"Макрон объявил о намерении Франции признать Палестину на Генассамблее ООН"

08:51 25.07.2025

Франция официально признает Палестину в качестве независимого государства. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X, подчеркнув, что соответствующее заявление будет сделано в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Франция остаётся приверженной справедливому и устойчивому миру на Ближнем Востоке. В этом контексте я принял решение признать государство Палестина», — написал он.

Макрон подчеркнул, что признание должно сопровождаться немедленным прекращением боевых действий в секторе Газа и оказанием гуманитарной помощи местному населению. Он также призвал к демилитаризации движения ХАМАС, восстановлению региона и обеспечению безопасности для всех сторон.

«Крайне важно построить жизнеспособное палестинское государство, которое будет способствовать региональной стабильности, признавая право Израиля на существование и принимая условия демилитаризации», — отметил президент Франции.

Отмечается, что Макрон направил официальное письмо председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу, в котором подтвердил политическую волю Франции в этом вопросе. В документе подчеркивается, что признание Палестины является «необходимым условием» для удовлетворения законных устремлений как палестинского, так и израильского народа.

Реакция Израиля последовала незамедлительно. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко осудил инициативу Парижа, заявив, что признание палестинского государства «после бойни 7 октября» будет воспринято как поощрение терроризма.

В свою очередь, радикальное движение ХАМАС расценило инициативу Франции как «шаг в верном направлении». В своём заявлении группировка призвала мировое сообщество последовать примеру Парижа и признать право палестинцев на самоопределение и независимость на всей оккупированной территории.