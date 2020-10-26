Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары

Фото с сайта twitter.com

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары и потребовал, чтобы лидеры стран-членов ЕС сдержали «антиисламскую» деятельность главы Франции Эмманюэля Макрона, передает агентство Reuters.

«Я призываю моих сограждан с этого момента никак не поддерживать французские бренды и не покупать их продукцию», — сказал президент Турции. О том, что Европейскому союзу стоит приструнить французские власти, Эрдоган сказал в начале недели, во время которой турки и другие народы празднуют день рождения пророка Мухаммеда.

Заявление турецкого главы стало ответом на Эмманюэля Макрона на тему борьбы с сепаратизмом в стране. В начале октября он предложил поставить под более жесткий контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование мечетей Франции. Макрон также сказал, что опасается, что мусульманское меньшинство создаст в его стране свое «контр-общество». Поэтому внутренние реформы должны помочь интегрировать мигрантов в общество.

Позднее Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая смогла бы построить в стране «просвещенный ислам». Поводом для этого предложения стало убийство чеченцем учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.10.2020, 20:50
    Гость: ключник ада

    Турки братья большинства народов РФ как по вере так и по генетике. Поддержим
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    Ухлопци вооще младшия братья и шо ? Турок ты турок ,в смысле болван.

  4. 26.10.2020, 19:35
    Гость: Дед

    Зато верхушка генетически немного из другой ближневосточной страны созданной после WOW II

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