Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля

Всякий грамотный человек знаком с историей, описанной в Ветхом Завете и которой посвящена даже отдельная книга под названием «Исход». Это история о том, как евреи находились в Египте и под предводительством Моисея выдвинулись из Египта. Десятки лет шли по пустыне в сторону Ханаана – земли, обетованной Богом. Они в конце концов достигли земли обетованной, уничтожили семь племен, населявших Ханаан, и на освобожденной земле стали строить свое государство, получившее название «Израиль».

В 1948 году государство Израиль было воссоздано. И по замыслу сионистов евреи всего мира должны были двигаться в сторону воссозданного Израиля. Как некогда они двигались по пустыне в сторону земли обетованной.

На момент создания Израиля численность его населения составляла всего 806 тысяч человек. К 1958 году население Израиля более чем удвоилось, превысив два миллиона. В 1991 году население достигло пяти миллионов – всего за девять лет. В 2024 году власти Израиля торжественно объявили, что страна пересекла рубеж в 10 миллионов жителей. Правда, из некоторых источников становится понятно, что указанная цифра включает также иностранных рабочих и нелегальных иммигрантов. А к 100-летию нового Израиля власти обещают, что в Израиле численность жителей достигнет 15 миллионов. Прирост, по их мнению, будет обеспечен за счет как высокой рождаемости, так и притока новых иммигрантов.

Вопрос миграционной политики для властей Израиля весьма деликатный. Еще в прошлом столетии Генри Камм (Henry Kamm) в статье "Israeli emigration inspires anger and fear" («Израильская эмиграция внушает гнев и страх») [The New York Times 4 января 1981 г.] писал, что в течение многих лет точные данные об израильской эмиграции были недоступны. Они сейчас стали более доступными, но за точность ручаться нельзя.

В своей книге «Израильская диаспора» социолог Стивен Дж. Голд утверждает, что подсчет еврейской эмиграции был спорным вопросом, поясняя: «Поскольку сионизм, философия, лежащая в основе существования еврейского государства, призывает к возвращению евреев со всего мира на родину, противоположное движение – израильтяне, покидающие еврейское государство, чтобы жить в другом месте – явно представляет собой идеологическую и демографическую проблему» (Stephen J. Gold. The Israeli Diaspora; Routledge 2002, p.8).

В открытом доступе Израильской статистической службы ICBS (The Israel Central Bureau of Statistics) удалось найти цифры двадцатилетней давности, которые свидетельствовали о том, что многие въезжавшие в Израиль люди через несколько лет становились уже эмигрантами. С 1990 по 2005 год страну покинули 230 тысяч израильтян; большую часть отъехавших составили люди, которые изначально иммигрировали в Израиль, а затем изменили свой курс (48% всех отъездов после 1990 года и даже 60% отъездов 2003 и 2004 годов пришлось на бывших иммигрантами в Израиль). 8% еврейских иммигрантов в период после 1990 года покинули Израиль, в то время как по нееврейским иммигрантам эта цифра составила 15%. Только в 2005 году страну покинули 21,5 тыс. израильтян, которые к концу 2006 года еще не вернулись; среди них 73% были евреями, 5% арабами и 22% «другими» (в основном нееврейскими иммигрантами с еврейским происхождением из СССР). В то же время 10,5 тыс. израильтян вернулись в Израиль после более чем года за границей; 84% были евреями, 9% другими и 7% арабами.

В общем, подобные цифры можно прокомментировать так: Израиль стал похожим на проходной двор. Выражаясь культурнее: транзитной территорией. Примечательно, что растет число выезжающих, которые сохраняют гражданство Израиля. Для подстраховки получая гражданство других стран. Живут за пределами «страны обетованной» годами, а на родину наведываются крайне редко или вообще не наведываются.

В 2022 году Израиль покинули 37,8 тыс. таких граждан, а вернулись 22,2 тыс. В 2023 году цифры выехавших и въехавших граждан составили соответственно 55,4 тыс. и 27,8 тыс. В 2024 году цифры были соответственно 82,7 тыс. и 23,8 тыс. Соответственно чистый отток граждан Израиля составил: в 2022 году 15,6 тыс., в 2023 году – 27,6 тыс., в 2024 году – 58,9 тыс. Суммарный чистый исход современных Израильтян за три года составил 102,1 тыс.

Правда, чистый отток граждан Израиля отчасти компенсируется притоком лиц, которые являются гражданами других государств. Таких репатриантов в 2024 году было 32,8 тысячи. Но только часть из них приезжает ради того, чтобы стать полноценными гражданами Израиля. Многие просто приезжают, чтобы поработать и уехать. Но даже с учетом таких не израильских иммигрантов в 2024 году чистый отток из Израиля составил 18,2 тысячи человек. Учитывая низкую рождаемость в Израиле, трудно себе представить, каким образом в Израиле к 100-летию его создания может жить 15 миллионов граждан. Скорее, наоборот, реальная численность жителей Израиля может только снижаться.

Между прочим, уезжают из Израиля граждане самого работоспособного возраста или более молодые. Так, в 2024 году почти 48% уехавших – в возрасте от 20 до 45 лет, а 27% (21 262 человека) составляли дети и подростки. Среди покидающих «страну обетованную» – высококвалифицированные специалисты разных профилей, ученые и инженеры. В начале этого года был опубликован отчет Управления инноваций Израиля о рабочих местах в сфере технологий, который рисует тревожную картину в сфере хай-тека. В частности, в период с октября 2023 года по июль 2024 года страну покинули 8 300 технических специалистов – около 2,1% работников отрасли.

