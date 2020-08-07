Эти бесхозные «Дикие гуси»

В последнее время работа российских спецслужб ознаменовалась целым фейерверком шпионских скандалов, а в СМИ появился новый вброс касаемо скандального транзита российских наемников через Белоруссию

Ночью (!) на сайте «Комсомольской правды» появилась «неопровержимая» информация о том, что, оказывается, российских наемников на территорию Белоруссии коварно выманила украинская служба безопасности.

Некто под именем «Сергей Петрович» «обзванивал бывших... бойцов так называемой ЧВК Вагнера с соблазнительным предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии». «Сергей Петрович» «интересовался боевым прошлым» абонентов. По информации КП, один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артём Миляев (позывной «Шаман») «вызвался помочь» «Сергею Петровичу» «рекрутировать группу для «работы за рубежом».

Совершенно непонятно, чем руководствовались российские спецслужбы, снабдив этим «отводняком» (а иначе его трудно воспринимать) журналиста «Комсомольской правды» Коца, но они не только добились обратного эффекта, но еще и оказались в положении гоголевской унтер-офицерской вдовы, которая «сама себя высекла».

Начнем по пунктам



Первое. «Внезапно» выяснилось, что украинские рыцари плаща и кинжала – вполне себе достойные соперники нашим. Хотя, на мой взгляд, они доказали это намного раньше, перебив по очереди всех знаковых героев Сопротивления в Донбассе – от Гиви с Моторолой до Захарченко - и погасив готовые взорваться очаги народного возмущения в Харькове и Одессе.

Эти «хохлы», оказывается, умеют разыгрывать непростые оперативные комбинации и добиваться результата. А он получился впечатляющим – причем по всем направлениям.

Теперь Россия (пусть временно) вошла в клинч со своим стратегическим партнером. А так как Батька в этой щекотливой ситуации тоже повел себя крайне некорректно, то выйти их этого противостояния без репутационных потерь обоим президентам будет невозможно. Тем более, что Батька в глазах Кремля уже фактически заработал имидж предателя.

Второе. Судя по неким косвенным признакам, сам Зеленский тоже был не в курсе этой операции своих спецслужб. Что лишний раз подчеркивает уровень их амбиций и самостоятельности. Или самостоятельности тех, кто их курировал.

Ровно такой же пакет вопросов возник теперь и к белорусским спецслужбам. Они ТАК подставили своего Батьку от незнания или по злому умыслу? Если затупили – им не место на столь ответственных должностях. Спецслужбы – это не институт благородных девиц. Пускай идут собирать урожай зерновых, копать картошку или выращивать гусей.

Если подставили сознательно – то с какой целью? И чья это была инициатива? Может, у них, как и у СБУ, появился свой новый заокеанский хозяин? На самом деле нет для президента ничего страшнее, чем работающие против него собственные же спецслужбы. Это кончается крайне печально – от его физического устранения (как в случае с Кеннеди) до политического «обнуления».

Кроме того, после этого международного скандала Россия получила имидж страны, поставляющей патентованных убийц в любую точку планеты. Мягко говоря, крайне сомнительное репутационное приобретение. Честное слово – был бы украинцем-русофобом, сказал бы СБУ «Браво!».

Третье. «Белорусский транзит» диких гусей продемонстрировал, что между украинскими и белорусскими спецслужбами налажено тесное оперативное взаимодействие. Что тоже не радует. И градус доверия белорусских спецов к украинским сбушникам, получается, был выше, чем к российским рыцарям плаща и кинжала. Иначе они бы «просканировали» поступившую от украинцев информацию у своих российских коллег. Но они этого не сделали. А вот это – факт еще более прискорбный.

Дальше – еще хуже. Получается, проживающих в России и имеющих боевой опыт наемников могут в нашей стране вербовать все кому не лень – СБУ, ЦРУ, МИ-6, Моссад, разведка Гондураса... И наши бесхозные «дикие гуси» в любое время могут всплыть «дружными отрядами» в любой точке планеты – от Арктики до Берега Слоновьей Кости. Как говорится, кто платит музыку, тот и заказывает «Вагнера». А наши спецслужбы не будут знать об этом ни сном, ни духом – как в случае с «белорусским транзитом»…

Ау, ребята с Лубянки и Литейного, вы чем там занимаетесь?

