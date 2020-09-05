Ленточный фундамент своими руками

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Ленточный фундамент – это лента из железобетона, которая располагается под стенами постройки

Именно эта конструкция забирает на себя всю нагрузку и передает на грунт. Часто используется при постройке загородной недвижимости. Например, дачи или дома для ПМЖ, гаража или сарая. Отличается простотой возведения и своей надежностью. Мало того, такой фундамент отличается небольшой стоимостью и часто используется даже простыми гражданами.

Но также стоит отметить, что при создании такой конструкции потребуется знать технологию возведения и особенности. Так как сделать фундамент для дома своими руками?

Широко применяется в малоэтажных домах, получил полосовое основание. Причина популярности заключается в универсальности фундамента и возможности его собственного строительства. В этом случае возведение фундамента не требует сложного специального оборудования. Основание полосы может быть плоским и глубоким. Принцип работы устройства остается неизменным.

Пошаговая инструкция строительства фундамента позволит вам самостоятельно возвести дом.

Какие бывают



На практике встречаются разные виды ленточного фундамента:

Монолит предполагает цельный отлив из железобетона. Отличается своей прочностью и хорошей несущей способностью. Сборный предполагает в себе ленту, которая состоит из фрагментов. В эксплуатации ведет себя хорошо, но как показала практика, качества хуже чем у монолита.

Комбинированный отличается сочетанием первого и второго типа.

Основные преимущества:

Универсальность, пожалуй, главное преимущество этого дизайна. Подходит для строительства как частных, так и многоквартирных домов. Возможность строить здания как на неустойчивой местности, так и на склонах. Установка может быть выполнена в любых погодных условиях. Сравнительная простота конструкции.

С правильным расчетом и последующими технологиями вы получите надежную и прочную основу.

Часто такие конструкции используются, когда нет условий для строительства столбчатых фундаментов, например, при строительстве на склоне, рельефной местности, где боковое давление почвы имеет большое значение. Технология полосатого основания позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие грунта, поскольку все его элементы прочно связаны друг с другом в поперечном и продольном направлениях.

Разметка



Он используется на всех типах почв, за исключением торфяников, и является лучшим вариантом для домов легкой конструкции и высотой не более двух этажей. Если пол неровный, в доме имеются тяжелые элементы, такие как шлакоблок, газосиликат или кирпич, а под ним предполагается фундамент. В наших широтах это 1-1,5 м, а иногда и больше. В этом случае монолитный пояс снабжен предварительным армированием.

Фото с сайта Expert-dacha.pro

Создание проекта



Ленточный фундамент своими руками – это возможность сэкономить денежные средства. Для изготовления проекта не потребуется много времени. Но нужно учитывать некоторые особенности при возведении. Так как сделать фундамент для дома своими руками?

Опалубка может собираться из досок. Как правило, за основу берут доску не больше 4 сантиметров. Возможно применение металлического щита или же пенополистирола. Какой материал стоит выбрать? Это решает сам строитель.

Для того, чтобы скрепить материал, стоит приобрести брусья в 5 сантиметров.

Дополнительно используется подпорка для улучшения жесткости конструкции.

Заливка бетоном



Фундамент своими руками и армирование – это необходимый и обязательный процесс. Фундамент под дом своими руками предполагает заливку бетоном. От правильности действия зависит прочность постройки и характеристики конструкции. Как правило, для армирования применяют металлический стержень, толщина которого 12 миллиметров. Его необходимо разделить на отрезки с необходимой длиной и уложить поперек, вдоль фундамента. При необходимости отрезки монтируются и вертикально, но если глубина будет больше 40 сантиметров.

Между собой соединение происходит стальной проволокой. Многие спрашивают, а почему нельзя применить сварку? А все потому что это может привести в дальнейшем к коррозии металла.

Далее замешивается в необходимой пропорции бетон. После заливки и по прошествии двух недель деревянная опалубка снимается, а стыки прорабатываются гидроизоляцией.

Как сделать раствор



Корректно залить конструкцию можно с помощью следующей пошаговой инструкции: нужно взять раствор; далее нужно распределить равномерно по всей опалубке; при необходимости удалить воздух использовать специнструмент; выровнять поверхность.

А как залить фундамент под дом своими руками? Все просто, нужно равномерно вылить на опалубку бетон, а затем мастерком выровнять поверхность.

Фото с сайта Expert-dacha.pro

Вентиляция



При установке опалубки, отверстия (которые затем будут в фундаменте) для вентиляции основания, прокладки канализации и системы водоснабжения, должны быть немедленно предусмотрены. Конечно, их можно сделать готовыми. Но тем самым нарушая его целостность и учитывая, что внутри фундамента будет усиление, подготовка такой дыры станет довольно проблематичной задачей.

Особенности



Ленточный фундамент для дома своими руками – это не только возможность экономии, но и отсутствие необходимости вызовов специалиста.

Но здесь можно отметить и определенные преимущества перед остальными видами:

данный фундамент можно возвести самостоятельно; также имеется высокая прочность и надежность материала; дополнительно в проект человек может внести и подвал, и цоколь; отличная несущая способность; имеется возможность возведения даже на нестабильном грунте.

Также стоит ознакомиться и с дополнительными преимуществами.

Преимущества



Преимущества и недостатки всегда определяются со стороны затрат, а также скорости возведения. Именно поэтому среди преимуществ стоит выделить следующее: при возведении монолита требуется только бетономешалка и тачка; ленточный фундамент несет в себе прочность и устойчивость ко всем видам нагрузок; имеется возможность заливки на любом грунте; высокая скорость проведения монтажа.

Недостатки



Из недостатков стоит выделить:

Новую конструкцию нельзя загружать 4 недели. То есть бетон затвердеет и обретет прочность только после этого периода времени. А вот сборный материал уже можно после монтажа использовать; Имеется сложность при сооружении заглубленной конструкции. Размер всегда подбирается исходя из веса построения и типа почвы. Заглубленное строение считается роскошью, так как расход материалов достаточно приличный.

Что отличает «самостоятельную сборку» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно план.

После завершения расчетов создается чертеж ленточного фундамента, с помощью которого можно визуально рассчитать количество цементно-песчаной смеси, арматурных стержней, объемную вместимость будущего грунта и опалубочных материалов.

Итак, если объединить все, то можно сказать, что этапы выполнения работ следующие:

Распределение земли под застройку по размерам. Копайте яму для фундамента. Строим. Внутри опалубки отмечаем верхний предел фундамента гвоздиками на уровне. Шаг около 50 см.

Фундамент должен быть прочным и устойчивым. Главное сделать его долговечным. Расчет устройства проводится специалистами или людьми, знающими особенности проведения таких работ. В основу берется категория грунта, рельеф местности и грунтовые воды, а также материал, используемый для строительства.

При использовании данного пошагового алгоритма можно возвести фундамент за 2 недели. При необходимости можно привлечь дополнительную силу или же специальную технику. Но, как правило, все обходится одним-двумя работниками и без применения специальных машин. Главное соблюдать технологию, указанную выше, а также применять знания по разметки границ. После этого все залить смесью и ожидать указанное время. После этого можно класть кирпич или иной материал.

Стоит отметить, что выбор фундамента лежит полностью на плечах застройщика. Он должен сделать план и выявить какая земля находится под стройкой. Ведь грунт и остальные характеристики – немаловажный фактор при создании фундамента.

Ленточный фундамент не может располагаться на плывучих землях. Лучше всего для этого использовать сваи. В остальных же случаях для частных построек подходит такой быстрый метод возведения фундамента. Мало того, ленточная конструкция характеризуется своей прочностью и надежностью.

