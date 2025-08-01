Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

10:04 1.08.2025

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грубо вмешалась во внутренние дела России, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты".

"Широко разрекламированный правозащитный инструментарий ОБСЕ на деле использовался — а как теперь понятно, и предназначался — для грубого вмешательства во внутренние дела России и других государств-участников", - считает глава российского МИДа.

По словам Лаврова, Запад с самого начала использовал дискуссии по вопросам защиты прав человека в этой организации для менторских поучений, навязывания неолиберальных ценностей и попыток создания лояльной себе пятой колонны в странах восточнее Австрии через сеть НКО и СМИ.

Западные страны, генсек и институты организации молчат, несмотря на истребление русского языка и культуры на Украине, кампанию Киева против УПЦ и лишение гражданства ее предстоятеля, написал Лавров.

"В исполнительных структурах ОБСЕ годами не замечают дискриминацию русскоязычного населения Молдавии и Прибалтики, циничное игнорирование Ригой и Таллином проблемы массового безгражданства, многочисленные проявления исламо- и христианофобии, включая случаи публичного сожжения Корана в Дании и Швеции и гонения на Эстонскую православную христианскую церковь", - приводит слова Лаврова РИА Новости.