Макрон объявил о намерении Франции признать Палестину на Генассамблее ООН

Франция официально признает Палестину в качестве независимого государства. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X, подчеркнув, что соответствующее заявление будет сделано в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Франция остаётся приверженной справедливому и устойчивому миру на Ближнем Востоке. В этом контексте я принял решение признать государство Палестина», — написал он.

Макрон подчеркнул, что признание должно сопровождаться немедленным прекращением боевых действий в секторе Газа и оказанием гуманитарной помощи местному населению. Он также призвал к демилитаризации движения ХАМАС, восстановлению региона и обеспечению безопасности для всех сторон.

«Крайне важно построить жизнеспособное палестинское государство, которое будет способствовать региональной стабильности, признавая право Израиля на существование и принимая условия демилитаризации», — отметил президент Франции.

Отмечается, что Макрон направил официальное письмо председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу, в котором подтвердил политическую волю Франции в этом вопросе. В документе подчеркивается, что признание Палестины является «необходимым условием» для удовлетворения законных устремлений как палестинского, так и израильского народа.

Реакция Израиля последовала незамедлительно. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко осудил инициативу Парижа, заявив, что признание палестинского государства «после бойни 7 октября» будет воспринято как поощрение терроризма.

В свою очередь, радикальное движение ХАМАС расценило инициативу Франции как «шаг в верном направлении». В своём заявлении группировка призвала мировое сообщество последовать примеру Парижа и признать право палестинцев на самоопределение и независимость на всей оккупированной территории.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.07.2025, 18:00
    Гость: ты в истерике! Оттого и

    пишешь название государства Израиль с маленькой буквы.
    .
    В чём ты прав, так это в том, что "Само создание Израиля было сплошным терроризмом и геноцидом, достаточно просто копнуть историю.". -> Копаем историю: 14 мая 1948 мировое сообщество в лице ООН
    [причём ООН, в нарушение статьи №80 устава ООН, выделяет евреям только малую долю той земли, которая была спланирована по исходному решению]
    принимает окончательное решение о выделении земли в Палестине [никому не принадлежащей Палестине] арабам и евреям.
    Евреи соглашаются.
    Арабы решение ООН категорически отвергают,и 15 мая 1948 г года войска Египта, Транс-Иордании, Ирака, Сирии и Саудовской Арабии обрушиваются с войной на только что провозглашённый Израиль. С терроризмом и геноцидом, и с целью уничтожить население Израиля. И это - факты истории, неоспоримые.

  4. 25.07.2025, 15:06
    Гость: blog2038

    "Макрон объявил о намерении Франции признать Палестину на Генассамблее ООН"
    ---,.
    Интересно, в каких границах и что на те границы скажет сама "Балестина".

  5. 25.07.2025, 14:16
    Гость: VKPb

    Необходимо не просто Полностью и Безоговорочно признать государство Палестина, но и ограничить Израиль, максимум как Автономия в Составе Арабского Государства! Иначе он будет уничтожен гораздо более радикальным образом, чем международные договорённости!
    Видимо ПроБританскому Лидеру и Тарану Британии в Европе пошёл на пользу "Пидофилический скандал", где он насиловал детей и отправлял их на аборт! А после используя своё Британское Влияние Британских Спецслужб "мило" замял свои беспрецедентные преступления в "маскировочную" трансгендерную историю! Возможно Народу Франции всё равно Пидофил у них Президент или не Пидофил, но международному сообществу и особенно в США это совсем не безразлично! Вероятно Пидофила Макрону придётся уйти в отставку, но пользу справедливой борьбе Палестинского народа он принести всё таки сумеет!
    ...

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