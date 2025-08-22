Минюст признал иноагентом политолога Сергея Маркова

18:29 22.08.2025

Минюст внес в реестр иноагентов четырех физлиц, среди них политолог Сергей Марков, сообщает РБК.

Марков в 2007–2011 годах был депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», на выборах 2012 года был доверенным лицом президента Владимира Путина. Также был членом Общественной палаты России.

В последние годы Марков активно комментировал конфликт Армении и Азербайджана, подчеркивая достижения последнего.

«Азербайджан одержал великолепную, чистую победу, которой восхищаются не только друзья Азербайджана, но и весь мир», — говорил он в 2023-м, после завершения военной операции Баку в Нагорном Карабахе. Высказывался он и по украинской тематике, но поддерживая российскую позицию.

В обосновании его признания Минюст указал, что Марков участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и распространял фейки о решениях властей России.

«Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады», — написал в телеграм-канале Марков.

«Кажется, это единственный случай, когда иностранным агентом объявлен человек, который находится под западными санкциями за активную поддержку Владимира Путина и его политики?» — добавил он.

Также в список иноагентов внесены: