Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

01:21 23.10.2025

Американский президент Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он сказал во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — приводит его слова РБК.

О проведении встречи в Будапеште Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора 16 октября. Однако точная дата названа не была. Позже, 21 октября, Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.

Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после появления новостей об отмене встречи подчеркнул, что подготовка к ней продолжается.