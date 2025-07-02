МИД предложил Азербайджану вернуться к «стратегическому союзничеству»

15:47 2.07.2025

Россия призывает Азербайджан принять меры, чтобы вернуть отношения двух стран к уровню стратегического союзничества, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону принять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества», — приводит ее слова РБК.

Захарова добавила, что на встрече с азербайджанским дипломатом накануне, 1 июля, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин заявил своему собеседнику решительный протест в связи с намеренным демонтажем двусторонних российско-азербайджанских отношений и действий азербайджанских силовиков в отношении российских граждан.

Среди недружественных действий Баку Захарова назвала отмену мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога и культурных мероприятий с участием российских исполнителей, неприемлемые действия против российского информагентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников, распространение фейков в СМИ страны.

Представитель российского МИДа также обратила внимание, что Азербайджан на данный момент не предоставил возможности консульского посещения арестованных граждан России, в том числе и российских журналистов, пишет ТАСС. Она указала, что российская сторона запросила возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства РФ в Азербайджане. «К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российских средств массовой информации, не предоставлена», - сообщила дипломат.