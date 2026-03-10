Секрет «Big Beat 83»

Исполнитель: Секрет, Название: «Big Beat 83», Стиль: биг бит, Год: 2026

В 80-е годы группы «Секрет» знали и любили, главным образом, по трем знаковым альбомам - «Ты и я» (1983), «Секрет» (1967) и «Ленинградское время» (1989). На самом деле, материала было у парней минимум в два раза больше, просто он терпеливо дожидался своего часа. Выпустив в прошлом году великолепный двойник и новых песен «SPB FM Stereo», «секретеры» решили, что настал черед их прежнего наследия.

Несмотря на то, что песни из «Big Beat 83» сочинялись в 80-х, за редкими исключениями они не были широко известны до сих пор. Эти самые исключения — знаменитая «Арина-балерина» и «Твист». «Арина-балерина» сочинялась в начале 80-х в армии в казарме с разбитым окном, записывалась для «Ленинградского времени», но туда не вошла, издавалась на официальных сборниках в 90-е и трибьюте «Секретные материалы» (2003) в исполнении Валерия Сюткина, а сейчас перезаписана «Секретом» вновь, звуча как номер из бродвейского мюзикла.

Пару песен с «Big Beat 83» Максим Леонидов записывал уже для своих сольных работ. «Почему» под названием «Очень старая песня» вошла в его альбом «Проплывая над городом», 1997) а«40 секунд пути» издана на диске «Не дай ему уйти» (1999). Сейчас они вновь в новых версиях, которые смотрятся еще убедительнее. «Лето» группы «Зоопарк» известно в исполнении «НАИВа» и «Крематория», но только Николаю Фоменко в кавер-версии «Секрета» от альбома «Big Beat 83» удалось передать обуревающее героя чувство вселенской усталости.

Альбом «Big Beat 83» пропитан духом времени и воскрешает до боли знакомые коллизии. «40 секунд пути» выглядит как своего рода продолжение хита «Моя любовь на пятом этаже», шуточная «Кеды» выглядит как наивная реклама продукции советского магазина «Спорттовары» и веселит имитацией скрипа новой обуви «уи-уи», а «Музыка non stop» и другие твисты с рок-н-роллами приглашают к безудержным танцам. «Big Beat 83» располагает и к легкой грусти, особенно, когда понимаешь, что на одновагонном «Последнем трамвае» тебе уже никогда и никуда не уехать.