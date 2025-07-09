Ермен Анти и Адаптация «Масаракш»

Исполнитель: Ермен Анти и Адаптация, Название: «Масаракш», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Этот альбом примечателен уже тем, что в нем после шестилетнего отсутствия вернулась актюбинская «Адаптация». Ее лидер Ермен «Анти» Ержанов оставил, правда, за собой свободу для дальнейших маневров, поместив на обложке свое имя перед названием группы. Но тут надо учитывать, что «Масаракш» (в переводе с несуществующего языка из «Обитаемого острова» Братьев Стругацких - «мир наизнанку») - финальная часть трилогии времен «лихомора». Этим словом Ермен Анти хотел назвать свой предыдущий альбом «Черный карнавал», и оно же встречается в заглавном стихотворении из «Масаракша», герой которого борется с несовершенствами мира посредством знаков препинания.

Если в предыдущих двух мини-альбомах Ермен ведет хронику огнедышащих событий последних лет, то в нынешнем релизе пытается объяснить, почему все оно так складывается. В песне «На круги» своя текущая мерзость запустения объясняется извечной русской хтонью, которая находится в постоянном круговороте. К проявлению этого менталитета здесь относится даже «Черный квадрат» Казимира Малевича, хотя художник как раз искал с помощью этого полотна окно в иное измерение. По другой же версии именно подобные выверты авангарда приближали революцию, вот и получаем в песне «На круги своя» такие рудименты темного прошлого, как «колхоз имени Каина».

В «Они прошли» действия неуклонно стареющих власть имущих объясняется действием все той же хтони, которая давно разъела в электорате способность к сопротивлению. Правители приходят на «благодатную» почву, не встречая особого протеста — это хорошо видно из метафоры ножа, входящего в масло.

Двигаясь от общего к частному, Ермен приходит к совершенно конкретному проявлению хтони в человеке в песне «Кожанка, маузер и полномочия». Написана она под впечатлением от рассказа об одном реальном музыканте, который возомнил себя вершителем судеб, словно комиссар первых лет революции. Такую браваду Ермен вписывает в контекст повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Шариков, Швондер и Чикатило». В этой фразе может поначалу смутить почему литературные иллюзии не выдерживаются до конца этого смыслового ряда. Но, вероятно, это сделано ради деромантизации самой идеи насилия, ведь многие заносчивые провозвестники перемен, начав с подражания книжным героям, превратились в настоящих мясников похлеще Чикатило.

У альбома «Масаракш» есть одна интересная особенность: чем забубеннее тексты, тем задорнее и веселее музыкальная подача. К песне «Нефть в обмен на продовольствие», вскрывающей главную ловушку хищного капитализма, нас ждет уже практически альтернативное диско. Такой эффект сравним с плакатом Дени «Красной армии метла нечисть вымела дотла»: музыкальный ураган буквально сметает помянутых в песнях негодяев.

Впрочем, есть в альбоме одно исключение. Это финальная девятиминутная песня «Мы» - тяжелая и психоделическая. Тут уже негодяями оказываемся все мы — застрявшие между молотом и наковальней, Востоком и Западом. Обращает на себя внимание строчка «в сомнамбулическом поиске застрявшего Простоквашино». В последние годы этот мультфильм о безвольном отце, стервозной мамаше и их сыночке, бежавшем от странных родителей на край света, разросся до уровня чуть ли не национальной идеи, и теперь даже всерьез рассматривается возможность ввести в него в качестве персонажа действующего главу государства. В который раз Ермен продемонстрировал потрясающую прозорливость.