Почти 40% россиян считают себя «особым народом»

19:03 25.08.2025

Менее половины опрошенных (39%) считают, что русские (о них спрашивали граждан) – «совершенно особый народ». 61% придерживается мнения, что это такой же народ, как и все другие, пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги телефонного опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних россиян.

По мнению респондентов, «особенность» русских заключается в мировоззрении и духовных ценностях (22%), душевности (15%), богатой культуре (12%), православии (12%), патриотизме (11%), сострадании (8%) и других качествах. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.

Больше всего сторонников «особенности» среди граждан от 45 до 60 и старше 60 лет – по 45% в каждой возрастной группе. Меньше всего верят в «особенность» молодые респонденты 18–24 лет – всего 23%. Эта же возрастная группа в подавляющем большинстве (77%) придерживается мнения, что русские – это такой же народ, как и другие. Сторонников этой позиции становится меньше в старших возрастных группах: от 35 до 44 лет – 61%, от 45 до 60 и старше 60 лет – по 55%.