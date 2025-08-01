Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грубо вмешалась во внутренние дела России, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты".
"Широко разрекламированный правозащитный инструментарий ОБСЕ на деле использовался — а как теперь понятно, и предназначался — для грубого вмешательства во внутренние дела России и других государств-участников", - считает глава российского МИДа.
По словам Лаврова, Запад с самого начала использовал дискуссии по вопросам защиты прав человека в этой организации для менторских поучений, навязывания неолиберальных ценностей и попыток создания лояльной себе пятой колонны в странах восточнее Австрии через сеть НКО и СМИ.
Западные страны, генсек и институты организации молчат, несмотря на истребление русского языка и культуры на Украине, кампанию Киева против УПЦ и лишение гражданства ее предстоятеля, написал Лавров.
"В исполнительных структурах ОБСЕ годами не замечают дискриминацию русскоязычного населения Молдавии и Прибалтики, циничное игнорирование Ригой и Таллином проблемы массового безгражданства, многочисленные проявления исламо- и христианофобии, включая случаи публичного сожжения Корана в Дании и Швеции и гонения на Эстонскую православную христианскую церковь", - приводит слова Лаврова РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России"
На третий день Соколиный Глаз заметил - у сарая нет стены..
ОБСЕ Диктует всю финансовую и экономическую политику в рф с момента вступления рф в эту сионисткую организацию.
Трамп отдал приказ о размещении атомных подлодок в ответ на провокационные заявления Медведева.
«На фоне крайне провокационных заявлений экс-президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост зампредседателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами.
Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет».
Если это так, то какого черта мы продолжаем с ОБСЕ сотрудничать ? Давно ведь понятно, что эта организация ангажирована, а мы никакого отношения к сложившейся системе европейской безопасности никакого отношения не имеем.
И где там хоть слово правды?
Трамп поманит пальчиком и риторика через секунду сменится на партнерскую. Соловьев будет визжать какие мудрые оба президента. Как это было после его ( Трампа ) победы на выборах и его заявлений. Цирк.