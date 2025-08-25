Почти 40% россиян считают себя «особым народом»
Менее половины опрошенных (39%) считают, что русские (о них спрашивали граждан) – «совершенно особый народ». 61% придерживается мнения, что это такой же народ, как и все другие, пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги телефонного опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних россиян.
По мнению респондентов, «особенность» русских заключается в мировоззрении и духовных ценностях (22%), душевности (15%), богатой культуре (12%), православии (12%), патриотизме (11%), сострадании (8%) и других качествах. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.
Больше всего сторонников «особенности» среди граждан от 45 до 60 и старше 60 лет – по 45% в каждой возрастной группе. Меньше всего верят в «особенность» молодые респонденты 18–24 лет – всего 23%. Эта же возрастная группа в подавляющем большинстве (77%) придерживается мнения, что русские – это такой же народ, как и другие. Сторонников этой позиции становится меньше в старших возрастных группах: от 35 до 44 лет – 61%, от 45 до 60 и старше 60 лет – по 55%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Цитата:- «Почти 40% россиян считают себя «особым народом»
Это называется спесь. Чем быстрее нам (россиянам) выбьют эту идею из голов, тем быстрее у нас на бензоколонках появится бензин всех марок и в любом колличестве и надолго. Да и др. неприятности исчезнут. Летать будем из Домодедова, Пулкова строго по рассписанию, а для этого надо полюбить соседей (правда после ЕГО речи «МНОЙ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ» (не парламентом, не народом на рефепендуме (думаю, что таковых было тогда значительно меньше 40% россиян), а ИМ).... Чем быстрее из нашего лексикона исчезнут слова-укроп, какл, Хохляндия и т.д.- тем быстрее мы станем уважаемой нацией в мире. Чем быстрее комментаторы начнут комментировать события в Израиля не с 10- ти дней после атаки ХАМАСа на них- мол зачем евреи убивают их, а не с начала нападения хамасовцев на Израиль (это аналог мысли- «зачем Сталин 22 июня 1941 года убивал бедных немцев в Бресте»?) И.т.д.
Чем.....?
тележной оси!
Дураками? Молодцы признались.
Арии?
Странно, в Америке не относятся с опаской к иностранцам. Вся страна состоит из иностранцев в н-ном поколении. Более того, относятся с дурацким радушием и даже с завистью, что человек видел другой мир, он более разносторонне развит. Акцент даже дает преимущество. Может, просто у тебя рабство в голове?