«Мельница», 1 апреля, «19.30 Moscow»

«Мельница», 1 апреля, «19.30 Moscow»

Весной 2020 года мы собирались показать вам необычную программу «Сказки, рассказанные в апреле»

По понятным причинам этого не случилось, но обязательно случится – в апреле 2021 года.

Концерт состоится в клубе «1930 Moscow» 1 апреля, и это не шутка. Так что серьезно настраиваемся на отличный весенний вечер в компании Мельницы! Для этой программы мы собрали наши главные хиты, редкие, но нежно любимые нами песни, которые нечасто услышишь на концертах, новые композиции из грядущего альбома «Манускрипт» и, конечно, не обойдётся без сюрпризов.

Рассказывать про сюрпризы заранее не будем – ведь на то они и сюрпризы, поэтому предлагаем запастись терпением и узнать все секреты новой программы при встрече! Мы расскажем вам самые интересные сказки, а вы поддержите нас своими эмоциями и аплодисментами. Увидимся на концерте!
 

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