Catharsis: «Мы не отказывались от международного рынка, а просто сместили приоритеты»

Группа Catharsis даст 16 октября в честь своего 25-летия невероятно масштабный концерт в клубном пространстве Gipsy. Готовится очень необычное мероприятие, о деталях которого нам обстоятельно рассказал гитарист и основатель группы Игорь Jeff Поляков

KM.RU: С юбилеем вас! Дата действительно большая и красивая. Что чувствует коллектив, имея позади четверть века истории? Сохранился ли запал, чтобы провести следующие 25 лет так же насыщенно?

- СПА! СИ! БО! Большая. Красивая. Не поспоришь! (улыбается) Но, признаться каких-то особенных эмоций у нас по этому поводу нет. С одной стороны, мы осознаем, что четверть века для творческого коллектива - исключительно серьезный возраст. Тем более в нашем жанре. Тем более в нашей стране. Но, с другой стороны, мы по-прежнему заряжены на реализацию каких-то новых задач, которые безостановочно генерирует наш мастермайнд, по-прежнему многим в себе не довольны и стараемся самообразовываться и расти в профессиональном плане, так что разительных изменений и ощущения «заслуженной старости, когда можно почивать на лаврах» у нас нет. Так что запал мало чем отличается от стартового, и ведь это, наверное, очень даже неплохо? Хотя дата все-таки красивая, факт.

KM.RU: Оглядываясь на самое начало вашего пути: есть что-то, что бы вы изменили?

- Ничего. Несмотря на то, что в судьбе коллектива было немало не самых веселых и позитивных событий, все они формировали нас и, как ни банально это звучит, «делали сильнее», развивали стрессоустойчивость, учили расставлять приоритеты и заставляли двигаться дальше вопреки многому. Это бесценный опыт и отказаться от него в настоящий момент было бы крайне неразумно. Повторять те или иные ошибки и промашки, конечно же, мы не хотим, но всё прошедшее и пережитое пусть остается неизменным, и спасибо ему за это!

KM.RU: Какие вехи, оставшиеся за плечами, вы считаете наиболее важными и почему? А о чем, напротив, хотелось бы забыть, как о страшном сне?

- Много важных вещей случалось, каждая формировала группу, её путь, сложно недооценить значение многих и многих событий. Но ок, давай выделим какие-то самые-самые, с ходу и без раздумий: первый концерт в Camelot, присоединение к группе Олега Мишина, начало сотрудничества с Маргаритой Пушкиной, концерт с Nightwish в ДКГ, премьера ‘Крыльев’ там же и съемка первого DVD, выезд в первый тур.. Достаточно, годится? Эти события действительно можно назвать «вехами» и они особенно сильно повлияли на дальнейший ход событий. А чтобы прямо вот забыть о чем-то.. Да нет такого, все, даже самые неприятные события, с течением времени избавляются от ненужного эмоционального фона и превращаются в этакие «напоминалки», как, быть может, не стоит себя вести или что-то делать в той или иной ситуации. Не всегда помогает, но иногда всё-таки срабатывает (смеется).

KM.RU: Вы сделали себя сами и, как недавно признались, даже не думали стать частью настоящего музыкального мира, изначально желая лишь к нему прикоснуться. А может ли новая молодая группа повторить ваш путь или времена непоправимо изменились и все усложнилось? И что бы вы могли посоветовать таким начинающим музыкантам?

- Время, в которое мы начинали, было совершенно иным в плане того, как надо действовать молодому коллективу, к чему стремиться, чего добиваться и какие механизмы и методы использовать. Было намного сложнее достучаться до нужной аудитории, вылезти из неизвестности и заявить о себе как надо, но одновременно было понятнее, какими путями это можно реализовать, и нам нужно было только пробиваться в этих направлениях. Но для этого приходилось ой как «побегать» и постараться, по крайней мере на первых порах. Рынок не был перегружен, и если ты делал действительно что-то интересное, на тебя начинали обращать внимание и ты мог занять свое «место под Солнцем».

Сейчас же заявить о себе можно не вставая с дивана, на котором также можно и альбом записать и клип снять. И существуют сотни разнообразных способов для донесения своего творчества хоть до Антарктиды. Мы о таких технологиях и мечтать не могли. Но при этом поток всего этого «творчества» настолько циклопичен, что осмыслить всё это, найти среди тысяч бездарных поделок и подделок что-то стоящее потенциальный слушатель просто не в состоянии, он перекормлен всем и вся до предела. И каким образом ты сумеешь привлечь его внимание к своему творчеству на этом фоне – большой вопрос. Мы успели сделать себе имя еще в те времена, и теперь оно во многом само работает на нас, но и даже нам постоянно приходится что-то придумывать, изобретать, стараться удивить, чтобы уверенно оставаться на плаву. А что уж говорить о молодых коллективах, не имеющих ни фан-базы, ни звучного имени? Не знаем, что посоветовать, честно, это вопрос скорее к профессиональным промо-менеджерам, без них сейчас никуда. Но, в любом случае, надо обязательно стараться создавать максимально качественный продукт, не экономить на себе, учиться, учиться и учиться, работать, работать и работать, чтобы на фоне большинства выделяться в лучшую сторону во всех без исключения смыслах этого слова.

