Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары

18:47 26.10.2020

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары и потребовал, чтобы лидеры стран-членов ЕС сдержали «антиисламскую» деятельность главы Франции Эмманюэля Макрона, передает агентство Reuters.

«Я призываю моих сограждан с этого момента никак не поддерживать французские бренды и не покупать их продукцию», — сказал президент Турции. О том, что Европейскому союзу стоит приструнить французские власти, Эрдоган сказал в начале недели, во время которой турки и другие народы празднуют день рождения пророка Мухаммеда.

Заявление турецкого главы стало ответом на Эмманюэля Макрона на тему борьбы с сепаратизмом в стране. В начале октября он предложил поставить под более жесткий контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование мечетей Франции. Макрон также сказал, что опасается, что мусульманское меньшинство создаст в его стране свое «контр-общество». Поэтому внутренние реформы должны помочь интегрировать мигрантов в общество.

Позднее Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая смогла бы построить в стране «просвещенный ислам». Поводом для этого предложения стало убийство чеченцем учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа.