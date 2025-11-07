тоскарабочегокласса feat. Я сгорел дважды «Дурные мысли» (интернет-сингл)

Исполнитель: тоскарабочегокласса feat. Я сгорел дважды, Название: «Дурные мысли», Стиль:постпанк, Год: 2025

От дурных мыслей не застрахован никто и никогда. Даже если ты относительно благополучен и внутренне уравновешен, нечистые помыслы будут время от времени настигать тебя, словно назойливые мухи. А все оттого, что мы не умеем жить текущим моментом и постоянно проецируем себя, то в будущее, то в прошлое! Казалось бы, люди занятые физическим трудом, подвержены этой напасти меньше. Но, как показывает новая песня саратовцев «тоскарабочегокласса», записанная ими с «Я сгорел дважды».

Герой песни — то ли работега, то ли дальнобойщик — пытается поспеть к своей женщине к обеду, но это ему так и не удается. Да и вообще жизнь его не особенно балует каким-то позитивом. Погружаясь в дурные мыли все сильнее, он оказывается на самом дне, откуда, правда, рассчитывает выплыть. В конце он приходит к единственно верному выводу: «Реальность не выбрать, но выбрать можно свой следующий шаг». Но все же попускать негативные помыслы, как он это делает, не стоит, потому что это может плохо закончиться.