Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
Всякий грамотный человек знаком с историей, описанной в Ветхом Завете и которой посвящена даже отдельная книга под названием «Исход». Это история о том, как евреи находились в Египте и под предводительством Моисея выдвинулись из Египта. Десятки лет шли по пустыне в сторону Ханаана – земли, обетованной Богом. Они в конце концов достигли земли обетованной, уничтожили семь племен, населявших Ханаан, и на освобожденной земле стали строить свое государство, получившее название «Израиль».
В 1948 году государство Израиль было воссоздано. И по замыслу сионистов евреи всего мира должны были двигаться в сторону воссозданного Израиля. Как некогда они двигались по пустыне в сторону земли обетованной.
На момент создания Израиля численность его населения составляла всего 806 тысяч человек. К 1958 году население Израиля более чем удвоилось, превысив два миллиона. В 1991 году население достигло пяти миллионов – всего за девять лет. В 2024 году власти Израиля торжественно объявили, что страна пересекла рубеж в 10 миллионов жителей. Правда, из некоторых источников становится понятно, что указанная цифра включает также иностранных рабочих и нелегальных иммигрантов. А к 100-летию нового Израиля власти обещают, что в Израиле численность жителей достигнет 15 миллионов. Прирост, по их мнению, будет обеспечен за счет как высокой рождаемости, так и притока новых иммигрантов.
Вопрос миграционной политики для властей Израиля весьма деликатный. Еще в прошлом столетии Генри Камм (Henry Kamm) в статье "Israeli emigration inspires anger and fear" («Израильская эмиграция внушает гнев и страх») [The New York Times 4 января 1981 г.] писал, что в течение многих лет точные данные об израильской эмиграции были недоступны. Они сейчас стали более доступными, но за точность ручаться нельзя.
В своей книге «Израильская диаспора» социолог Стивен Дж. Голд утверждает, что подсчет еврейской эмиграции был спорным вопросом, поясняя: «Поскольку сионизм, философия, лежащая в основе существования еврейского государства, призывает к возвращению евреев со всего мира на родину, противоположное движение – израильтяне, покидающие еврейское государство, чтобы жить в другом месте – явно представляет собой идеологическую и демографическую проблему» (Stephen J. Gold. The Israeli Diaspora; Routledge 2002, p.8).
В открытом доступе Израильской статистической службы ICBS (The Israel Central Bureau of Statistics) удалось найти цифры двадцатилетней давности, которые свидетельствовали о том, что многие въезжавшие в Израиль люди через несколько лет становились уже эмигрантами. С 1990 по 2005 год страну покинули 230 тысяч израильтян; большую часть отъехавших составили люди, которые изначально иммигрировали в Израиль, а затем изменили свой курс (48% всех отъездов после 1990 года и даже 60% отъездов 2003 и 2004 годов пришлось на бывших иммигрантами в Израиль). 8% еврейских иммигрантов в период после 1990 года покинули Израиль, в то время как по нееврейским иммигрантам эта цифра составила 15%. Только в 2005 году страну покинули 21,5 тыс. израильтян, которые к концу 2006 года еще не вернулись; среди них 73% были евреями, 5% арабами и 22% «другими» (в основном нееврейскими иммигрантами с еврейским происхождением из СССР). В то же время 10,5 тыс. израильтян вернулись в Израиль после более чем года за границей; 84% были евреями, 9% другими и 7% арабами.
В общем, подобные цифры можно прокомментировать так: Израиль стал похожим на проходной двор. Выражаясь культурнее: транзитной территорией. Примечательно, что растет число выезжающих, которые сохраняют гражданство Израиля. Для подстраховки получая гражданство других стран. Живут за пределами «страны обетованной» годами, а на родину наведываются крайне редко или вообще не наведываются.
В 2022 году Израиль покинули 37,8 тыс. таких граждан, а вернулись 22,2 тыс. В 2023 году цифры выехавших и въехавших граждан составили соответственно 55,4 тыс. и 27,8 тыс. В 2024 году цифры были соответственно 82,7 тыс. и 23,8 тыс. Соответственно чистый отток граждан Израиля составил: в 2022 году 15,6 тыс., в 2023 году – 27,6 тыс., в 2024 году – 58,9 тыс. Суммарный чистый исход современных Израильтян за три года составил 102,1 тыс.
