касается температуры, то в период роста она должна быть 17°C (самая лучшая для данного растения), во время цветения – 14-18°C, в период плодоношения – 22°C и более. В холодное время года – около 13-14°C.

Своевременный полив

Домашний лимон нуждается в воде каждый день, начиная с мая и до начала осени, в остальное же время года – его можно поливать 2 или 3 раза в неделю. Вода используется либо отстойная, либо отфильтрованная и комнатной температуры.

Если влажность воздуха в комнате недостаточно высокая, желательно время от времени опрыскивать листья лимона водой (требования к ней такие же, как при поливке), в зимнее время – его можно просто держать в прохладном, проветриваемом помещении.

Удобрение

Удобрять растение можно, используя различные комплексы минералов или же некоторые органические вещества. Молодой лимон необходимо удобрять каждые 1,5 месяца, а взрослый – каждые две недели весной и летом, и немного реже осенью, зимой – удобряется так же, как молодой лимон. Но перед тем, как использовать удобрение, необходимо полить субстрат.

Кроне дерева придается определенная форма

У декоративного лимона – крона должна быть небольшая. У плодоносящего – должно быть некоторое число веток и определенная масса побегов для прищипки. Если не осуществлять обрезку, то растение разрастется, что может привести к замедлению плодоношения, а также оно будет иметь ветки, растущие в разные стороны.

Что может навредить лимону?

Данное растение в домашних условиях может начать терять листья, желтеть или сохнуть.

Если лимон начинает желтеть или терять листья, то причиной может быть как низкая влажность воздуха, плохое удобрение, недостаток влаги, так и вредители, а конкретно – паутинные клещи. Это самые распространенные вредители домашних лимонов. Избавиться от них довольно сложно. Для этого рекомендуется использовать специальные средства, к примеру, «Актеллик», «Клещевит» или «Фитоверм». Если листья лимона начинают сохнуть, то причиной тому может служить просто низкая влажность воздуха или недостаток влаги в почве. В данном случае следует проверить, получает ли растение нужное количество света, повысить влажность воздуха, регулярно удобрять, и поливать растение. Помимо паутинного клеща, лимон могут уничтожить, белокрылки, тли, мучнистые червецы и щитовки.

Размножение комнатного лимона

Помимо семян, лимон может размножаться черенками. Каждый черенок должен иметь не менее 3-х листов и столько же созревших почек. Для размножения, черенки наполовину погружаются в воду, а после (через несколько дней) помещаются в емкость, наполненную грунтом, удобрениями и небольшим количеством песка. Необходимые условия поливка, обрызгивание листьев и поддержание температуры около 20°C.

Сорта комнатного лимона

Для домашнего выращивания могут использоваться такие сорта, как «Павловский», «Мейера», «Лисбон», «Юбилейный», «Коммуне». При этом, домашний лимон может не только украсить дом, но и очистить воздух, а также и принести вкуснейшие плоды.