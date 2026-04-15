Минобороны опубликовало список европейских производителей БПЛА для Украины
Минобороны РФ выпустило заявление, в котором предупредило об эскалации обстановки в Европе из-за решения увеличить производство и поставки дронов Украине, пишет «Коммерсант». Военное ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят БПЛА для ВСУ.
Заявления Минобороны
- Европа решила нарастить производство и поставки БПЛА Украине для ударов по России.
- Рост выпуска БПЛА спланирован за счет расширения финансирования расположенных на территории ЕС украинских и совместных предприятий.
- План увеличить поставки беспилотников Украине приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки в Европе.
- Воплощение сценариев Украины по терактам против РФ с применением БПЛА из Европы ведет к непредсказуемым последствиям.
- Действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.
- Расцениваем этот шаг как ползучее превращение отдельных стран Европы в стратегический тыл Украины.
Филиалы украинских компаний в Европе
- В Испании приемники космических радионавигационных сигналов производят на предприятии «Нэвигейшн Ю-Эй-Ви» в Мадриде.
- В Италии на предприятиях «КМД Авио», «Мвфлай», «Епа пауер» и «Джилардони» производят поршневые двигатели мощностью 60-170 л.с., в в Венеции, Оменье, Гарбаньяте-Миланезе и Манделло-дель-Ларио.
- В Германии поршневые двигатели мощностью 30 л.с. изготавливают на предприятии 3W «Профессионал» в Ханау.
- В Чехии производят малогабаритные турбореактивные двигатели на предприятии «Пбс» в городах Прага и Велка-Битеш.
- В Израиле производят модули подключения к сетям сотовой связи на предприятии «Элсайт» в городах Хайфа и Ор-Йехуда.
- В Турции производят приемники космических радионавигационных сигналов и углеродное волокно для планера на предприятиях «Туалком» и «Доу Акса» в городах Анкара и Ялова.
Зарубежные предприятия, осуществляющие производство комплектующих
- «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Великобритании (Лондон, Милденхолл, Лестер) — FP-1, FP-2 и «Стикер».
- «Да Винчи Авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен) — «Да Винчи», «Анубис».
- «Корт» в Дании (Стевринг) и в Литве (Вильнюс) — «ХаКи» АК-1000.
- «Терминал аутономи» в Латвии (Рига) — AQ-400 «Коса».
- «Дестинус» в Нидерландах (Хенгело) — «Рута».
- ГП «Антонов», «Укрспецсистемз» в Польше (Мелец, Тарнув) — Ан-196 «Лютый» и RAM-2X.
- «Девиро» в Чехии (Прага, Колин) — «Булава».
Стоит обратить внимание на вот это: " ...превращение отдельных стран Европы в стратегический тыл Украины". Отдельных стран, пока их не называя. Так или иначе, политики этих "отдельных стран" делают стратегическую ошибку, которая будет им дорого стоять. Уроки истории не пошли этим политикам никак впрок. Д.Трамп оказался намного умнее этих европейских политиков, чисто прагматично. Как уже было сказано, оптимальным решением было бы, чтобы Украина стала нейтральным государством, что-то типа восточноевропейской Швейцарии, тем более у нее были все необходимые предпосылки для этого. Но ... определенные политические силы в США и прежде всего в Европе увидели, как им оказалось исторический шанс сокрушить окончательно Россию. Для этого на Украине были реанимированы худшие образцы русофобии и ненависти к России - это идеология украинства, носителем которой стал небольшой украинский субэтнос Западной Украины, возникший в специфических исторических условиях. Именно эта идеология и стала государственной идеологией постсоветской Украины.
Для России это имеет экзистенциальное значение.
Чисто геббельсовский бред,но очень низкого интеллектуального уровня.Европа воюет с Русью,Россией...более 800 лет. Русь изначально часть Европы, иначе Ярослав Мудрый не был бы европейским тестем, на 240 лет была оторвана от Европы Золотой Ордой, но затем постепенно возвращалась в Европу. Достаточно вспомнить архитектуру, огнестрельное оружие,начала науки. Петр,как известно,прорубил окно в Европу,а немного спустя объявил, что " мы из небытия в Бытие произведены". Начиная с 1702 г. в Россию по указу Петра европейцы привлекались массами,причем далеко не всегда авантюристы, а в большинстве - очень серьезные люди. Но если поднапрячь мозги можно вспомнить, что европейцы начали приглашаться уже Иваном 3,его сын вообще считал нужным модернизировать по европейски страну. В общем, Россия стала неотъемлемой частью Европы.
Опубликовали, и что? Желательно, чтобы эти адреса звучали в таком контексте: «Вчера в Мюнхене, по адресу Феласко-штрассе, 10, произошел взрыв, здание практически уничтожено». Или: «В Риге, на улице Латгалес, 462, бушует пожар. Пожарные уже несколько часов безуспешно борются с огнем».
Похоже, некому отдать соответствующий приказ, да и работать, судя по всему, некому. Наверное, в ФСБ и разведке уже заправляют выпускники Академии ФСБ 2016-го г., участники знаменитого заезда на «Гелендвагенах», «квалифицированные потребители», для которых на первом месте материальная сторона бытия, а не служение Родине.
Теперь случайным образом по этим адресам "Орешником" точно раз в неделю в одно и то же время.
Опубликовали и что? Им стало страшно.