Проект стратегии развития образования в РФ: ограничение права человека на получение бесплатного и общедоступного образования

Эксперты Российского социального форума, включая учёных, педагогов и общественных деятелей Конгресса работников образования и науки, проанализировали Проект Стратегии, который должен определять всю систему образования в России на перспективу до 2036 года.

Несмотря на декларативные заявления разработчиков, проект не отражает лучшие образовательные традиции и опыт советской школы, предполагает жёсткое социальное расслоение, системный контроль над личностью и не отвечает национальным интересам и безопасности страны.

Публикуем полный текст заявления координационного совета и экспертов Российского социального форума:

О несогласии с проектом «Стратегия развития образования в Российской Федерации до 2036 года»

После длившихся несколько месяцев закрытых обсуждений стратегически важных направлений развития отечественного образования в начале июля появился доступный для открытого обсуждения проект «Стратегии развития образования в Российской Федерации до 2036 года» (далее Проект), подготовленный по поручению Президента РФ редакционной группой под руководством проректора Высшей школы экономики Т.В. Васильевой.

Экспертный анализ показал, что Проект фактически является дорожной картой по разрушению бесплатности и общедоступности образования, уничтожению его системности и фундаментальности, цифровизации не только образования, но и общества в целом с разделением его на страты по уровню образования и подменой социальных лифтов дискриминационной селекцией детей «по способностям».

Проект по содержанию напоминает форсайт-проект по «оцифровке человека» «Образование 2030 (2035)», получивший крайне негативную общественную оценку.

Проект ограничивает право человека на получение бесплатного и общедоступного образования. Гарантии получения общедоступного и бесплатного образования заменяются на гарантии доступа к получению бесплатного и качественного образования (п. 8 Проекта) в не относящемся к гарантиям разделе «Оценка состояния системы образования Российской Федерации». Тем самым проект подменяет и искажает содержание и смысл статьи 43 Конституции РФ.

В Проекте отсутствует указание на гарантии приоритетности образования в государственной политике, включая норму доли ежегодных государственных расходов на образование из всех видов бюджета и гарантии защищенности расходных статей всех видов бюджетов (федерального, региональных и местных). В СССР и в России 90-х гг. (Ст. 40 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.) норма доли ежегодных государственных расходов на образование из всех видов бюджета составляла не менее 10% национального дохода.

Проект снимает с государства ответственность за финансирование образовательных организаций в размере, необходимом и достаточном для реализации основных общеобразовательных программ. В нём предлагается определить «единые подходы ... к установлению нормативов финансового обеспечения реализации основных образовательных программ по всем уровням образования» с учётом их структуры и состава (п. 52.2 Проекта), а также ввести так называемый «стандарт оснащения ... обязательной части основных образовательных программ для каждого уровня образования» (п. 52.1 Проекта). Таким образом, Проект ограничивает право человека на получение полноценного бесплатного и общедоступного образования, урезая государственные гарантии до поддержки всего лишь обязательной части основных образовательных программ.

Проект подменяет совокупность воспитания и получения обязательного среднего общего, а также профессионального и высшего образования, обеспеченного системой государственного и прочих институтов, на некую «бесшовность» - «преемственность и учёт достижений обучающихся при переходе между ступенями обучения» (п. 49.2. Проекта). То есть полноценное образование предполагается только для людей с зафиксированными по результатам тестирования достижениями (портфолио), что, по сути, ограничивает общедоступность образования и нарушает равенство прав человека в сфере образования.

Проект предлагает ограничить право человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и имени, обеспечить «охват 100% образовательных организаций возможностью формирования цифровых профилей обучающихся» с помощью системы «цифровой навигации, использующей в своей работе технологии искусственного интеллекта, с возможностью построения индивидуальной образовательной траектории обучающегося» (п. Проекта). Противоправные предложения по сбору персональных данных для формирования цифровых профилей обучающихся в образовательных организациях написаны без прогнозирования социальных рисков и сценарного моделирования уже проявленных и зафиксированных негативных последствий цифровизации.

Проект полностью игнорирует кадровый голод в системе образования, определяемый преступно низким уровнем оплаты труда педагогов на ставку заработной платы в целом ряде субъектов РФ вследствие её региональной дифференциации и недопустимо высокой перегрузки преподавателей учебных организаций. Более того, Проект содержит ложные данные о «незначительном» дефиците педагогических кадров (п. 42.2 Проекта). По данным чиновников высокого уровня, а также экспертов и интернет агрегаторов поиска вакансий, на сегодня дефицит учителей по стране составляет порядка 500 тыс. человек.

