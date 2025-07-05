Больше, ещё больше – налогов, сборов и прочих поборов. Чиполлино отдыхает!

«Наши "слуги народа" всегда были изобретательны в части налоговых поборов с граждан и бизнеса. Поры бы сказать "горшочек не вари". Хватит опустошать кошельки граждан и счета бизнеса для счастья всенародного!»

Думаю, большинство из вас читали романы Оруэлла "Скотный двор" и "1984". А уж знаменитая сказка Джанни Родари "Приключения Чиполлино" и вовсе известна всем с детства. В этих книгах наглядно показано, что наглость и безумие не имеют границ, особенно если дело касается фискальных вопросов.

Ради счастья всенародного "слуги" этого самого народа готовы обложить его любыми налогами – хоть прямыми, хоть косвенными. Подаётся это как "благо для всех", а по факту ведёт к росту цен и затовариванию складов неконкурентной продукцией. Взять хотя бы отечественный автопром, в котором действует так называемый утильсбор. Но этого, видимо, показалось мало, и правительство уже готовится ввести аналог такого сбора для импортной электроники и бытовой техники.

Давайте послушаем, как обосновал эту инициативу министр промышленности и торговли России Антон Алиханов:

"Промышленный сбор может стать инструментом для создания отдельных фондов, нацеленных на особо важные отрасли, такие как микроэлектроника, например. Что касается самого предложения, мы считаем, что нужно подготовить другую нормативную базу на уровне правительства относительно того, на какую продукцию распространяется. Я думаю, что это не только радиоэлектроника. Мы прорабатывали механизмы потенциального администрирования разного рода сборов".

Собирать новый утильсбор будут со всех, а перераспределять – среди тех, кто, по мнению чиновников, этого достоин. Получается почти "вечный двигатель" – придумываешь очередной побор, доказываешь, что он во благо, а после становишься распределителем огромных потоков. Тем более что в России эта схема имеет свою специфику.

По мнению председателя Московского экономического форума, главы Ассоциации "Росспецмаш" Константина Бабкина, если такие сборы смогут стать защитной мерой – это будет хорошо, поскольку протекционизм нужен нашим производителям электроники и других товаров, которых давят зарубежные конкуренты:

"В условиях, когда электричество дорого, кредиты малодоступны, а налоги высоки, производить товары в России без защитных мер, без субсидий бессмысленно с коммерческой точки зрения. Поэтому сегодня нам нужна активная промышленная политика, нужны меры поддержки и защиты. Но пока это всё носит несистемный характер. Мы создаём для производителя токсичные условия, нагружаем его высокими налогами, а потом по копеечке что-то раздаём – так мы на настоящее развитие не выйдем. Минпромторг оказывает поддержку через Фонд развития промышленности, через какие-то ещё меры, но эта поддержка касается только производителей финальной продукции и, как правило, крупных предприятий. А вот производители компонентов, небольшие фирмы никакой поддержки не получают, и поэтому у нас получается такая зависимость от иностранных поставщиков".

Сразу скажу, я за отечественного товаропроизводителя, который работает в конкурентных, а не тепличных условиях. Иначе – цена и качество выпускаемой продукции становятся несопоставимы с иностранными аналогами. Кто проигрывает от этого? На мой взгляд, как производитель, так и потребитель. Причём последний дважды. Первый раз как налогоплательщик, второй - как потенциальный покупатель.

Глава Совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, комментируя предложение Минпромторга, сравнил его с созданием отраслевой кассы взаимопомощи, в которую участники скидываются, чтобы помогать тем, кто оказался в худших условиях.

"Это предложение не лишено смысла. В советское время кассы взаимопомощи помогали людям дожить до заработной платы и как-то решить свои текущие проблемы. Но в нашем случае нужно создавать специальное агентство, которое разбиралось бы, в чём проблема у предприятия. Если всё дело в том, что ему просто не заплатили другие участники цепочки, то надо ему помочь, дать ему соответствующие средства. Если же проблема в том, что предприятие неэффективно управляется, то это предприятие надо продавать. В мировой практике, когда подобные агентства создаются, они получают право на продажу таких предприятий", – подчеркнул эксперт

Действующим законом о промышленной политике предусмотрена возможность создания отраслевых фондов, которые предстоит ещё наполнить денежными ресурсами. Вот здесь и понадобятся косвенные налоги. Дескать, если в экономике дефицит "длинных" денег на данные цели, то промышленный сбор позволит это сделать. Правда, это удовольствие будет включено в конечную стоимость товаров, а значит, потребитель из своего кошелька его и оплатит. Некоторые производители довольны, они фактически из наших кошельков получают субсидию. За наш же счёт пытаются снизить и аппетит импортёров, которые демпингуют. Что первично – курица или яйцо? Чьи интересы должны превалировать – производителей или потребителей?

Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев в беседе с Царьградом отметил, что часть сборов, в том числе импортных, которые платят, попадают к производителю в виде субсидий. А значит, так или иначе они идут на поддержку отечественной промышленности:

"Однако здесь необходимо учитывать отношения с западными партнёрами. В целом же такого рода сборы направлены не на то, чтобы собрать побольше денег с нашей промышленности, а на то, чтобы ограничить аппетиты импортёров, которые убивают своим демпингом то, что в нашей стране ещё осталось".

Главная особенность нынешнего времени – это мощный рост фискальной нагрузки. Простой народ в России стал "новой нефтью". Все крупные проекты и планы – от строительства инфраструктуры до борьбы с бедностью – финансируются из кошельков граждан и счетов бизнеса.

Какие только поборы не предлагали чиновники! Например, утильсбор на обувь. Цель – борьба с некачественным импортом. Нам предложили оплачивать новый налог, чтобы бороться с коррупцией и теми, кто гребёт взятки на этой теме. Таможня не может перекрыть каналы дешёвого ширпотреба, но за это "недоразумение" почему-то приходится платить гражданам.

Надо сказать, что наши "слуги народа" всегда были изобретательны в части налоговых поборов с граждан и бизнеса. Поры бы сказать "горшочек не вари". Хватит опустошать кошельки граждан и счета бизнеса для счастья всенародного! Пора возобновить мораторий на любые фискальные изменения хотя бы лет так на десять.