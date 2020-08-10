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Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

11:45 10.08.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее поздравления в адрес Лукашенко направили председатель КНР Си Цзинь Пин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет "Интерфакс".

"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в поздравительной телеграмме Токаева

В свою очередь лидеры Литвы, Польши и Украины призвали белорусское общество и власть к диалогу и к отказу от насилия.

Штаб основного соперника Лукашенко Светланы Тихановской не признал результаты ЦИК Белоруссии, заявив, что они не соответствуют действительности. О своих дальнейших действиях оппозиция объявит в ближайшее время. 

Темы: Белоруссия, Выборы в представительные органы власти в мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 13:36
Гость: Гостю

надо доказать а не махать дубиной значит он не уверен
10.08.2020, 13:12
Гость: Мне стыдно,

что я россиянин. Простите белорусы.
10.08.2020, 13:12
Гость: Тихановская?

Тихановская уверена в своей победе???????????
Все комментарии (9)
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