Вместо закрепления государственных гарантий общедоступности и бесплатности образования, Проект, напротив, усугубляет недоступность образования для населения России. По сути, он сводится к тотальному утверждению цифровых технологий в образовании, от которых отказались конкурирующие с Россией страны (Финляндия, Швеция и прочие).

Координационный совет Российского социального форума и эксперты в области социальной политики России:

- констатируют полный провал разработки Проекта, характеризуемого как антигосударственный, угрожающий национальной безопасности России;

- заявляют о недопустимости принятия Проекта в качестве официального документа по причине несоответствия целого ряда его положений правам человека и гражданина;

- считают необходимым пересмотреть нормы федерального законодательства, соотносящиеся с Проектом (в частности, см. Приложение); снять с рассмотрения законопроект № 918255-8;

- отвергают публичное предложение, внесённое Советом при Президенте РФ по правам человека, о введении в школе интегральной оценки по предметам и поведению как нарушающее права человека в условиях формирования цифровых двойников обучающихся.

Координационный совет Российского социального форума и эксперты в области социальной политики России предлагают переработать Проект в соответствии с конституционными гарантиями прав человека.

Стратегия должна соответствовать национальным интересам страны и её народа!

Экспертная группа Российского социального форума:

Афанасьев А.А. – председатель Комитета по информационной безопасности семьи Родительской Палаты, главный редактор сайта «На распутье ру»

Бурлакова И.И. – доктор педагогических наук, профессор, Корпоративный университет развития образования М.О., член Президиума Союза православных женщин, руководитель Московского отделения МПОО ОПУ (Объединение православных ученых), член Экспертного совета направления «Социальная политика и культура» Конгресса работников образования, науки, культуры и техники (СПиК КРОН)

Василик В.В. – доктор исторических наук, профессор, протодиакон, Санкт-Петербургский государственный университет

Вифлеемский А.Б. – доктор экономических наук, г. Нижний Новгород

Иванов А.В. – доктор физико-математических наук, профессор, Петрозаводск

Иванов Д.В. – доктор медицинских наук, общественный деятель

Климова Е.К. – кандидат психологических наук, доцент, руководитель Психологического центра «Успех», координатор направления «Образование» КРОН, Калуга

Киселева В.Э. – медэксперт по биобезопасности и биоэтике

Лактионова Н.Я. – кандидат исторических наук, Отделение экономических и политических исследований ИЭ РАН; координатор направления СПиК КРОН, член МПОО ОПУ, член Союза журналистов и Союза писателей России

Лебедев С.Д. – кандидат социологических наук, доцент, руководитель лаборатории "Социология религии, культуры и коммуникаций" НИУ "БелГУ" (Белгород), заслуженный деятель Российского общества социологов

Медведева И.Я. – психолог, Российский детский фонд, член Экспертного совета направления СПиККРОН,член Союза писателей России

Мельникова Р.В. – эксперт направления «Образование» КРОН

Миронов А.С. – кандидат технических наук, председатель Профобъединения "РКК-Наука", сопредседатель КРОН, координатор направления «Наука» КРОН, наукоград Фрязино

Орлов А.Д. – кандидат технических наук, радиожурналист, публицист, аналитик

Падалко О.В. – кандидат социологических наук, председатель Комитета по образованию и науке Союза Родительская Палата, член рабочей группы по образованию и духовному развитию Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте по правам ребёнка, руководитель Ассоциации Семей России, куратор группы Многодетные Семьи Санкт-Петербурга и Ленобласти

Селуянова И.В. – доктор философских наук, Почётный профессор, кафедра биоэтики РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Симонова А.В. – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, кафедра общей врачебной практики МОНИКИ. Эксперт Национальной Ассоциации заслуженных врачей

Тимошина Е.М. – кандидат юридических наук, криминолог, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства

Трошина В.В. – член Экспертного совета направления СПиК КРОН, координатор юридической службы Общественного Движения «Родители Москвы»

Храмова Н.Г. – кандидат психологических наук, доцент, кафедра общей и прикладной психологии РПУ, член Экспертного совета направления СПиК КРОН

ШишоваТ.Л. – педагог, член Экспертного совета направления СПиК КРОН, публицист, член Союза писателей России

Чернышева Т.Е. – кандидат социологических наук, доцент Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Отличник народного просвещения, Заслуженный работник науки и образования, член Союза профессиональных литераторов, председатель Калужского городского литературного клуба "Пушкинист", эксперт направления «Образование» КРОН, Калуга

Шупер В.А. – доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, эксперт Российского совета по международным делам, член Экспертного совета направления СПиК КРОН.

