Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok

Американский президент Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он сказал во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — приводит его слова РБК.

О проведении встречи в Будапеште Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора 16 октября. Однако точная дата названа не была. Позже, 21 октября, Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.

Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после появления новостей об отмене встречи подчеркнул, что подготовка к ней продолжается.

  2. 23.10.2025, 06:06
    Гость: Старый

    Вот у таких простых, мир и состоит из одного "украинского" понадусёра. Чел просто в курсе причин и понимает, что не устранив их, говорить о мире бесполезно. Трамп не дурак, в отличии от.

  3. 23.10.2025, 04:20
    Гость: ABCD

    Мало нейтральных мест что ли? Почему обязательно в ЕС?
    Например Монголия, Турция, даже Индия. По моему Трамп специально выбрал Венгрию что бы так и закончилось. И ещё какие могут быть переговоры, если сегодня Трамп отменил любые ограничения для ВСУ в применении ракет США. Тут уже Патрицию можно было встать в позу и отменить встречу.

  5. 23.10.2025, 02:11
    Гость: не стесняюсь ответить

    Хочется подарить Дмитриеву свисток. До бубна он не дотягивает.
    Видимо янки что-то сейчас переиграли и пришли к выводу, что играть с яснооким нет смысла. Прямо не скажут, а будут жестко давить на тех, кто с нами торгует. Жестко. Плюс, дадут не томагавки, а всего остального много. Ну а Дмитриев играет по заранее заготовленному плану, по установке ясноликого. Домашняя заготовка. Пустышка.

