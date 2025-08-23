Россия и Азербайджан подписали протокол по экономическому сотрудничеству
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев подписали протокол очередного заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между двумя странами, сообщает ТАСС.
Церемония подписания состоялась в Астрахани по итогам 23-го заседания МПК. В состав делегаций с каждой стороны вошли более 40 представителей министерств и ведомств, таможенных служб, банковского сектора РФ и Азербайджана.
Вместе с этим страны наметили ориентиры для дальнейшей совместной работы.
"Среди наших приоритетов – совместная работа по развитию транспортной связанности в регионе, укрепление независимой финансовой архитектуры во взаимных расчетах, сотрудничество в сфере энергетики, развитие промышленной кооперации, в том числе в области судостроения и сельского хозяйства, сотрудничество на Каспии", – приводят слова вице-премьера РФ Алексея Оверчука "Вести".
Он также отметил, что Москва находится в тройке торговых партнеров Баку. На Россию приходится 10% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Вот, к примеру, Турцию азеры уважают, потому что там руководство обладает волей и решимостью:
"Турция ввела визовый режим в отношении граждан Таджикистана, как только выяснилось, что организаторы теракта в "Крокусе" готовились в Турции, и там же были задержаны их пособники.
В этой истории поражает одно – скорость принятия решения. Как только турецкие власти получили достоверную информацию о том, что таджиков готовят на территории Турции для террористической деятельности, они без лишних разговоров перекрыли их доступ в страну. Без лишних разговоров!".
"При этом дипломат отметил, что Турция не уведомила Таджикистан о решении ввести визовый режим"
"До 20 апреля обладатели таджикского паспорта должны покинуть пределы Турции, в противном случае им грозит депортация"
Вот так СТРАНА дорожит своей безопасностью. Такую страну уважать будут.
А с какой стати азерам уважать РФ?
"В районе"-только так говорили в Городе 3-х Революций.ленинградцы знали русский язык.
Арестованных и избитых русских азербайджан вернул?
Ну что же, Россия очень помогла укрепиться нацистскому режиму на Украине (да и ее западных хозяев не забыла- и им российских денежек немало перепало). Теперь надо и азербайджанским нацистам помочь.
вот именно, "меЛду".