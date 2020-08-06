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Мишустин объявил о начале масштабной экспертизы правил русского языка

14:33 6.08.2020

В правительстве России создана правительственная комиссия по русскому языку. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс".

По словам Мишустина, одной из главных задача комиссии будет экспертиза правил орфографии и пунктуации русского языка. 

"Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия", - заявил Мишустин.

Отмечается, что прежде всего будет разработана концепция государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка.

Создать комиссию в марте поручил президент Владимир Путин. Он дал такое поручение правительству по итогам прошлогоднего заседания Совета по русскому языку.

Темы: Михаил Мишустин, Правительство России
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 00:36
Гость: русский язык требует

ударение занЯццо
07.08.2020, 00:23
Гость: иди ты!

Выходит, и Мишустин, и Медведев - оба из политического молодежного движения "НАШИ"? Уважуха!
07.08.2020, 00:21
Гость: РТОМ - это для конкретики,

ведь можно и носом, и иным отверстием, ...
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