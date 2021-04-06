Красные Звезды «Преодоление пределов»

Исполнитель: Красные Звезды, Название: «Преодоление пределов», Стиль: психоделический рок, Год: 2020

«Преодоление пределов» - самый мифологизированный и самый неуловимый альбом «Красных Звезд». До сих пор диву даешься, какие из ряда вон выходящие слухи циркулировали 20 лет назад вокруг этого релиза. Договорились даже до того, что лидер «КЗ» Владимир Селиванов якобы подвергал себя каким-то немыслимым истязаниям и что альбом будет продаваться в Минске по 50 долларов….

Новыми дисками за полсотни баксов сейчас никого уже не удивишь — особенно в рамках всевозможных краудфандинговых компаний, где цены на всю продукцию у разных групп обычно немилосердно задраны. Да и (само)истязания музыкантов во время записи «Преодоления пределов» тоже имели место — только гораздо менее экзотического толка, нежели в досужих измышлениях поклонников. Дело в том, что альбом записывался в состоянии жутчайшего творческого кризиса, когда участники «КЗ» уже чувствовали, что идея группы себя исчерпала, нащупывали новые пути, но искомого результата фатально не могли добиться.

Отсюда большое количество новых названий, которые примеряли на себя музыканты. «Чужие», «Чужие сердца четырех», «ЧЕТЫРЕ», все эти вывески какое-то время существовали, но довольно быстро отбраковывались. Со сменой ярлыков менялось и звучание песен. Поэтому «Преодоление пределов» в конечном итоге длится 69 минут и состоит из трех частей, в которых в бесконечных вариациях дублировались одни и те же песни.

Все это напоминало блуждание в каком-то заколдованном лабиринте. По-другому и быть не могло, ведь к рубежу веков из «Красных Звезд» ушла фирменная обреченная витальность, оставив одну обреченность. Послушайте «Мальчики могил», «Еву», «300», чтобы понять весь масштаб разрушения. Но даже в такой, казалось бы, патовой ситуации, ни в коем случае нельзя утверждать, что диск получился провальным.

Изобретательность музыкантов на «ПП» не знает границ. В открывающей альбом «Москве-Кассиопее» «Соломенных енотов» всю дорогу звучит рифф из «Мечта сбывается» Юрия Антонова, и это адски смешно. «Девушка-буржуазия» Владимира Ареховского (под названием «Хорошо») не менее уморительно решена в духе «вражеского» фокстрота — и этот демонстративный переход Владимира Селиванова на сторону буржуазии очень симптоматичен.

Но нагляднее всего случившиеся с Селивановым метаморфозы прослеживаются на примере «Звездопада. Часть 2» и «Звездопада. Часть 3», из которых последовательно изымалась героика и заменялась психоделией. Если во второй части еще можно услышать строки, «Молодая гвардия растет веселей», то в третьей вместо этого - «Двигайся, вставляйся, смотри веселей». В который раз вспоминается Федор Чистяков: «Революция кончилась, а теперь — дискотека!».

Именно «Преодолением пределы» BullTerrier Records завершает издание дискографии «Красных Звезд» (указанной на специальном вкладыше). Материал альбома представлен максимально полно, ведь раньше мы писали о CD черновиков с него, ну а само «ПП» добито вкуснейшим бонусом «Последнее лето детства», которое красноречиво говорит о том, что «КЗ» вполне могли бы стать и металлистами. А оформлен альбом несуществующей ныне мозаикой дубненского дома с насупленной русской красавицей. Делайте выводы, товарищи, почему не стоит проходить мимо этого издания!