Минюст признал иноагентом политолога Сергея Маркова
Минюст внес в реестр иноагентов четырех физлиц, среди них политолог Сергей Марков, сообщает РБК.
Марков в 2007–2011 годах был депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», на выборах 2012 года был доверенным лицом президента Владимира Путина. Также был членом Общественной палаты России.
В последние годы Марков активно комментировал конфликт Армении и Азербайджана, подчеркивая достижения последнего.
«Азербайджан одержал великолепную, чистую победу, которой восхищаются не только друзья Азербайджана, но и весь мир», — говорил он в 2023-м, после завершения военной операции Баку в Нагорном Карабахе. Высказывался он и по украинской тематике, но поддерживая российскую позицию.
В обосновании его признания Минюст указал, что Марков участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и распространял фейки о решениях властей России.
«Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады», — написал в телеграм-канале Марков.
«Кажется, это единственный случай, когда иностранным агентом объявлен человек, который находится под западными санкциями за активную поддержку Владимира Путина и его политики?» — добавил он.
Также в список иноагентов внесены:
- протоиерей Андрей Кордочкин, запрещенный в служении в 2023-м и выведенный за штат Испано-Португальской епархии;
- выступающая за независимость Бурятии активистка и этнограф Раджана Дугарова (Дугар де Понте);
- YouTube-блогер Дмитрий Нюберг (его основной канал на 205 тыс. подписчиков посвящен музыке, но на канале для стримов и в Telegram блогер затрагивал и темы политики);
- телеканал о жизни мусульман «Алиф ТВ» (на YouTube у него почти 1,4 млн подписчиков);
- сайт с «запрещенными книгами со времен холодной войны и до наших дней» Tamizdatproject.org.
НЕЗНАНИЕ НЕЕ ОСВОБОЖДАЕТ от НАКАЗАНИИЯ.
Любой процесс в том особенно социальный, начиная с какого-то момента развивает собственную динамику, что означает что он становится НЕУПРАВЛЯЕМЫМ. Примеров из истории масса. Конкретно по С.Маркову. Был запущен процесс под названием "иностранный агент", где очевидно сами критерии были расплывчатыми, ибо трудно однозначно определить все критерии. Это дает СВОБОДУ ИНТЕРПРЕТАЦИИ, в зависимости от того, кто решает, что именно здесь эти критерии есть. Мотивы могут быть и чисто личные, как-то С.Марков может когда-то что сказал о том, кто принял это решение,
или может быть решения УЖЕ принимает ИИ-Система без влияния человека, точность оценки которой порядка там 70 или самое большее 80 процентов.
С учетом имеющейся количества информации без ИИ уже не обойтись. Проблема есть в том, что запуская подобные процессы, есть вероятность того, что они будут способствовать не консолидации, а ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ системы государство.
не весь список.Оды во славу Алиева пели:Коротченко, Калашников,Михеев,Слуцкий и т. д.
35 лет назад не надо было отпускать ,что Украина,Азерайджан теряется в тумане и стали мечтать о возвращении Украины,Азербайджана в состав РОссии
Украина,Азербайджан, Прибалтика не были в составе РСФСР .
Я могу понять, если кто-то открыто поддерживает врага, то это подсудное дело. С Азербайджаном вроде пока никакой войны нет, дипломатические отношения есть. Теперь вообще нельзя кого-то поддерживать? И как знать, можно или нельзя? Конституция дает такое право. Насколько мне известно распространять "фейки о решении властей РФ" тоже не запрещено. Оберегается только тема СВО, но никак не фейки о властях.