Иван Грозный. Краткая биография. Важные вехи жизни

16:24 24.10.2020

Правление Ивана Грозного – одна из самых сложных и тяжёлых полос в истории России

Детство



Под Москвой, в селе Коломенское в августе1530 года родился будущий царь, Иван Грозный. Будучи старшим сыном Ивана III и Елены Глинской, по достижении совершеннолетия ему, по праву наследия, суждено было занять российский престол. Отец умер, когда мальчику исполнилось три года, а в пять лет не стало матери.

Оставшись сиротой Иван оказался вовлечён в дворцовые перевороты, познал жестокость борьбы за власть. Интриги, убийства, проявления насилия не могли не оставить след на психике и характере ребёнка. Попечители вели безжалостные политические игры, сводили счёты, не обращая никакого внимания на наследника престола.

Находясь в атмосфере агрессии, у Ивана зародились задатки жестокости и деспотизма, которые впоследствии проявились в отношениях с близкими и подданными.

В обстановке постоянного противостояния мальчик всё-таки получил достойное образование, впоследствии стал одним из просвещённых правителей современности.

После совершеннолетия Иван венчается на царство. Начинается период самодержавия, единоличной власти монарха.

Правление



Пятьдесят лет Иван Грозный стоял во главе государства - период яркий, долгий, переломный и противоречивый для истории страны.

Боярское правление сменилось реформами и террором, насилием и злодеяниями, образовалось, укрепилось централизованное российское государство, в два раза увеличилась территория страны и численность населения.

Значимые преобразования, инициированные царём и повлиявшие на ход истории, развитие страны:

Земская реформа. На данном этапе осуществлён переход к органам местного самоуправления, введена выборность в административные, судебные органы, кормление заменено государственным налогом. Судебник 1550 года. Первый в истории страны правовой документ, признанный источником права, объединил принципы судопроизводства, гражданского, уголовного права, основ землепользования. Удельные князья потеряли привилегии. Крестьяне стали более беззащитными перед государством. Ужесточена система наказаний, введены огромные штрафы за кражу собственности, преступления против власть имущих. Закреплено усиление централизованной власти. Военная реформа. Дворянское ополчение стало опорой самодержавия. Служба длилась пятнадцать лет и могла передаваться по наследству. Создано стрелецкое войско. Церковная реформа. На Стоглавом соборе унифицированы церковные обряды и порядок богослужения, приобретение и получение в дар новых земель церковью стало подконтрольно царю.

Опричнина



Отдельная веха в правлении Ивана Грозного - опричнина, система чрезвычайных мероприятий для борьбы с оппозицией.

Трон Ивана Грозного. Фото Stan Shebs с сайта ru.wikipedia.org

Сложная внутриполитическая обстановка в стране, противоречия между боярством, высшим духовенством и стремлением государя к абсолютной власти, привели к решению о разделе территории: часть российских земель перешла в исключительное ведение царя (опричнина), а часть (земщина) осталась под влиянием бояр.

Царь стал единственным источником права в государстве: вершил правосудие, казнил изменников, присваивал их земли и др. Жизнь каждого подданного принадлежала воле царя. Опричнина имела свою Думу, своё войско, свои приказы. Против всех, кто выражал несогласие и непокорность применялись расправы и казни.

Цель опричного войска - «выгрызание» и «выметание» неугодных, о чём символизировали привязанные к лошадям всадников собачьи головы и мётлы.

Решена одна из важнейших задач царя – экономическая мощь боярства ослабла, поскольку лучшие земли перешли в личное распоряжение государства: Москва, Вологда, Кострома, Можайск и др.

Собор 1566 года направил обращение царю о ликвидации опричнины, на что последовал приказ Ивана Грозного об уничтожении лиц, причастных к составлению документа.

Для усмирения непокорного Новгорода, подозревая участие знати в заговоре, государь вместе с войском двинулся в поход, устраивая на пути массовые казни тех, кто выражал сопротивление его действиям. В результате опричное войско, власть царя утвердились в городе.

Отсутствием военной силы и правящей верхушки воспользовался крымский князь Давлет-Гирей, в результате набега сожжена Москва. Противостоять хану не смогло даже объединение опричных и земских войск. Сказались разрозненность, озлобленность и недоверие царю.

В результате в 1572 году опричнина отменена, Иван Грозный запретил любое упоминание о ней, войско подверглось гонению и постепенному уничтожению.

Итоги опричнины:

• Усиление единовластия

• Снижение боярского влияния

• Экономический упадок в результате разорения

• Становление и укрепление крепостного права

Историки не пришли к единому мнению в оценке опричнины. Документальных источников периода практически нет. Сохранились лишь мнения отдельных исследователей к данному событию, которые объединяет идея о недопустимости укрепления власти за счёт уничтожения и истребления человеческих жизней.

Картина В.М.Васнецова "Царь Иван Грозный", 1897 г.

Внешняя политика



За время нахождения на престоле Ивана Грозного в состав Российского государства вошли Казанское и Астраханское ханство, река Волга полностью стала российской. Вассалами русского царя стали кабардинские князья, сибирский князь Едигер. Окончательно присоединена Западная Сибирь. В 1553 году установлены дипломатические и торговые отношения с Англией.

Поражением для России закончилась Ливонская война. Потерян выход в Балтийское море и все прежние завоевания в Прибалтике.

Крушение внешнеполитических планов, хозяйственное разорение в стране, усугубление социально-экономического кризиса – характерные особенности трагического окончания правления Ивана Грозного.

Политика царя укрепила самодержавие, опалы и казни уничтожили оппозицию, но усиление власти не означало укрепление системы управления. Казна оскудела, разорены дворяне и армия. Прочно установлено крепостное право.

Политика Ивана Грозного вызвала всеобщий ропот и непримиримую ненависть. После смерти царя в России наступило смутное время.

Личная жизнь царя



Точное число жён Ивана Грозного не установлено. Известны имена семи женщин, из них четверо являлись законными супругами.

Первая жена – Анастасия Романовна, умерла в 1560 году, по одной из версий отравлена.

Мария Темрюковна, умерла в 1969 году.

Марфа Васильевна, третья жена, умерла спустя пятнадцать дней после свадьбы.

Анна Алексеевна, брак с ней в виде исключения разрешён церковным собором, однако царица спустя полгода пострижена в монахи и отправлена в монастырь, где прожила остаток жизни, пережив царя на сорок два года.

Детей у Ивана Грозного было восемь, три девочки, умершие в младенчестве и пятеро сыновей, трое из которых умерли детьми. Иван, по одной из версий, умер после ссоры с отцом, версия об убийстве не нашла подтверждения в ходе современных исследований, трижды был женат, детей не было. Фёдор, будущий царь, прозванный в истории Блаженным.

Культурные достижения



Процесс объединения земель и усиления самодержавия отразились на культурной жизни страны:

• Распространяется просвещение: открываются школы для детей знати при монастырях

• Зарождается печатное дело: издаются книги в различных областях знаний: математика, география, медицина. Создан Печатный двор. Выходит, в свет «Апостол» Ивана Фёдорова

• Развивается литейное дело, открываются пушечные дворы в Москве, Новгороде, Туле. Андреем Чоховым отлита «Царь пушка»

• Памятником летописания стал «Лицевой свод»: шестнадцать тысяч миниатюр о жизни русских царей от Рюрика до Ивана Грозного

• В архитектуре развивается направление шатровых церквей, вся постройка которых держится исключительно на фундаменте. В честь взятия Казани на Красной площади возведён Собор Василия Блаженного – шедевр русского зодчества шестнадцатого века

Бюст Ивана Грозного (скульптор А. А. Аполлонов) в селе Ирково Александровского района (Владимирская область). Фото Sledkov с сайта ru.wikipedia.org

Итоги



Правление Ивана Грозного – одна из самых сложных и тяжёлых полос в истории России. Опричнина, погромы и казни, тысячи жертв, усиление крестьянского гнёта – вехи пути безжалостного царя. Но, несмотря на жестокий и неоднозначный образ Ивана Грозного, в качестве общей оценки следует отметить, что оборонные рубежи были укреплены, сохранена целостность и независимость страны, покончено с татаро-монгольской экспансией, Россия стала территориально крупной державой, расширив культурные и экономические связи с Европой и Азией.