Больше всего из Израиля уезжает дипломированных математиков – 24%, затем музыкантов – 20,6% и далее IT-специалистов – 19%, специалистов авиационно-космической отрасли – 17%, специалистов по литературе и международным отношениям – 16,5% и 15,5% соответственно. В целом около 25% израильских ученых работают в США – от 29% израильских экономистов до 10% израильских физиков, а также 15% израильских философов и 12% израильских химиков. По данным вашингтонского Института международного образования, на конец второго десятилетия нашего века в американских высших учебных заведениях работали 1 725 израильских ученых. Не менее показательно и то, что около половины из них собирались остаться там насовсем. Это данные по состоянию на 2022 год. «Утечки мозгов» из Израиля ускорилась после 7 октября 2023 года, когда началась большая война Израиля против палестинцев.

Возник очень любопытный феномен: в мире есть государство Израиль, а при этом есть еще общины израильтян, которые образовались во многих странах мира. И в результате «исхода» из Израиля зарубежных израильтян становится все больше. По состоянию на конец первого десятилетия наступившего века, из Израиля уехало около 400 тысяч граждан страны, больше всего в США.

Согласно отчету Института исследований еврейской политики (JPR), сегодня уже около миллиона человек во всем мире «связаны с Израилем». Много их в Америке, Канаде, Австралии, России. Но, наверное, больше всего в Европе. По данным переписи населения США 2020 года, число американцев израильского происхождения в Соединенных Штатах составляло 191 тыс. человек. Оказалось, что в нескольких странах мира лица, родившиеся в Израиле, теперь составляют значительную долю местных еврейских общин. Например, в Норвегии и Финляндии израильтяне составляют более 40 процентов национального еврейского населения, в то время как в Испании, Ирландии, Болгарии и Дании эта цифра превышает 20 процентов. В отчёте показано, как за последнее десятилетие резко выросла израильская эмиграция, причем в Европе наблюдаются одни из самых быстрых темпов роста.

Исход граждан Израиля из «земли обетованной» в 2024 году был в 2,2 раза больше, чем в 2022 году. Такой рост вполне объясним: с 7 октября 2023 года Израиль начал большую войну против палестинцев. Война затяжная. Она уже спровоцировала остановку экономического развития Израиля. Так, в 4 квартале 2023 года ВВП Израиля на годовой основе (т. е. по отношению к ВВП 4-го квартала 2022 г.) упал на 19,4%. Прирост ВВП за прошлый год был близок к нулевой отметке. Некоторое оживление было достигнуто в 1-м квартале нынешнего года. Но так называемая «двенадцатидневная война» Израиля против Ирана, которая только что закончилась, опять повергла экономику Израиля в тяжелое состояние.

Как сообщает Bloomberg, ущерб, нанесенный Израилю в ходе 12-дневного конфликта с Ираном, оценивается в 10 млрд шекелей (примерно 3 млрд долларов). В такую сумму оцениваются затраты государства на восстановление разрушенных домов и других объектов, а также для компенсаций потерь, понесенных бизнесом. «Это самая серьезная проблема, с которой мы когда-либо сталкивались. В истории Израиля еще не было такого масштаба разрушений», – заявил глава Налогового управления Шай Ааронович. Но это еще не весь ущерб. Приведенная цифра не учитывает расходы на замену использованного оружия и работу систем противовоздушной обороны. По словам министра финансов Безалеля Смотрича, общие издержки войны могут достичь 12 млрд долларов.

Но это только ущерб от «двенадцатидневной войны». А если оценивать ущербы от войны, которая началась более двадцати месяцев назад, то израильские эксперты называют сумму свыше 80 миллиардов долларов. Эта цифра включает прямые военные расходы, разные компенсации гражданским физическим и юридическим лицам, а также потери в производстве.

Одним словом, жизненный уровень большинства граждан в «земле обетованной» уже давно не растет и имеет все шансы сильно просесть. Уже не приходится говорить о том, что под угрозой сама жизнь. Хотя на фоне людских потерь Ирана в «двенадцатидневной войне» у Израиля они выглядят более скромно. В результате иранских ударов по Израилю, согласно официальным данным, погибло 28 человек и 3238 были ранены или получили какие-то травмы. Израиль опубликовал поимённый список погибших, включив дополнительно 29-ю жертву – женщину, умершую во время обстрела от сердечного приступа. 27 убитых в результате обстрелов – гражданские лица, и один – солдат, который находился в отпуске. Тем не менее даже такие потери ввели граждан «страны обетованной» в состояние сильнейшего напряжения. Будущее Израиля очень неопределенно. Грамотные граждане еврейского государства хорошо запомнили слова Генри Киссинджера: «Израилю осталось жить десять лет». Многие израильтяне уверены, что это пророческие слова.

А отсюда и настроения граждан «страны обетованной» покинуть её. Временно или навсегда – там видно будет. По сообщениям СМИ (Guardian, Reuters) и пользователей соцсетей, каждую неделю семьи с детьми выезжают из Израиля, особенно в Австралию и США. Некоторые источники утверждают, что только в 2025 году Израиль уже покинули сотни тысяч человек, правда, эти цифры требуют осторожной оценки, так как не подтверждены официально.