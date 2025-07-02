МИД предложил Азербайджану вернуться к «стратегическому союзничеству»

Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов

Россия призывает Азербайджан принять меры, чтобы вернуть отношения двух стран к уровню стратегического союзничества, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону принять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества», — приводит ее слова РБК.

Захарова добавила, что на встрече с азербайджанским дипломатом накануне, 1 июля, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин заявил своему собеседнику решительный протест в связи с намеренным демонтажем двусторонних российско-азербайджанских отношений и действий азербайджанских силовиков в отношении российских граждан.

Среди недружественных действий Баку Захарова назвала отмену мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога и культурных мероприятий с участием российских исполнителей, неприемлемые действия против российского информагентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников, распространение фейков в СМИ страны.

Представитель российского МИДа также обратила внимание, что Азербайджан на данный момент не предоставил возможности консульского посещения арестованных граждан России, в том числе и российских журналистов, пишет ТАСС. Она указала, что российская сторона запросила возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства РФ в Азербайджане. «К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российских средств массовой информации, не предоставлена», - сообщила дипломат.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.07.2025, 23:56
    Гость: славянин

    Иран, в ходе войны с Израилем, в 15 раз поднял скорость депортации мигрантов, сообщает Reuters.
    .
    В основном это касается афганцев, представители которых составили большинство диверсантов завербованных Моссад. ООН подсчитала, что во время войны с Израилем Иран высылал в среднем 30 000 афганских беженцев каждый день, по сравнению со средним показателем в 2000, которые высылали в обычный день до начала 12-дневной войны. Иранские силовики хотят выйти на символический рубеж в 1 миллион депортаций в месяц, для скорейшего укрепления национальной безопасности государства.

  2. 02.07.2025, 23:42
    Гость: кадет

    Я восхищаюсь азербайджанским "партнерами"(и признаю, что мы так не умеем)...
    Никаких тебе шатаний, болтанок, отсутствий позиций или высказываний озабоченности. Максимально жесткий прессинг "российских партнеров" причем по всем фронтам и без всяких лишних версий следователей.
    Тупой и грубый наезд просто так в отмествку за своих ..., повинных в многочисленных убийствах.
    .
    Кстати, ни у кого нет вопросов, а почему азербайджанская диаспора(а больше некому), главу которой вчера отпустили домой, сливает данные наших силовиков? Чтобы потом их прессовали, как инспектора Гусева?
    .
    В рамках дружбы народов на азербайджанских тг каналах, используемых под сливы спецслужб, выложили личные данные наших офицеров из Екатеринбурга, которые брали бандитов.
    .
    Какой может быть раскол в отношения двух стран! Потом выяснится что во всем виноваты невидимые русские скинхеды или может какие-то другие гусские.

  4. 02.07.2025, 23:18
    Гость: Русский из СССР

    А с чего всё началось? С убийства нескольких десятков людей, отмечающих праздник.

  5. 02.07.2025, 22:46
    Гость: TY

    Многополярного мира не может быть по определению, т.к. богатые и развитые страны являются ведущими, и представляют собой этот самый полюс, который руководит мировыми процессами. Если появляется кто-то, претендующий на их роль, то возникает нехорошая ситуация, которая долго не продлится. "Второй полюс" долго не просуществует. Либо его затюкают, либо будет мировая война, после которой останется кто-то один в качестве полюса. Многополярный мир существует только в воображении МИДа и их главного начальника.

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