Правда, чистый отток граждан Израиля отчасти компенсируется притоком лиц, которые являются гражданами других государств. Таких репатриантов в 2024 году было 32,8 тысячи. Но только часть из них приезжает ради того, чтобы стать полноценными гражданами Израиля. Многие просто приезжают, чтобы поработать и уехать. Но даже с учетом таких не израильских иммигрантов в 2024 году чистый отток из Израиля составил 18,2 тысячи человек. Учитывая низкую рождаемость в Израиле, трудно себе представить, каким образом в Израиле к 100-летию его создания может жить 15 миллионов граждан. Скорее, наоборот, реальная численность жителей Израиля может только снижаться.
Между прочим, уезжают из Израиля граждане самого работоспособного возраста или более молодые. Так, в 2024 году почти 48% уехавших – в возрасте от 20 до 45 лет, а 27% (21 262 человека) составляли дети и подростки. Среди покидающих «страну обетованную» – высококвалифицированные специалисты разных профилей, ученые и инженеры. В начале этого года был опубликован отчет Управления инноваций Израиля о рабочих местах в сфере технологий, который рисует тревожную картину в сфере хай-тека. В частности, в период с октября 2023 года по июль 2024 года страну покинули 8 300 технических специалистов – около 2,1% работников отрасли.
Больше всего из Израиля уезжает дипломированных математиков – 24%, затем музыкантов – 20,6% и далее IT-специалистов – 19%, специалистов авиационно-космической отрасли – 17%, специалистов по литературе и международным отношениям – 16,5% и 15,5% соответственно. В целом около 25% израильских ученых работают в США – от 29% израильских экономистов до 10% израильских физиков, а также 15% израильских философов и 12% израильских химиков. По данным вашингтонского Института международного образования, на конец второго десятилетия нашего века в американских высших учебных заведениях работали 1 725 израильских ученых. Не менее показательно и то, что около половины из них собирались остаться там насовсем. Это данные по состоянию на 2022 год. «Утечки мозгов» из Израиля ускорилась после 7 октября 2023 года, когда началась большая война Израиля против палестинцев.
Возник очень любопытный феномен: в мире есть государство Израиль, а при этом есть еще общины израильтян, которые образовались во многих странах мира. И в результате «исхода» из Израиля зарубежных израильтян становится все больше. По состоянию на конец первого десятилетия наступившего века, из Израиля уехало около 400 тысяч граждан страны, больше всего в США.
Согласно отчету Института исследований еврейской политики (JPR), сегодня уже около миллиона человек во всем мире «связаны с Израилем». Много их в Америке, Канаде, Австралии, России. Но, наверное, больше всего в Европе. По данным переписи населения США 2020 года, число американцев израильского происхождения в Соединенных Штатах составляло 191 тыс. человек. Оказалось, что в нескольких странах мира лица, родившиеся в Израиле, теперь составляют значительную долю местных еврейских общин. Например, в Норвегии и Финляндии израильтяне составляют более 40 процентов национального еврейского населения, в то время как в Испании, Ирландии, Болгарии и Дании эта цифра превышает 20 процентов. В отчёте показано, как за последнее десятилетие резко выросла израильская эмиграция, причем в Европе наблюдаются одни из самых быстрых темпов роста.
Исход граждан Израиля из «земли обетованной» в 2024 году был в 2,2 раза больше, чем в 2022 году. Такой рост вполне объясним: с 7 октября 2023 года Израиль начал большую войну против палестинцев. Война затяжная. Она уже спровоцировала остановку экономического развития Израиля. Так, в 4 квартале 2023 года ВВП Израиля на годовой основе (т. е. по отношению к ВВП 4-го квартала 2022 г.) упал на 19,4%. Прирост ВВП за прошлый год был близок к нулевой отметке. Некоторое оживление было достигнуто в 1-м квартале нынешнего года. Но так называемая «двенадцатидневная война» Израиля против Ирана, которая только что закончилась, опять повергла экономику Израиля в тяжелое состояние.
Как сообщает Bloomberg, ущерб, нанесенный Израилю в ходе 12-дневного конфликта с Ираном, оценивается в 10 млрд шекелей (примерно 3 млрд долларов). В такую сумму оцениваются затраты государства на восстановление разрушенных домов и других объектов, а также для компенсаций потерь, понесенных бизнесом. «Это самая серьезная проблема, с которой мы когда-либо сталкивались. В истории Израиля еще не было такого масштаба разрушений», – заявил глава Налогового управления Шай Ааронович. Но это еще не весь ущерб. Приведенная цифра не учитывает расходы на замену использованного оружия и работу систем противовоздушной обороны. По словам министра финансов Безалеля Смотрича, общие издержки войны могут достичь 12 млрд долларов.
