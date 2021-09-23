Только один человек из пятерки лидеров ЕР может пойти в Госдуму

19:16 23.09.2021

Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не планируют переходить в Госдуму.

В настоящее время в Кремле идут активные консультации по конструкции Думы нового созыва и распределению руководящих постов, рассказал изданию РБК источник, знакомый с ходом обсуждений. Конструкцию моделируют, исходя из того, что спикером останется Вячеслав Володин, а министры Шойгу и Лавров, каждый из которых в случае перехода в парламент мог бы претендовать на пост председателя нижней палаты, в депутаты не пойдут.

Финальное слово в этих обсуждениях должен сказать президент, подчеркнул знакомый с ходом обсуждений собеседник. Пока что сигналов, которые бы свидетельствовали о возможности появления нового председателя Госдумы.

Не планируют переходить в Госдуму также Проценко и Шмелева, сказал один из близких к Кремлю собеседников. Предварительно решено, что в Госдуму перейдет Кузнецова, сообщил еще один источник РБК. Планируется, что ее кандидатура будет предложена на пост вице-спикера.

Другой федеральный чиновник подтвердил, что Кузнецова может стать единственным представителем пятерки списка ЕР, кто возьмет депутатский мандат.

Ранее стало известно, что в Кремле обсуждается концепция, согласно которой кому-то из федеральной части списка «Единой России» все же придется перейти на работу в Госдуму. Если вся пятерка откажется от мандатов, это будет выглядеть как «обман избирателей», пояснял РБК один из осведомленных источников. В качестве наиболее вероятного претендента на получение мандата называлась Анна Кузнецова.

27 сентября президент России Владимир Путин намерен встретиться с лидерами избирательного списка «Единой России».