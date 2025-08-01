Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

Стоп-кадр из видеотрансляции

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грубо вмешалась во внутренние дела России, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты".

"Широко разрекламированный правозащитный инструментарий ОБСЕ на деле использовался — а как теперь понятно, и предназначался — для грубого вмешательства во внутренние дела России и других государств-участников", - считает глава российского МИДа.

По словам Лаврова, Запад с самого начала использовал дискуссии по вопросам защиты прав человека в этой организации для менторских поучений, навязывания неолиберальных ценностей и попыток создания лояльной себе пятой колонны в странах восточнее Австрии через сеть НКО и СМИ.

Западные страны, генсек и институты организации молчат, несмотря на истребление русского языка и культуры на Украине, кампанию Киева против УПЦ и лишение гражданства ее предстоятеля, написал Лавров.

"В исполнительных структурах ОБСЕ годами не замечают дискриминацию русскоязычного населения Молдавии и Прибалтики, циничное игнорирование Ригой и Таллином проблемы массового безгражданства, многочисленные проявления исламо- и христианофобии, включая случаи публичного сожжения Корана в Дании и Швеции и гонения на Эстонскую православную христианскую церковь", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.08.2025, 20:40
    Гость: Лом

    "ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России"
    На третий день Соколиный Глаз заметил - у сарая нет стены..
    ОБСЕ Диктует всю финансовую и экономическую политику в рф с момента вступления рф в эту сионисткую организацию.

  2. 01.08.2025, 20:24
    Гость: Димон допрыгался

    Трамп отдал приказ о размещении атомных подлодок в ответ на провокационные заявления Медведева.

    «На фоне крайне провокационных заявлений экс-президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост зампредседателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами.

    Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет».

  3. 01.08.2025, 20:22
    Гость: stalker

    Если это так, то какого черта мы продолжаем с ОБСЕ сотрудничать ? Давно ведь понятно, что эта организация ангажирована, а мы никакого отношения к сложившейся системе европейской безопасности никакого отношения не имеем.

  5. 01.08.2025, 19:10
    Гость: метод моментных наблюдений

    Трамп поманит пальчиком и риторика через секунду сменится на партнерскую. Соловьев будет визжать какие мудрые оба президента. Как это было после его ( Трампа ) победы на выборах и его заявлений. Цирк.

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