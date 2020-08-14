Медийные образы Лукашенко и Тихановской

Сконструирован проект «Тихановская» был наспех. И строился он вокруг известного прецедента - заключения ее супруга, который собирался выдвинуться в президенты. Ее выход в медийный свет - чистейшей воды игра на эмоциях народных масс

Что олицетворяет медийный образ Александра Лукашенко? Консерватизм. Лукашенко медийный является воплощением того самого "ломового" мужика, простого и прямого, снг-шного. Наверняка, провинциального. Ибо для жителей мегаполиса, столичного региона такого рода "экспонаты" еще в нулевые начали медленно, но верно отбывать в музеи.

Даже говор Александра Григорьевича апеллирует в большей степени к представителям рабочей провинции. И неспроста. Именно этот сегмент и обеспечивает ему максимальное количество голосов. Недаром у него прозвище "батька". Существо древнее, многоопытное и патриархальное, авторитетное в кругу большой сплоченной семьи, суровое, но справедливое. Он даст всему оценку и, как главный бригадир, распорядится всем "как надо". В случае чего - рассудит. А при необходимости - даст по шее...

Лукашенко - прирожденный атакер, жесткий и властный, что читается во всем его медийном естестве. Одним словом, совершенный деревенский управляющий. Помните, у Тургенева в "Затишье" эпизод: выборы старшины в уездном имении? "Тоже рука тяжелая", - вполголоса сетовал один мужичок. Это про Александра Григорьевича.

Однако и о молодежи Лукашенко накануне выборов старался не забывать. Вспомните интервью Гордону. Когда Александр Григорьевич искусно пародировал голоса политиков, с которыми он когда-то имел дело. И живо, и артистично - прям талант. Зачем он это делал? Стремился продемонстрировать, что он не только "по делам колхозным", а и довольно многогранная, живая, артистическая личность. И юмор ему совсем не чужд. Акт заигрывания с молодежью.

Медийный образ Лукашенко призывает к реализму. Он не обещает, что естественно, превратить Белоруссию в Швейцарию или Люксембург. И прочих звезд с неба, которые иные популисты раздают направо и налево. Он выражает стабильность. Пускай серую, далекую от западноевропейских стандартов и критериев, но стабильность.

Он "призывает" смотреть правде в глаза (какой бы она ни была). А на это способны, в большей степени, именно возрастные, пожившие избиратели. Так что для молодых идеалистов "батькина" модель привлекательной не является.

Светлана Тихановская (она же Пилипчук) в политической жизни Белоруссии - явление неожиданное и спонтанное. По сути, разбор ее медийного образа будет куда более скромным, нежели ее матерого оппонента Александра Лукашенко. Что естественно. Ибо никакой предыдущей политической жизни у Тихановской попросту не было.

Сконструирован проект "Тихановская" был наспех. И строился он вокруг известного прецедента - заключения ее супруга, который собирался выдвинуться в президенты. Выход в медийный свет Светланы Тихановской - это чистейшей воды игра на эмоциях народных масс.

"Безутешная супруга, она пошла против системы... вместо своего заключенного мужа, она подхватила знамя, что выпало из его руки (во время ареста, не иначе)... и гордо понесла его: за близкого человека, за отчизну, демократию... и бла-бла-бла...".

Все это не было сказано, но все это с легкостью читается, согласитесь.

В тех интервью, которые успела дать Тихановская, она себя зарекомендовала "чистым листком". То есть, в делах политических, в делах управления государством - она профан. Что, в принципе, и без интервью было понятно.

Наспех нахватавшись общих фраз о "свободе, демократии, переменах", она пыталась просто нарисовать нечто противоположное батькиной, в сущности, реалистичной и "чернорабочей" картине мира. Пойти от обратного.

Тихановская на словах хочет видеть "Беларусь другой". Но что конкретно скрывается за этим - не уточняет. Кандидат романтиков и энтузиастов, готовых гнать "локомотив" (государство) навстречу приключениям. Она - кандидат молодежи, уставшей от пожилого, хоть и крепкого Лукашенко. Кандидат молодежи, не особо вникающей в нюансы, а просто сильно желающей стандартного набора перемен, которые можно выразить общими словами - "больше", "лучше", "интересней" и т.п.

О путях достижения этих "качественных преобразований", о подводных камнях и прочих трудностях, которые непременно возникнут на пути реализации, они предпочитают не думать. Собственно, как и сама Тихановская. Ведь в случае, если б победила она, думали бы другие. За нее.

Показательным является интервью Тихановской, которое я прочел на Ленте. При вопросе о проведении "декоммунизации в Белоруссии", Тихановская изобразила "девочку". Якобы не понимая, что это вообще за зверь такой под названием "декоммунизация".

Конечно, крайне наивно полагать, что 37-летняя женщина, жена человека, метившего на пост главы государства, не знает, что такое "декоммунизация". Это все та же игра на свою аудиторию. Чистые листики, жаждущие перемен на эмоциях. Они так чисты и невинны в своих помыслах, они родились в другое время и жили в совсем других условиях. В таких европейских и таких далеких от воспоминаний о тоталитарном прошлом.