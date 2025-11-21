Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США
Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки, пишет РИА Новости.
"Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее", — сказал он в эфире радио Fox News.
Трамп также заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под ее контролем районы Донбасса.
По данным Washington Post, Вашингтон пригрозил прекратить военную поддержку, если Киев не подпишет мирную сделку.
20 ноября газета Financial Times писала, что, по ожиданиям администрации США, президент Украины подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут в Москву. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.
Комментарии читателей Оставить комментарий
предательства России.
уже радостно завилял хвостиком.
что там у трампы было с клинтоном?
Бедные должны угождать богатым, а слабые -- более сильным.
В этом конфликте Украина конечно слабее -- значит давить нужно на неё.