Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США

Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки, пишет РИА Новости.

"Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее", — сказал он в эфире радио Fox News.

Трамп также заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под ее контролем районы Донбасса.

По данным Washington Post, Вашингтон пригрозил прекратить военную поддержку, если Киев не подпишет мирную сделку.

20 ноября газета Financial Times писала, что, по ожиданиям администрации США, президент Украины подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут в Москву. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 21.11.2025, 20:11
    Гость: Трамп следует своему принципу:

    Бедные должны угождать богатым, а слабые -- более сильным.

    В этом конфликте Украина конечно слабее -- значит давить нужно на неё.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Сергей Кириенко © KM.RU
Кириенко назвал общую мечту всех россиян
© KM.RU
Эффект Долиной. На рынке вторичного жилья паника: покупатели лишаются квартир и денег
Гладко было на бумаге: инициатива о блокировке SIM-карт вернувшихся из-за границы россиян создаст множество проблем
Стало известно об огромной скидке на российский газ для Китая
Избранное
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Игорь Растеряев встретил осень в Москве с дядей Вовой Слышкиным
Новогодняя акустика с Люсей Маховой («Дайте Два»), 5 января, «16 Тонн Арбат»
Операция «Союзная сила», или «Гуманитарная миссия» с обедненным ураном
Сердюкова сравнили с Распутиным на поэтическом вечере
«За весь период специальной военной операции нашей армии на Украине накопилось множество вопросов, которые волнуют стороннего обывателя и вызывают множество споров»
Блогер Андрей Пыж стал жертвой «параноидальной шпиономании»?
Группа Ё feat. Casual, «Крематорий» и Артур Беркут «Старая школа» (интернет-сингл)
Основы здорового питания - руководство
Шмели «Хаос желаний»
«Горшенев» спровоцировал объятия на зимнем концерте
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации