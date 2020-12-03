Мясо из пробирки впервые разрешили для употребления на государственном уровне

18:42 3.12.2020

Сингапурское пищевое агентство одобрило для употребления в пищу культивируемое мясо американской компании Eat Just

Глава компании Джош Тетрик заявил, что первые партии планируется отпускать по цене премиальной курицы, но в будущем Eat Just намерена увеличить производство и снизить себестоимость продукции.

По словам работников компании, технология выращивания мяса заключается в том, что стволовые клетки животных помещают в питательную среду, провоцирующую их рост. Затем первичный субстрат отправляется в биореактор, в котором происходит процесс формирование тканей.

Первоначально планируется использовать биореакторы объемом около 1000 литров, но в будущем авторы проекта намерены довести размер емкостей до 10-20 тысяч литров питательного раствора.

По словам представителей компании, раствор из растительных компонентов, который используется в качестве питательной среды, содержит все необходимые аминокислоты, микроэлементы и факторы роста. Также отмечается, что используемая технология подразумевает полный отказ от антибиотиков, но при этом не сообщается, каким именно образом выращиваемое мясо защищается от заражения посторонними и потенциально патогенными микроорганизмами.

По информации The Guardian, для получения необходимых стволовых клеток, курицам необходимо делать биопсию, а в основе питательного раствора для первичного субстрата лежит сыворотка крови бычьих эмбрионов. В Eat Just на это ответили, что к началу сертификации другого метода не было, но в будущем состав станет полностью растительным.

В дальнейшем компания намерена выйти на рынки других стран. Например, она может получить приглашение на сертификацию от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и «мясо из пробирки» выйдет на американский рынок.