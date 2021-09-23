Только один человек из пятерки лидеров ЕР может пойти в Госдуму
Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не планируют переходить в Госдуму.
В настоящее время в Кремле идут активные консультации по конструкции Думы нового созыва и распределению руководящих постов, рассказал изданию РБК источник, знакомый с ходом обсуждений. Конструкцию моделируют, исходя из того, что спикером останется Вячеслав Володин, а министры Шойгу и Лавров, каждый из которых в случае перехода в парламент мог бы претендовать на пост председателя нижней палаты, в депутаты не пойдут.
Финальное слово в этих обсуждениях должен сказать президент, подчеркнул знакомый с ходом обсуждений собеседник. Пока что сигналов, которые бы свидетельствовали о возможности появления нового председателя Госдумы.
Не планируют переходить в Госдуму также Проценко и Шмелева, сказал один из близких к Кремлю собеседников. Предварительно решено, что в Госдуму перейдет Кузнецова, сообщил еще один источник РБК. Планируется, что ее кандидатура будет предложена на пост вице-спикера.
Другой федеральный чиновник подтвердил, что Кузнецова может стать единственным представителем пятерки списка ЕР, кто возьмет депутатский мандат.
Ранее стало известно, что в Кремле обсуждается концепция, согласно которой кому-то из федеральной части списка «Единой России» все же придется перейти на работу в Госдуму. Если вся пятерка откажется от мандатов, это будет выглядеть как «обман избирателей», пояснял РБК один из осведомленных источников. В качестве наиболее вероятного претендента на получение мандата называлась Анна Кузнецова.
27 сентября президент России Владимир Путин намерен встретиться с лидерами избирательного списка «Единой России».
Комментарии читателей Оставить комментарий
что им там делать, на спортсменок не похожи.
баллотировались
не надо ссылаться на косяки других, оправдывая своё паскудство.
Спросите, как она есть.
Очередное жульничество самых первых под патронажем наипервейшего жулика.