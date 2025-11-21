Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США

19:47 21.11.2025

Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки, пишет РИА Новости.

"Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее", — сказал он в эфире радио Fox News.

Трамп также заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под ее контролем районы Донбасса.

По данным Washington Post, Вашингтон пригрозил прекратить военную поддержку, если Киев не подпишет мирную сделку.

20 ноября газета Financial Times писала, что, по ожиданиям администрации США, президент Украины подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут в Москву. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.