KM.RU: В последние годы вы стали активнее сотрудничать с классическими музыкантами, в частности оркестром «Глобалис». Как родилась эта дружба?

- Про это уже многое сказано в разных интервью вокруг нашего первого концерта и «живого» альбома ‘Symphoniae Ignis’, скажем только, что это получилась «дружба с первого взгляда» и сотрудничество стало постоянным и исключительно продуктивным. Идея симбиоза с оркестром зрела много лет, все-таки наша музыка была крайне симфонична изначально, и вот, когда время её реализации пришло, на нашем пути возник и «Глобалис», и талантливейший оркестровщик-профессионал Антон Апасов, и эксперимент не просто увенчался успехом, но определил вектор дальнейшего развития группы на многие годы вперед. Как один из свершившихся его результатов – студийно записанный с «Глобалисом» альбом ‘Зеркало Судьбы’, а как один из грядущих – двойной юбилейный альбом полностью перезаписанных студийно с оркестром хитов группы, выход которого планируется на декабрь 21 – январь 22 года.

KM.RU: Насколько адекватно еще больший уклон в симфонизм был воспринят вашими фанами? Прибавились ли новые?

- Можно сказать однозначно, что такой расклад в итоге был принят очень хорошо. Мы изначально не хотели использовать оркестр как модную помпезную декорацию, ему отводилось место полноценного участника, важнейшего элемента в общем звучании группы, и пришлось потратить несколько лет, чтобы начать понимать, как правильно работать в этом направлении, как правильно создавать материал с прицелом на оркестр и как его реализовывать студийно. И вот, когда у нас это начало получаться, как, например, на альбоме ‘Зеркало Судьбы’, и при этом нравиться самим, реакция слушателей подтвердила, что мы двинулись на «правильные территории». Не хочется говорить, что без оркестра мы теперь никуда, будут реализовываться и более привычные метал-формы, но взаимодействия с оркестром будут регулярными, нам еще есть что сказать в этом смысле.

KM.RU: Расскажите о вашем 3D-проекте чуть подробнее. Как родился столь амбициозный проект? Сколько в итоге было отобрано треков для перезаписи с «Глобалисом»?

- Проект крайне успешно завершился несколько дней назад, и под самый его занавес мы раскрыли суть этой ‘3D’-приставки, продемонстрировав, как будет выглядеть основной лот этого проекта, 7-дисковый коллекционный бокс с юбилейным альбомом. По задумке мы хотели воплотить в скульптуре главную героиню концептуальной обложки альбома, визуализировать её в 3D, при этом не используя никаких современных технологий типа 3D-принтеров, а работая с настоящими художниками, скульпторами и мастерами отлива из металлов. В итоге нам удалось создать потрясающую фигурку, которая будет индивидуально изготавливаться и отливаться для каждого бокса вручную, и вот такая вот физическая реализация переосмысленных с оркестром лучших песен коллектива нам весьма по душе, все-таки, «дата большая и красивая», и релиз должен ей соответствовать (улыбается). Для этой двойной пластинки в итоге было отобрано 16 треков, причем в выборе участвовали и слушатели путем голосования на сайте группы, и сами музыканты. В результате были отобраны объективно наиболее значимые композиции, и в скором времени их можно будет услышать в несколько обновленном виде, на наш взгляд весьма и весьма впечатляющем.

KM.RU: Расскажите о подводных камнях при работе над таким проектом.

