Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

11:45

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее поздравления в адрес Лукашенко направили председатель КНР Си Цзинь Пин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет "Интерфакс".

"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в поздравительной телеграмме Токаева

В свою очередь лидеры Литвы, Польши и Украины призвали белорусское общество и власть к диалогу и к отказу от насилия.

Штаб основного соперника Лукашенко Светланы Тихановской не признал результаты ЦИК Белоруссии, заявив, что они не соответствуют действительности. О своих дальнейших действиях оппозиция объявит в ближайшее время.