Но это только ущерб от «двенадцатидневной войны». А если оценивать ущербы от войны, которая началась более двадцати месяцев назад, то израильские эксперты называют сумму свыше 80 миллиардов долларов. Эта цифра включает прямые военные расходы, разные компенсации гражданским физическим и юридическим лицам, а также потери в производстве.
Одним словом, жизненный уровень большинства граждан в «земле обетованной» уже давно не растет и имеет все шансы сильно просесть. Уже не приходится говорить о том, что под угрозой сама жизнь. Хотя на фоне людских потерь Ирана в «двенадцатидневной войне» у Израиля они выглядят более скромно. В результате иранских ударов по Израилю, согласно официальным данным, погибло 28 человек и 3238 были ранены или получили какие-то травмы. Израиль опубликовал поимённый список погибших, включив дополнительно 29-ю жертву – женщину, умершую во время обстрела от сердечного приступа. 27 убитых в результате обстрелов – гражданские лица, и один – солдат, который находился в отпуске. Тем не менее даже такие потери ввели граждан «страны обетованной» в состояние сильнейшего напряжения. Будущее Израиля очень неопределенно. Грамотные граждане еврейского государства хорошо запомнили слова Генри Киссинджера: «Израилю осталось жить десять лет». Многие израильтяне уверены, что это пророческие слова.
А отсюда и настроения граждан «страны обетованной» покинуть её. Временно или навсегда – там видно будет. По сообщениям СМИ (Guardian, Reuters) и пользователей соцсетей, каждую неделю семьи с детьми выезжают из Израиля, особенно в Австралию и США. Некоторые источники утверждают, что только в 2025 году Израиль уже покинули сотни тысяч человек, правда, эти цифры требуют осторожной оценки, так как не подтверждены официально.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С одной стороны воссоздать государство спустя 2000 лет это бред какой-то, с другой стороны евреи как особая нация были достойны создания своего государства безусловно, более чем кто-либо.
определяешь по фамилии.
Кириенко. Ходит ли он в синагогу? Является ли иудаистом? Говорит ли на родном, еврейском языке? Придерживается ли еврейских традцуий? Является ли еврейская литература, поэзия, вообще культура его культурой? Если ответ на эти вопросы - нет, то он не еврей. Неужели это невозможно понять!?
Я неоднократно видел Кириенко по телевизору и понял, что он - не еврей.
Главная проблема русского этноса, что русский этнос так и не сформировался как нация в научном понимании этого слова. Далее, само слово РУССКИЙ есть не СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, которое как известно всегда обозначает ПОНЯТИЕ, НАЗВАНИЯ. Т.е. названия ВСЕХ ЭТНОСОВ на планете Земля обозначается логично ИМЕНЕМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ, всех КРОМЕ русского этноса. Интересно и то, что столь ненавидимый среди так называемых патриотов-имперцев В.И.Ленин всегда в своих работах говорил о ВЕЛИКОРОССАХ, т.е. ЭТНИЧЕСКИХ РУССКИХ. До Октябрьской революции и до ухода В.И.Ленина как из политики и затем из жизни в научных статьях этнические ВСЕГДА назывались ВЕЛИКОРОССАМИ, что было абсолютно правильно. Слово "РУССКИЙ" - есть ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ и поэтому НИКАК не может обозначать названия. И это не мелочь, знали еще более двух с половиной тысяч лет назад. Смотрим сюда: "...На вопрос ученика, зачем нужно исправление имён, Конфуций утверждает, что от этого зависит весь порядок жизни: "если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим образом. Если наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя вести. Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять.". Сайт " samlib.ru/k/kondrashow_w_a/st20.shtml".
Сергей Кириенко родился в семье Владилена Яковлевича Израителя,выпускника Московского государственного университета. Доктор философских наук, профессор, в разное время заведовал кафедрами Горьковского (Нижегородского) института инженеров водного транспорта: научного коммунизма (1980—1990), политологии (1990—1992), гуманитарных и социальных наук (1992—1995). В 1980-е годы Израитель возглавлял идеологическую комиссию Горьковского областного комитета КПСС. После перестройки руководил компаниями «Прагма» и «Дело», специализировавшимися в сфере пиара.
Мать — Лариса Васильевна Кириенко,выпускница Одесского экономического института, экономист. Родители развелись в начале 1970-х годов, мать записала Сергея на собственную фамилию[
Так было
А комментатор rick пишет *за пределами РФ проживает от 20 до 30 миллионов этнических русских.*