- Это далеко не первый наш проект и мы плюс-минус научились изначально правильно планировать всю концепцию уже на старте, продумывать детали и способы его реализации, и далее стараться действовать, не сильно отклоняясь от утвержденного плана, хотя это далеко не всегда просто, и креатив частенько заносит в самые неожиданные территории. Тут важно «держать себя в руках». Но когда та или иная идея кажется нам достойной, мы не отбрасываем ее и интегрируем в рабочий процесс, даже если реализация требует дополнительных бюджетов. В таких случаях мы никогда не экономим и вкладываем свои средства наравне с краудфандинговыми, нам очень важно, чтобы результат был максимальным и нравился в первую очередь нам самим. Да и разве можно относиться к этому по-другому, учитывая уровень поддержки и доверия со стороны наших слушателей, которое материализуется в виде весьма серьезных сумм по итогам проектов? Сложности создает сейчас только постоянная перетасовка планов из-за уже кажущегося бесконечным процессом «борьбы с вирусом», выливающейся в новые и новые запреты и ограничения, которые крайне негативно сказываются не только на жизнедеятельности любого творческого коллектива и индустрии в целом, но и на жизни всего общества, второй год находящегося в подвешенном состоянии абсолютного непонимания происходящего и стресса.

KM.RU: Насколько краудфандинг, собранный вами под проект (более 2 миллионов рублей) покрывает расходы на такой проект?

- Если усреднить все проекты, то собранные в рамках краудфандинга суммы обычно покрывают от 50 до 70% их бюджетов, а остальная часть финансируется менеджментом группы. Это очень серьезное подспорье, и такой расклад, в общем и целом, позволяет замахиваться на практически любой уровень качества как непосредственно артефактов и изданий, так и процессов создания, записи и сведения музыкальных форм. Средства, вкладываемые менеджментом, полностью или частично в течение какого-то времени компенсируются последующими продажами регулярных изданий, мерчандайза и гастрольной деятельностью, однако в текущих условиях делать это в разы сложнее. Но для нас это не должно стать поводом «снижать уровень», приходится приспосабливаться.

KM.RU: Группа в честь юбилея неожиданно решила перезаписать лучшие хиты прошлых причем, не только на русском, но и на английском языках. Почему? Ведь раньше вы этого намеренно ушли, а теперь, получается, частично возвращаетесь назад?

- Не совсем так. Если в начале своего пути мы, как и подавляющее большинство наших коллег по цеху, в качестве глобальной задачи и цели видели выход на международную сцену, где по сравнению с нашим андеграундом всё было организовано совершенно иначе, то и вопрос с языком исполнения был однозначен. Но со временем и на территории нашей страны всё потихоньку росло и развивалось, худо-бедно превращаясь в какое-то подобие системы. А, поскольку «из спасительной заграницы» нам не очень-то торопились делать предложения, в то время как в своей родной стране интерес проявлялся всё больше, мы и приняли решение сконцентрироваться на работе на внутреннем рынке и перейти на много более актуальный здесь русский язык. Всё логично. Мы не отказывались от международного рынка, мы просто сместили приоритеты. При этом наш менеджмент продолжал уделять внимание и этому направлению, у нас были и любопытные фиты с музыкантами Crematory, и «интернациональный» сингл ‘Дитя Штормов’ в котором приняли участие вокалистки разнообразных европейских коллективов, мы работали с гуру мирового метал-клипмейерства Патриком Уллаеусом... А с развитием интернета, цифровых платформ, видеоканалов и т.д. интерес к нашему ансамблю «оттуда» с каждым годом рос и увеличивался, и, когда нам стали поступать совершенно конкретные предложения о том или ином сотрудничестве, стало понятно, что англоязычный репертуар на сегодняшний день действительно нужен. И крайне логичным в этом свете выглядит англоязычная реализация юбилейного издания, в рамках которого перезаписаны все самые яркие песни коллектива. Этот релиз может дать максимально полное представление о группе, стать её визитной карточкой, а также послужить основой репертуара для выступлений не нерусскоязычных территориях. К сожалению, ряд стартовых концертно-фестивальных планов «там» по понятным причинам пришлось перенести на более поздний срок, но за это время мы сумели создать и уже почти завершили студийную реализацию этого большого релиза, надеемся, он станет неплохим подспорьем в работе на международном рынке.

KM.RU: Довольно неожиданным для вас был формат прошедшего концерта на корабле 27 августа. Расскажите о своих впечатлениях от этого метал-круиза?

- Мера скорее вынужденная, но в итоге всё получилось весьма эффектно. Изначально мы очень хотели отметить свой юбилей «день-в-день» с официальным днем рождения группы 1 августа. И отметить не просто концертом, но масштабным красивым опенэйром в самом центре Москвы, на набережной реки в живописной локации. Но всем нашим планам не суждено было сбыться, очередной виток ковид-истерии сделал невозможным проведение каких-либо крупных мероприятий в этот период, полетели все летние фестивали… Было невероятно обидно, что грандиозная работа пошла коту под хвост, и красивая идея так и осталась идеей. Отмечание юбилея было перенесено на 16 октября в клубное пространство Gipsy, там также готовится очень необычное мероприятие, но формат встречи и празднования под открытым небом в августе отменять не хотелось до последнего. И внезапно подвернувшийся вариант буквально за три недели организовать и устроить концерт на самом настоящем корабле, показался неплохой возможностью хотя бы частично компенсировать перенос глобального отмечания праздника. Сказано-сделано, в итоге получился отличный, исключительно необычный концерт на плывущем по вечерней Москве корабле, пусть и с сильно ограниченной вместимостью. И, признаться, нам настолько понравился такой формат, что мы не исключаем повторения чего-то подобного в будущем!

