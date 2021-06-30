Выпорол тусовщиц прямо во дворе: почему россияне постоянно применяют силу в «разборках» с нарушителями общественного порядка

Если мы не хотим, чтобы отчаявшиеся люди шли наказывать своих мучителей самостоятельно, то стоит пересмотреть взгляды на мелкие правонарушения. ВИДЕО

На днях в соцсетях разлетелось «вирусное» видео, на котором житель Челябинска стегает ремнем четырех девушек во дворе многоэтажки. Как стало известно средствам массовой информации, рано утром (между пятью и шестью часами) 20 июня дамы курили кальян, громко разговаривали и слушали музыку под окнами, перебудив многих людей.

По словам очевидцев, один из жителей дома сначала пытался урезонить шумную компанию с балкона, а когда это не возымело желаемого эффекта, спустился вниз и выпорол дам ремнем.

Зачинщицы инцидента написали на мужчину заявление в полицию и начали распространять в соцсетях видео случившегося, однако это дало не совсем тот эффект, на который они рассчитывали.

Множество комментаторов в соцсетях и под статьями в интернет-СМИ заняли сторону мужчины с ремнем. Более того, он сам обратился в органы внутренних дел с просьбой привлечь дам к ответственности за нарушение закона о тишине (за это, согласно закону, предусмотрен штраф в сумме от одной до пяти тысяч рублей). Чью сторону заняли правоохранители, пока что неизвестно.

Директор управляющей компании «Домоуправ-Челябинск», обслуживающей комплекс «Академ Riverside», в котором все и произошло, заявил СМИ, что он не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

«Сначала мы кальян курим, потом дискотеки начнем устраивать, алкоголь распивать. Это неправильно, аморально. Если честно, мне немножко стыдно за наш новый центр Челябинска, в котором живут такие вот девушки, и немножко, может быть, невыспавшийся мужчина, который превысил рамки допустимых действий. Мужчина, конечно, неправ. Бить женщин не надо. Но девушки тоже, пардон! Что хотят? В 5 утра под окнами с музыкой в выходной день. Ну извините!.. Этому молодому человеку вместо ремня надо было взять телефон в руки и … вызвать наряд ГБР. Группа бы подъехала и попросила девушек убраться восвояси вместе с кальяном, музыкой, бич-пакетами и так далее, потому что это реально дичь... Второй вариант - вызвать участкового. Он прибыл бы на место чуть позже, но зато обладает полномочиями составить административный протокол, по которому за нарушение закона о тишине предусмотрен денежный штраф», - цитирует директора УК сайт 74.ru.

Вот только не кривит ли руководитель предприятия душой?

Кто-то реально верит в то, что через пять минут после звонка участковый прибыл бы на место, навел порядок и оштрафовал нарушительниц?

Тут нет никакой критики в адрес полиции, а есть лишь констатация сухих фактов. Во-первых, участковый не обязан принимать звонки в пять часов утра. Во-вторых, даже если бы он принял звонок, то физически, скорее всего, не успел бы прибыть на место даже за полчаса. В-третьих, дамочек, пляшущих с кальяном вокруг машины, вряд ли бы смутил штраф в пару тысяч рублей.

Фактически людям предлагают «утереться» и молча протирать глаза, глядя на то, как развлекаются у них под окнами нарушители их прав.

А ведь случай еще далеко не самый жесткий и вопиющий.

Пару раз за последнее время в топы «смишных» рейтингов попадали истории о том, как замечания по поводу ночного шума перерастали в конфликты. Людей, ссылающихся на законы, пытались унижать, а затем – им даже угрожали. В башкирском городе Салават и поселке Елатьма Рязанской области подобные ситуации заканчивались стрельбой из карабинов по шумным компаниям. А в Нурлате Республики Татарстан распивавшие в подъезде алкоголь отморозки забили до смерти мужчину, посмевшего сделать им замечание.

Буквально на днях на популярном агрегаторе «Яплакал» появилось фото автомобиля, который «народные мстители» разрисовали в ответ на ночную музыку под окнами. Большинство комментаторов поддержали «художников». Однако нашлись и такие, которые угрожали избивать таких людей до «полусмерти» и призывали недовольных «идти и говорить все в глаза». Именно так, как поступил парень в Татарстане…

В итоге складывается патовая ситуация.

Тех, кто пойдет и попытается поговорить с вандалами или хулиганами по-хорошему, могут убить или, как минимум, избить.

Тех, кто вооружится некими «весовыми аргументами» и пустит их в ход – с большой долей вероятности посадят.

Те же, кто вызовут полицию, - не факт, что добьются желаемого эффекта. У дежурных групп обычно есть куча других дел, кроме ночного шума, курения в подъезде или матов на детской площадке. И даже если полицейские приедут через час–два, ситуация за это время, с большой долей вероятности, успеет десять раз измениться. Причем людям придется все это время униженно терпеть вызывающее поведение отморозков.

И даже если полиция доедет и застанет «весельчаков» на горячем, за подобные правонарушения им будет грозить штраф в лучшем случае до 5 тыс., а в худшем – до 1 тыс. рублей. Только очень наивный человек поверит в то, что подобные «санкции» могут произвести какой-то педагогический эффект. Отморозков они, скорее, только обозлят. А несовершеннолетних и вовсе за «мелкие правонарушения» привлечь невозможно. До 16-ти их вообще не тронуть, а после 16-ти — только после сложной процедуры, поэтому де-факто они неприкосновенны.

Мелкие правонарушения уже давно стали бичом многих обществ, включая наше. Причем они, во-первых, резко снижают качество жизни законопослушных граждан, а во-вторых, побуждают нарушителей переходить уже к серьезным преступлениям.

Все же слышали о «теории разбитых окон», согласно которой попустительство общества к мелким правонарушениям непосредственно провоцирует людей на совершение аналогичных или более серьёзных правонарушений?

После того, как полиция Нью-Йорка в 1990-е годы развернула радикальную борьбу с мелкими правонарушениями, такими как драки, рисование граффити и безбилетный проезд в метро, количество преступлений против личности в городе упало на 56%! Тотальная нетерпимость к мелким правонарушениям царит и в одном из наиболее безопасных мест Земного шара - в Сингапуре.

Если же мы не хотим, чтобы отчаявшиеся люди, как это уже происходит, шли наказывать своих мучителей с карабинами в руках, то законодателю стоит пересмотреть свои взгляды на мелкие правонарушения. Штрафы стоило бы поднять в 10–20 раз, возрастной порог административной ответственности снизить до 12-14 лет, а, самое главное, сделать этот вид деятельности одним из «приоритетов» в полицейской отчетности. Перспектива неминуемо заплатить 50–100 тыс. рублей будет приводить в чувство не менее 90% хулиганов, и поводов хвататься за подручные средства, скорее всего, станет ничтоже мало…