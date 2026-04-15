"Расцениваем этот шаг как ползучее превращение отдельных стран Европы в стратегический тыл Украины"

Стоит обратить внимание на вот это: " ...превращение отдельных стран Европы в стратегический тыл Украины". Отдельных стран, пока их не называя. Так или иначе, политики этих "отдельных стран" делают стратегическую ошибку, которая будет им дорого стоять. Уроки истории не пошли этим политикам никак впрок. Д.Трамп оказался намного умнее этих европейских политиков, чисто прагматично. Как уже было сказано, оптимальным решением было бы, чтобы Украина стала нейтральным государством, что-то типа восточноевропейской Швейцарии, тем более у нее были все необходимые предпосылки для этого. Но ... определенные политические силы в США и прежде всего в Европе увидели, как им оказалось исторический шанс сокрушить окончательно Россию. Для этого на Украине были реанимированы худшие образцы русофобии и ненависти к России - это идеология украинства, носителем которой стал небольшой украинский субэтнос Западной Украины, возникший в специфических исторических условиях. Именно эта идеология и стала государственной идеологией постсоветской Украины.

Для России это имеет экзистенциальное значение.