Несколько человек погибли в Иране во время протестов

В ходе массовых протестов в Иране погибли несколько человек, сообщили накануне иранские СМИ и правозащитные группы. Беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией происходят в нескольких регионах страны. По данным местных властей и агентства Fars, протестующие жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и в некоторых случаях открывает по демонстрантам огонь, пишет "Коммерсант".

Во время столкновений в городе Лордеган погибли двое протестующих, они были застрелены служащими правительственных войск, сообщает правозащитная организация Hengaw. Организация также заявила о гибели одного человека в городе Кухдашт. Fars сообщило о трех погибших в городе Азна в провинции Лурестан.

Митинги в стране проходят со среды. Они начались на фоне резкого падения курса национальной валюты — стоимость иранского риала по отношению к доллару США упала вдвое — и стремительного роста цен. Первыми протестовать против действий правительства начали владельцы магазинов, к ним присоединились студенты. Reuters называет происходящее самыми масштабными за последние три года протестами в Исламской Республике.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы оказать помощь мирным демонстрантам в Иране, если их продолжат убивать.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им на помощь", - приводит его слова ТАСС

  2. 02.01.2026, 21:52
    Гость: Глупо пугать иранцев Моссадом.

    Не Моссад обеспечил такой прекрасный экономический порядок, когда богатейшее нефтью государство не может обеспечить своему народу элементарное благополучие. Не Моссад запрещает иранским женщинам одеваться так, как они хотят. Не Моссад расправляяется со всеми, кто выражает несогласие с политикой аятолл. Не Моссад стреляет по протестующим из пулеметов.

  3. 02.01.2026, 18:13
    Гость: Какая разница

    Один фиг, шахид.., тьфу ты, гераням абзац, да и планы военэкспорта накроются тазом. Тридцатки, в частности, никому нафиг будут не нужны, привет иркутянам.
    Скольким детишкам глав..ков гешефта не достанет!
    Ужас!