Это при том, что во всем мире ЧВК находятся под жестким (если не сказать тотальным) контролем всех спецслужб вместе взятых – начиная от контррразведки и заканчивая разведкой армейской. И посему сам факт наличия «белорусского канала» – это глубокий и системный провал российских чекистов, после которого должно случиться неизбежное «отрывание голов и погонов».

А теперь – самое главное. Любой человек, мало-мальски знакомый с тонкостями и спецификой шпионского ремесла, подтвердит вам, что «заочная вербовка» по телефону и тем более «телефонное заключение контракта» на переброску диких гусей в другую часть света невозможны в принципе. Расскажите эти байки тете Саре с Малой Арнаутской или торговцу Мойше с Привоза – они поверят. И то не факт. Вербовка – процесс длительный. Иногда он растягивается на годы. И ему, как правило, предшествует целый ряд личных встреч.

Где ЛИЧНО встречался «Сергей Петрович» с вагнеровцами? В Москве? В Питере? В Сирии? А может, еще в Донбассе? И наши спецслужбы, которые по долгу профессии обязаны были опекать вагнеровцев денно и нощно, проспали этот контакт?! А может – даже страшно предположить! – в российских спецслужбах вообще завелся «крот», который, как недавний перебежчик Потеев, будучи опекуном «вагнеровцев», провернул такую операцию во имя ЦРУ и своего будущего благосостояния – только уже за океаном? Тогда – ищите «крота» в своих рядах, ребята. И я вам не завидую..

И, наконец, четвертое. В самом факте наемничества нет ничего нового, удивительного или зазорного. Наемники использовались всегда, везде и всеми «заинтересованными лицами». Примеров тому – миллионы.

Мало того. В связи со сложной и непредсказуемый экономической ситуацией в мире, XXI век обещает стать «золотым веком наемничества». Молодые здоровые мужчины, умеющие хорошо стрелять и быстро бегать, в условиях тотальный безработицы во всем мире будут пополнять ряды разнообразных армий наемников десятками (если не сотнями) тысяч. Но это совершенно не значит, что этот процесс нужно пускать на самотек.

Для «тех, кто в теме», не секрет, что несколько тысяч афганских наемников, доставленных за сутки «заинтересованной стороной» на военных «Боингах» из Гиндукуша и Кандагара в Ливию, были на острие «возмущенных масс», свергнувших действующий (и вполне себе законный) режим Муаммара Каддафи. А после исполнения контракта гиндукушские душманы в один день так же оперативно и организованно были доставлены обратно на историческую родину. Правда, с небольшим денежным «бакшишем» в кармане за оказанную услугу.

И такие операции теоретически можно провести в любой стране. Таинственный «Сергей Петрович» из Сирии смог в предельно сжатые сроки собрать в России целый батальон никому не подконтрольных добровольцев, имеющих опыт войны в Донбассе. А сколько он таким же телефонным звонком и перечислением скромной суммы в долларах соберет завтра? Полк? Армию? И куда их бросит? В Сирию? Сербию? Или прямиком под кремлевские стены? Какие «приятные» перспективы…

В последнее время работа российских спецслужб ознаменовалась целым фейерверком шпионских скандалов, провалов и разоблачений – начиная от «Гелентваген-заезда» выпускников Академии ФСБ и «банковского гоп-стопа» бойцов «Альфы», заканчивая скандальным «белорусским транзитом». Это даже не системный кадровый коллапс. Это какие-то авгиевы конюшни «Аквариума» и «Лубянки». И чистить их нужно в авральном режиме. Иначе непрерывный «сеанс удивительных открытий» со стадами кочующих через границы наемников для каких-то мутных дел гарантирован нам и в будущем.