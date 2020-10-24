Как заработать на написании книг?

17:14 24.10.2020

Благодаря интернету заработать на собственных произведениях стало гораздо проще

Не нужно обращаться к различным изданиям, пытаться привлечь внимание редактора, конкурируя с другими начинающими авторами. В сети существует масса площадок, где можно разместить собственные книги и заработать на этом.

Принцип заработка



Если человек увлекательно пишет художественную литературу либо имеет обширный профессиональный опыт, оформленный в пособие по решению каких-либо вопросов, то он может заработать на собственном произведении, продав книгу.

При обращении в редакцию издания необходимо пройти конкурс. Больший интерес вызывают те авторы, которые уже засветились в сети. Затем книга редактируется, и только после этого выпускается. Все расходы на себя берет издательство. Обычно доход автора составляет примерно 6 рублей с книги, а тираж 5000 экземпляров. Поэтому гонорар может составить всего 30 000 рублей, что негусто.

Если продвигать книгу самостоятельно через интернет, то можно заработать гораздо больше. Не стоит переживать из-за грамотности. С этим поможет редактор, предлагающий свои услуги на многих биржах фриланса. Важно отметить, что электронные книги покупаются чаще. Они стоят дешевле, их удобнее читать с портативного устройства, не требуется места в доме для хранения.

Далее книгу необходимо продать. Сделать это можно тремя способами:

• через интернет-магазин;

• с помощью специальной литературной площадки для самостоятельного издательства;

• через личный сайт.

Книгу можно выставить в виртуальном магазине. Заработок автора составит процент (роялти) от продажи. Обычно это 30-50%, если книга размещена на нескольких площадках, и до 70%, когда продается эксклюзивно. Плюсы размещения в том, что магазин сам берет на себя расходы по рекламе, ведь ему выгодно продвигать товар. Заработок зависит от востребованности произведения. Поэтому он может быть скромным, так и превратиться в единственный источник дохода. Многое зависит и от известности самого автора.

Принцип заработка при размещении книги на специальных литературных площадках такой же. Но здесь можно выкладывать произведение поэтапно, тем самым накручивая просмотры. Через комментарии можно общаться со своей читательской аудиторией, которая будет продвигать книгу. Есть возможность вести блог, приобретать рекламные блоки, чтобы привлечь больше читателей, заказать рекомендацию у других авторов, заработать на платной подписке, и даже указать реквизиты для пожертвований и благодарности автору. Постепенно на таких площадках формируется свой круг читателей, которые и приносят деньги. Чем популярнее автор, тем больше он может заработать.

Если продавать книгу самостоятельно, через личный сайт или блог, то весь доход останется у автора. Но необходимо будет потратиться на хостинг, доменное имя и рекламу, подключить сервис оплаты. Книгу придется продвигать самостоятельно. Этот способ продажи рекомендован уже известным авторам со своим клубом почитателей.

На сайте выкладывается часть произведения, остальное становится доступным после оплаты подписки либо концовка высылается на почту. Но здесь есть риск, что книгу по библиотекам растащат пираты. Поэтому важно подумать, как защитить произведение.

Заработок на подписке

Еще один интересный способ заработка – подписка на новое произведение. Текст выкладывается частями, но черновой вариант предлагается приобрести уже сейчас, и прочитать его одним из первых.

Неоспоримые плюсы:

• можно заработать денег до полного выкладывания текста в сеть;

• незаконченное произведение неинтересно пиратам;

• читатель экономит на разнице в цене, ведь законченное произведение обычно дороже.

Но в этом случае с администрацией заключается договор, в котором автор обязуется закончить произведение. Поэтому лучше не выкладывать книгу до того, пока не будет написана хотя бы половина, а в идеале полностью. Иногда автор изменяет сюжет, вносит правки в ранее размещенный текст, что не очень нравится некоторым читателям. Можно нарваться на неприятные гневные отзывы и комментарии.

С одной стороны, автор имеет право на внесение изменений, ведь подписка априори предупреждает о том, что выкладывается черновой вариант. С другой, читатели заплатили деньги, и ждут определенный результат. Поэтому когда нет графика выхода прод или же он весьма растянут по времени, то можно потерять читателей.

Защита от пиратов



Если где-то есть возможность скопировать текст, то скоро он окажется в библиотеке. После этого тексты «множатся» с огромной скоростью, распространяясь по сети. Если можно получить бесплатно, то зачем тратить деньги? Только один человек из десяти сразу купит книгу, остальные сначала поищут ее в сети бесплатно. Так автор теряет деньги.

А ведь написание книги требует длительного времени, редактирования и правок. Если автор зарабатывает исключительно писательством, то на создание книги ему требуется от одного месяца до трех. У любителей этот срок может быть гораздо больше.

Поэтому многие площадки, продающие книги, не позволяют скопировать текст со страницы и не дают ссылок для скачивания произведений. Более того, у покупки может быть ограниченный срок. Например, ссылка на доступ к тексту может быть на 2-4 недели. В любом случае, не стоит выкладывать текст полностью, если не планируется сделать это бесплатно.

Регулярно, хотя бы раз в неделю, минимум раз в месяц, следует проверять через браузер наличие «слива». Для этого забить в поисковую строку название произведения, фамилию автора и слова «читать/скачать бесплатно». Далее проверить позиции в поисковой выдаче. Скорее всего, в большинстве библиотек будет выставлен ознакомительный отрывок. Это делается для привлечения трафика либо в конце указывается ссылка, где произведение можно приобрести. Если текст выложен целиком, необходимо бороться за свои авторские права.

Самое первое действие – написать администрации с просьбой удалить произведение по требованию правообладателя. Но лучше урезать его до размера ознакомительного фрагмента со ссылкой на официальный ресурс.

Администрация может потребовать сертификат на авторские права или нотариальную доверенность. Стоит этот документ дорого, но предоставлять его необязательно, т.к. требовать его администрация права не имеет, зато автор может сослаться на Закон об авторских правах. Согласно ст. 1259 ГК РФ, автору не требуется регистрация своего произведения и соблюдение прочих формальностей.

Если и это не подействовало, то можно пригрозить жалобой на ресурс хостингу и регистратору доменного имени, а также жалобой в прокуратуру и судебным разбирательством. Со своей стороны библиотека тоже может заупрямиться, требуя доказательство, что с ними переписывается действительно автора. Лучше всего вести переписку с почтового ящика, адрес которого указан на официальной странице автора. Это имя не псевдоним, можно выслать скан паспорта, предварительно замазав номер.

Еще один совет, который могут дать опытные авторы. Перед тем как выставлять произведение на продажу, выслать напечатанную рукопись почтой самому себе и оставить конверт невскрытым. При судебном разбирательстве это послужит еще один доказательством авторства.

Кражи и пиратство, к сожалению, искоренить невозможно. Но бороться нужно обязательно. Помните, слив в сети – убийство продаж!

Фото с сайта Pixabay.com