Почти 40% россиян считают себя «особым народом»

© KM.RU, Алексей Белкин

Менее половины опрошенных (39%) считают, что русские (о них спрашивали граждан) – «совершенно особый народ». 61% придерживается мнения, что это такой же народ, как и все другие, пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги телефонного опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних россиян.

По мнению респондентов, «особенность» русских заключается в мировоззрении и духовных ценностях (22%), душевности (15%), богатой культуре (12%), православии (12%), патриотизме (11%), сострадании (8%) и других качествах. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.

Больше всего сторонников «особенности» среди граждан от 45 до 60 и старше 60 лет – по 45% в каждой возрастной группе. Меньше всего верят в «особенность» молодые респонденты 18–24 лет – всего 23%. Эта же возрастная группа в подавляющем большинстве (77%) придерживается мнения, что русские – это такой же народ, как и другие. Сторонников этой позиции становится меньше в старших возрастных группах: от 35 до 44 лет – 61%, от 45 до 60 и старше 60 лет – по 55%.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.08.2025, 22:19
    Гость: Заголовок

    Цитата:- «Почти 40% россиян считают себя «особым народом»
    Это называется спесь. Чем быстрее нам (россиянам) выбьют эту идею из голов, тем быстрее у нас на бензоколонках появится бензин всех марок и в любом колличестве и надолго. Да и др. неприятности исчезнут. Летать будем из Домодедова, Пулкова строго по рассписанию, а для этого надо полюбить соседей (правда после ЕГО речи «МНОЙ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ» (не парламентом, не народом на рефепендуме (думаю, что таковых было тогда значительно меньше 40% россиян), а ИМ).... Чем быстрее из нашего лексикона исчезнут слова-укроп, какл, Хохляндия и т.д.- тем быстрее мы станем уважаемой нацией в мире. Чем быстрее комментаторы начнут комментировать события в Израиля не с 10- ти дней после атаки ХАМАСа на них- мол зачем евреи убивают их, а не с начала нападения хамасовцев на Израиль (это аналог мысли- «зачем Сталин 22 июня 1941 года убивал бедных немцев в Бресте»?) И.т.д.
    Чем.....?

  5. 25.08.2025, 21:42
    Гость: TY

    Странно, в Америке не относятся с опаской к иностранцам. Вся страна состоит из иностранцев в н-ном поколении. Более того, относятся с дурацким радушием и даже с завистью, что человек видел другой мир, он более разносторонне развит. Акцент даже дает преимущество. Может, просто у тебя рабство в голове?

Все комментарии (19)
Выбор читателей
«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с сентября
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Трамп сломал Зеленского, но до «безоговорочной капитуляции» не дожал
Дональд Трамп
Трамп не будет участвовать во встрече Путина и Зеленского
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки
Избранное
Советская вокальная школа победила на «Славянском базаре»
Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана
«Почему западная пропаганда так подозрительно принижает возможности нашего противникаv
Политическая психиатрия: Киев обостряет ситуацию в Донбассе, параллельно выпрашивая у «Русского мира» энергоносители
«Бостонское чаепитие», 9 февраля. «ПушкаревЪ»
KDRR «Из Сибири с любовью»
«НАИВ» (33 Суперзвезда), 12 декабря «ГлавКлуб»
Сергей Черняховский. Минск: вспоминая Прагу. Кто спас ЧССР от Гражданской войны
«Русская Правда», 9 ноября, «Дорогая, я перезвоню»
Аборт Мозга «Не люди»
Включай микрофон! «10 лет без симфонического оркестра»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации