Мясо из пробирки впервые разрешили для употребления на государственном уровне
Глава компании Джош Тетрик заявил, что первые партии планируется отпускать по цене премиальной курицы, но в будущем Eat Just намерена увеличить производство и снизить себестоимость продукции.
По словам работников компании, технология выращивания мяса заключается в том, что стволовые клетки животных помещают в питательную среду, провоцирующую их рост. Затем первичный субстрат отправляется в биореактор, в котором происходит процесс формирование тканей.
Первоначально планируется использовать биореакторы объемом около 1000 литров, но в будущем авторы проекта намерены довести размер емкостей до 10-20 тысяч литров питательного раствора.
По словам представителей компании, раствор из растительных компонентов, который используется в качестве питательной среды, содержит все необходимые аминокислоты, микроэлементы и факторы роста. Также отмечается, что используемая технология подразумевает полный отказ от антибиотиков, но при этом не сообщается, каким именно образом выращиваемое мясо защищается от заражения посторонними и потенциально патогенными микроорганизмами.
По информации The Guardian, для получения необходимых стволовых клеток, курицам необходимо делать биопсию, а в основе питательного раствора для первичного субстрата лежит сыворотка крови бычьих эмбрионов. В Eat Just на это ответили, что к началу сертификации другого метода не было, но в будущем состав станет полностью растительным.
В дальнейшем компания намерена выйти на рынки других стран. Например, она может получить приглашение на сертификацию от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и «мясо из пробирки» выйдет на американский рынок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я тоже стараюсь потреблять только натуральные продукты, молоко и мясо у деревенских жителей покупаю., даже хлеб. НО.
Когда я учился в школе население Земли было 1 200 000 000 человек, а сейчас, а что будет через 200 лет? При дальнейшем развитии человечества все равно придется перейти на искусственные продукты. Уверен, что со временем появятся даже таблетки.
Это конечно, если не сбудется фашистский замысел дьявольских паразитов о "золотом миллиарде". Надеюсь, что с развитием Разума, уровень которого напрямую зависит от численности населения, человечество уничтожит всех своих паразитов и пойдет по пути эволюционного развития "homo sapiens" в соответствие проекту Космоса (Бога).
Так что это прогресс, придется перестраиваться.
Ну почему же не знают. Окажетесь там, откуда все эти "американские" "простожри" (Just Eat). В Аду.
Много раз описанный способ писателями-фантастами, в том числе советскими. Типа "выдавливаешь из тюбика "курица жареная" , а хочешь "икра черная". Предсказывали, что так будет в коммунистическом будущем. Вот это будущее наступило, намазывай да ешь. Ан нет, никому не нравится.
Пища будущего. Но сначала ее опробируют на нашем поколении.
Идеальный способ для уничтожения.
Результатов употребления этого "мяса" еще никто не знает.