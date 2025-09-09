«СерьГа» исполнила старые странные песни на осеннем концерте

Концерт группы «СерьГа» состоялся в клубе «16 Тонн» 5 сентября 2025 года

«16 Тонн» - отличное место для коллектива Сергея Галанина, выступающего ныне здесь пару раз в год. С рефлексии на эту тему лидер «СерьГи» начал концерт. Еще он пообещал в этот вечер немного «старых странных» песен и слово сдержал. Тем не менее, драматургия вводной части концерта базировалась, как обычно, на современном репертуаре: «Эпоха», «Сказочный лес», «Город мой».

Относительно последней из них Сергей Галанин не забыл напомнить, что написана она на стихи поэта Александра «Штирлица» Аронова. «Я бы не дотянул до такого уровня», - признался певец, но складывалось впечатление, что он все иже немного скромничает. Потому что исполненные далее песни на его собственные тексты «Сказочный чародей», «Колокольный звон», «Ромео и Джульетта», «Детское сердце» и др. ничуть не уступали «Городу моему».

Что же касается «старых и странных» номеров, то их представление «СерьГа» начала с посвящения Питеру «Желтые песни», впервые изданного четверть века назад. Любители раритетов, безусловно порадовались и «Не особой» (по поводу которой Сергей Гаданин справедливо заметил, что ее надо играть чаще), а также расширенному варианту «Ты никому не нужен», который в контексте концерта оказался своеобразным продолжением песни «Приметы», объяснив отчасти причину жизненного краха главного героя.

Сергей Галанин выкладывался на все сто и душевно взаимодействовал со зрителями. Исполнив быструю песню «Я люблю поезда», он трогательно признался: «Аж запыхался». К более умиротворенному времяпрепровождению располагала давно не исполнявшаяся, но очень любимая поклонниками «Я хочу пить с тобой». «Дамы приглашают кавалеров!» - заметил перед ней Сергей Галанин, видимо, намекая на привычку героини этой песни брать инициативу в свои руки в, казалось бы, сугубо мужских вопросах.

В кричалке из песни «Валера» лидер «СерьГи» немного запутался в названиях городов. «Урал, Сибирь, Алтай...» - принялся перечислять он уже постфактум, закрепляя пройденное, и признался, что во время гастролей нередко вставляет в песню название того населенного пункта, в котором играет. Правда, недавно группа была на Сахалине, где музыканты со всей неотвратимостью поняли, что название этого региона в «Валеру» особо не влезет. «Поэтому мы ее там и не играли!» - весело заключил Сергей Галанин. Зато сахалинцам по случаю 80-летия окончания Второй Мировой войны досталась премьера «Он вчера не вернулся из боя» Владимира Высоцкогою Исполнила «СерьГа» эту пробирающую до мурашек композицию и в клубе «16 Тонн»

Несмотря на то, что «СерьГа» будет отмечать день рождения Сергея Галанина в клубе Urban 20 ноября, Сергей Галанин заявил, что до Нового года с поклонниками он не увидится (видимо, имея в виду посетителей «Тонн»). Поэтому их коллектив поздравил заранее, исполнив напоследок «Песню друзей» из «Бременских музыкантов».