KM.RU: В октябре вы планируете провести празднование своего юбилея в клубе Gipsy. В связи с переносом концерта на другую площадку, изменилась ли его концепция, постановочная часть?

- Концепция безусловно вынужденно поменялась, изначально всё должно было происходить под открытым небом, и вся постановка строилась с учетом этого формата, мероприятие напоминало бы некий мини-опенэйр-фестиваль. Переезд под крышу возвращает всё к чуть более традиционному варианту клубного мероприятия, однако выбранный нами Gipsy – не просто клуб, а уникальная локация с панорамной стеклянной видовой крышей, самыми настоящими фонтанами и зимним садом, что всё равно позволяет провести юбилейное мероприятие максимально необычно, чего мы и хотели с самого начала. Мы полностью перекроили весь сценарий проведения и постараемся наиболее эффективно использовать все возможности этого уникальной площадки. Отдельно стоит упомянуть инсталлированную в ней звуковую систему топ-класса, что может помочь добиться наиболее комфортного и убедительного саунда. Ну а в плане световых и спец-эффектов мы не просто задействуем все немалые возможности зала, но и дополнительно довезем приличное количество приборов, а также увеличим и полностью перестроим всю сцену. Очень хочется организовать по-настоящему яркое и запоминающееся событие!

KM.RU: Очень интересно узнать о книге к вашему юбилею… Как (и у кого) возникла идея, кто автор, как шла работа? Это авторизованная биография на основе интервью?

- Идея с книгой посещала нас очень давно, каждый раз, вспоминая те или иные случаи из жизни группы, всё заканчивалось фразой «надо писать книгу!», и наш менеджмент одобрительно относился к этой затее, но на горизонте не было автора, который смог бы взять на себя грандиозную ответственность за её написание. С пристрастием опросить всех участников, перелопатить тонну исторических материалов, выудить ценную информацию, обработать и систематизировать горы накопленного материала и превратить всё это в интересное чтиво, - задачка, мягко говоря, не из легких. И, самое важное, это должен был быть автор не из числа участников команды, чтобы сохранить объективность и вести повествование «со стороны». Да, и при этом данный кандидат должен был быть полностью «в материале» и не понаслышке знаком с группой… Вот такая вот, почти нереальная, была установка. Но в определенный момент, когда шло осмысление юбилейных проектов и планов, такой человек нашелся, хотя и ему был организован своего рода «испытательный срок». Однако после изучения первых пробных глав и набросков всем стало понятно, что выбор сделан верно, и результат может получиться весьма увлекательным! В настоящий момент времени работа над книгой ведется полным ходом, мы изучаем и утверждаем все готовые материалы, и в начале следующего года издание вполне может выйти в свет. Это не совсем «биография на основе интервью», это нечто сродни увлекательному авторскому рассказу от третьего лица с многочисленными вкраплениями исторических материалов, выдержек из воспоминаний участников коллектива всех периодов и людей из близкого окружения группы. Сложно описать, но к прочтению рекомендуется, причем не только тем, кто знаком с группой. Всё читается очень легко, и даже нам сейчас регулярно становится интересно «что же будет дальше?» (смеется).

KM.RU: И неизбежный вопрос: как группа выживает в пандемию?

- Видимо, как и все - как может. К счастью, у каждого из участников коллектива есть дополнительные источники доходов, этому нас тоже научила нестабильная жизнь в формате «рок-музыканта», и именно они позволяют продолжать заниматься группой и работать на студиях в условиях почти полной блокады концертной деятельности. Мы искренне сочувствуем коллегам-музыкантам, чей заработок был связан только с этим. Ну и, как говорится, «не было бы счастья да несчастье помогло», и жизнь в условиях постоянной нестабильности как отечественного музыкального рынка (тем паче в нашем жанре), так и экономической ситуации в стране в целом и регулярных «встрясок» в виде кризисов, позволяют нам сейчас переживать текущую неадекватную действительность более спокойно. Но, конечно же, мы очень надеемся, что рано или поздно всё это, наконец, закончится. И чем раньше – тем лучше!

Фото - Ольга «Omena» Шаталина (кроме верхней)