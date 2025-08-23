Россия и Азербайджан подписали протокол по экономическому сотрудничеству

14:28 23.08.2025

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев подписали протокол очередного заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между двумя странами, сообщает ТАСС.

Церемония подписания состоялась в Астрахани по итогам 23-го заседания МПК. В состав делегаций с каждой стороны вошли более 40 представителей министерств и ведомств, таможенных служб, банковского сектора РФ и Азербайджана.

Вместе с этим страны наметили ориентиры для дальнейшей совместной работы.

"Среди наших приоритетов – совместная работа по развитию транспортной связанности в регионе, укрепление независимой финансовой архитектуры во взаимных расчетах, сотрудничество в сфере энергетики, развитие промышленной кооперации, в том числе в области судостроения и сельского хозяйства, сотрудничество на Каспии", – приводят слова вице-премьера РФ Алексея Оверчука "Вести".

Он также отметил, что Москва находится в тройке торговых партнеров Баку. На Россию приходится 10% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.