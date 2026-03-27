Ведущие ученые представили «Российский словарь современного политического языка»

Книга представляет собой справочное издание, объясняющ ключевые понятия современной политики

Вышел в свет «Российский словарь современного политического языка» – справочное издание, содержащее важные термины и понятия, отражающие специфику российских и международных политических процессов. В словаре представлены актуальные трактовки как уже известных, так и новейших явлений и событий быстро меняющегося современного мира.

Издание подготовлено коллективом ведущих отечественных ученых в области политологии, истории, социологии и лингвистики. В разработке материалов приняли участие ведущие российские научно-образовательные центры страны, включая МГУ имени М. В. Ломоносова, РАНХиГС и институты Российской академии наук.

Среди авторов словаря – доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. В издание вошло около 40 его статей, в которых автор дает трактовки понятий, имеющих ключевое значение для современного гуманитарного знания и сферы культуры – от «Свободы» и «Нации» до «Образа будущего» и «Общества познания».

В рамках знакомства с этим изданием мы публикуем две статьи Сергея Черняховского – «Большевизм» и «Борьба классовая».

БОЛЬШЕВИЗМ



Революционное политическое течение в марксистском движении XX в. (основатель В.И. Ленин), отличающееся творческим следованием марксизму в условиях новой мировой эпохи, радикально-конструктивным и преобразующим характером политического действия, установкой на неуклонное движение к избранной цели, способностью встречающиеся препятствия превращать в орудия и средства своего движения вперед, уверенностью в своей исторической правоте.

Исторически возникает на II съезде Российской социал-демократической рабочей партии в результате расхождения между сторонниками позиций В.И. Ленина и Ю.О. Мартова по вопросам одного из пунктов Программы РСДРП: включать или не включать в Программу в качестве цели свершение социалистической революции (большинство поддержало Ленина и пункт о включении, – отсюда и название «большевики»); и Устава: кто может быть членом партии – регулярно работающий в организации или только «оказывающий личное содействие» – позиция Мартова, которую поддержали делегаты.

С этого началось расхождение и раскол: в 1905 г. большевики организовали проведение III съезда РСДРП и избрали свой Центральный комитет, в 1912 г. Была проведена 6-я (Пражская) партконференция, на которой было провозглашено создание партии РСДРП(б).

В октябре 1917 г. большевики совершили в России Социалистическую революцию, взяли власть, изменили государственное устройство, одержали победу в Гражданской войне над противниками революции и поддержавшими их агрессией 14 государствами мира, провели в России социалистические преобразования, возглавили сопротивление гитлеровской агрессии в ходе Великой Отечественной войны. Под руководством большевиков СССР/Россия стал одной из двух ведущих стран мира, имевших союзниками в разное время от трети до двух третей государств планеты.

В 1952 г. по предложению И. Сталина партия большевиков, носившая к этому моменту название Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) – ВКП(б), была переименована в КПСС – Коммунистическую партию Советского Союза.

Как политическое движение и политическая сила большевизм обладал особым

деятельностным темпераментом, соединявшим романтизм и сциентизм, технократизм и эгалитаризм. С одной стороны, большевизм, вслед за своим основателем и лидером В.И. Лениным, исходил из признания марксизма научным и безусловно верным учением. С другой стороны, он считал, что безусловно верные положения марксизма в разных исторических условиях действуют по-разному и требуют конкретно-исторического осмысления и исполнения. Исходя из определяющей роли объективных, особенно экономических, условий, большевизм придавал особое значение деятельности исторического субъекта (передового класса и его союзников) во главе с его организованной частью: революционной политической партией, действующей на основании познания этих законов.

Для большевизма характерно постоянное принятие вызова внешних обстоятельств и установка на их коренное преобразование. Считалось, что любые данные, объективные условия не абсолютны и подлежат преобразованию в ходе сознательной деятельности революционного субъекта: преобразовать можно не только объективный мир, но и условия, в которых действует принявший вызов субъект преобразования.

Большевизм исходил из того, что, если необходимые для преобразования условия и средства отсутствуют в окружающей реальности, эта реальность сама может быть преобразована организованным воздействием, а отсутствующий инструментарий – создан в преобразующей деятельности революционного субъекта. Большевизм предполагает, что, если в своей практике революционный субъект сталкивается с политическими и экономическими препятствиями, при разумном подходе сами эти препятствия он может использовать как средства достижения цели.

Большевизм считал и умел силу любого противодействия использовать как источник энергии и движения к достижению своей цели, аналогично тому, как встречный ветер, мешающий движению корабля, может быть использован для движения того же корабля к его цели при определенном расположении парусов и продвижении вперед галсами.

Основными, наиболее известными лидерами большевизма были на первом этапе В.И. Ленин, Л.Б. Красин и А.А. Богданов, на втором, в ходе Октябрьской революции и

Гражданской войны – В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Я.М. Свердлов, Ф.Э. Дзержинский, И.В. Сталин, Г.Л. Пятаков, Н.И. Бухарин и др., на третьем – И.В. Сталин, В.М. Молотов и др.

БОРЬБА КЛАССОВАЯ



Борьба между крупными группами людей, различающихся по своему отношению к средствам производства, месту в общественном разделении труда, роли в производственном процессе и размеру получаемых богатств, оказывающая определяющее воздействие на ход истории и политического процесса.

Исходно теория борьбы классовой, обычно связываемая с именем К. Маркса, была выдвинута французскими историками Ф. Гизо и О. Тьерри, при разных трактовках классов, оценивавших ее как позитивный фактор, обеспечивающий общественное развитие и в итоге ведущий к классовому миру. К. Маркс четко связал понимание классов с отношением к средствам производства, при главном различии – между обладателями средств производства и теми, кого собственники используют для работы на них. В рабовладельческом обществе рабовладельцы и находящиеся в их собственности рабы, при феодализме – феодалы и находящиеся в личной зависимости от них крестьяне, при капитализме – обладатели средств производства в индустрии и земледелии и наемные работники. На разных этапах развития деление может выражаться с разной яркостью: в современном капитализме оно не всегда выглядит ярко поляризованным.

К. Маркс своим главным вкладом в теорию борьбы классовой считал учение о ее прекращении с установлением диктатуры пролетариата, уничтожающей деление на собственников и наемных работников. Классовая борьба, в течение всей истории идущая между собственниками средств производства и на них работающими, идет и между собственниками разных типов производства – земельной аристократией и буржуазией и т.п. Так же идет борьба между секторами одного класса – крупными и мелкими феодалами, крупной и мелкой, торговой, промышленной и финансовой буржуазией. При этом образуются различные конфигурации: абсолютизм характеризуется союзом королевской власти с мелким дворянством и буржуазией против феодальной аристократии и крестьянства, для современных западных государств характерен союз высшего слоя наемных работников (топ-менеджеров) – с крупнейшей буржуазией и государственной властью против остальных наемных работников и буржуазии.

В любом случае, пока сохраняется деление общества на владельцев средств производства и наемных работников, классовая борьба остается неизбежной.

Источник: Российский словарь современного политического языка / Под ред. А.Ю. Шутова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2025. — 392 с. УДК 327 ББК 66.4 ISBN 978-5-7567-1338-1 © Российское общество политологов, 2025