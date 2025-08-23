Россия и Азербайджан подписали протокол по экономическому сотрудничеству

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев подписали протокол очередного заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между двумя странами, сообщает ТАСС.

Церемония подписания состоялась в Астрахани по итогам 23-го заседания МПК. В состав делегаций с каждой стороны вошли более 40 представителей министерств и ведомств, таможенных служб, банковского сектора РФ и Азербайджана.

Вместе с этим страны наметили ориентиры для дальнейшей совместной работы.

"Среди наших приоритетов – совместная работа по развитию транспортной связанности в регионе, укрепление независимой финансовой архитектуры во взаимных расчетах, сотрудничество в сфере энергетики, развитие промышленной кооперации, в том числе в области судостроения и сельского хозяйства, сотрудничество на Каспии", – приводят слова вице-премьера РФ Алексея Оверчука "Вести".

Он также отметил, что Москва находится в тройке торговых партнеров Баку. На Россию приходится 10% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.08.2025, 21:45
    Гость: с какой стати?

    Вот, к примеру, Турцию азеры уважают, потому что там руководство обладает волей и решимостью:
    "Турция ввела визовый режим в отношении граждан Таджикистана, как только выяснилось, что организаторы теракта в "Крокусе" готовились в Турции, и там же были задержаны их пособники.
    В этой истории поражает одно – скорость принятия решения. Как только турецкие власти получили достоверную информацию о том, что таджиков готовят на территории Турции для террористической деятельности, они без лишних разговоров перекрыли их доступ в страну. Без лишних разговоров!".
    "При этом дипломат отметил, что Турция не уведомила Таджикистан о решении ввести визовый режим"
    "До 20 апреля обладатели таджикского паспорта должны покинуть пределы Турции, в противном случае им грозит депортация"
    Вот так СТРАНА дорожит своей безопасностью. Такую страну уважать будут.
    А с какой стати азерам уважать РФ?

  2. 23.08.2025, 21:23
    Гость: Ты не ленинградец

    "В районе"-только так говорили в Городе 3-х Революций.ленинградцы знали русский язык.

  4. 23.08.2025, 20:23
    Гость: Лучезар

    Ну что же, Россия очень помогла укрепиться нацистскому режиму на Украине (да и ее западных хозяев не забыла- и им российских денежек немало перепало). Теперь надо и азербайджанским нацистам помочь.

Все комментарии (27)
Выбор читателей
Олег Царев: Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза
«С отрядом флотских товарищ Троцкий…»
«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с сентября
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Трамп сломал Зеленского, но до «безоговорочной капитуляции» не дожал
Избранное
Кровавые 90-е вернулись: как убивают владельцев парковок, портов и заводов
Кинопремьера «Волшебники»: Воздушно-капельным путем в тебя вливает ложь Артем
Blues Bastards, 4 августа, «Мумий Тролль Music Bar»
«Запрещенные барабанщики», 4 июля, «Рюмочная Зюзино»
Наркомат «Две таблетки» (ЕР на флешке)
Серж «Ночь» (интернет-сингл)
Россия, которую мы потеряли, и 1992-й, куда не хочется возвращаться. Пять главных свежих новогодних фильмов
Танцы на воле «Откровение»
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
Владимир Кузьмин «Дух в моей гитаре»
Кто виноват в трагедии ИЛ-76 и можно ли было ее избежать?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации