Как избавиться от темных кругов под глазами?

Если вы заметили у себя на лице это неприятное явление, бить тревогу следует как можно раньше

Если морщинки являются вполне объяснимыми признаками возраста, то причина появления синевы под глазами часто ставит нас в тупик. Почему, однажды появившись на лице, отвратительные круги не хотят его покидать? Оказывается, тому есть немало причин. Зная причину, легче устранить последствия с помощью косметических гелей, упражнений и народных средств.

Ищем причины

Истончение кожи

Кожа под глазами деликатная и тонкая. В процессе старения эта область становится еще более тонкой, а кровеносные сосуды – заметными. Повреждение лучами солнца тоже может ухудшить положение, ведь это ослабляет кожу.

Аллергия и сенная лихорадка

Темные круги под глазами могут стать следствием аллергических веществ в воздухе, таких как пыльца, аллергены животных и пыль. Обычно при этом люди постоянно протирают глаза. Те, у кого сенная лихорадка, могут заметить темные круги в разгар сезона. Пищевая аллергия тоже способна внести вклад в появление «синяков».

Генетика

К сожалению, темные круги под глазами могут быть не только результатом неправильных действий или плохой экологии, но также передаются по наследству. Они более заметны у людей с глубоко-посаженными глазами.

Недостаток сна

Хронический недосып делают кожу бледной, сильнее проявляя синеватые круги под глазами.

Удержание жидкости

Кровеносные сосуды под глазами могут стать шире, что способствует появлению темных кругов. Причины – курение или переизбыток соли.

Другие возможные причины «синяков» – наличие хронического заболевания (болезнь почек, печени или сердца), последствия резкой потери в весе, хронический стресс, употребление алкоголя, пребывание на солнце или недавняя пластическая операция.

Долой «синяки»!

Гораздо эффективнее будет сначала избавиться от причины появления темных кругов под глазами, прежде чем устранять последствия.

Во-первых, следует пересмотреть рацион питания – ограничить потребление соли, острой и жирной пищи.

Во-вторых, нужно как следует высыпаться и гулять на свежем воздухе, как минимум – два часа в день.

Немаловажно также выбирать косметику в соответствии с индивидуальными особенностями кожи и смывать макияж перед сном. Эффективным может стать потребление фруктов и ягод, богатых витамином С. Вот основные из них: шиповник, перец сладкий, черная смородина, облепиха, киви, жимолость, перец острый, черемша, капуста брюссельская, капуста брокколи, калина, капуста цветная, рябина, земляника, апельсины, капуста краснокочанная, хрен, шпинат, чеснок, лимоны. Этот витамин укрепляет стенки сосудов. Важно также использовать солнцезащитный крем с коэффициентом защиты 15-20.

Для улучшения кровообращения в проблемной зоне рекомендуют средства, содержащие витамин К. Особенно он полезен в сочетании с производными витамина А (существует несколько производных витамина A, которые используются в косметических кремах, один из них – ретиноловая кислота, активно защищающая кожу от неприятных процессов). Лучше всего будет подобрать средства, содержащие оба эти витамина.

Кроме того, для повышения упругости кожи вокруг глаз применяют средства, содержащие конский каштан, чернику и липоевую кислоту.

Можно прикладывать к глазам охлажденные пакетики чая. Другое эффективное народное средство - кружочки свежего огурца. Огурец считается едва ли не лучшим тоником для кожи вокруг глаз, возможно, из-за высокого содержания в нем витамина К. Те, кто не любят применять домашние средства, могут найти косметические гели для глаз, содержащие либо экстракт огурца, либо экстракт чая. Полезно опускать лицо в чистую холодную воду, открывать и закрывать в этой воде глаза, а еще можно прикладывать к подглазной области кубики льда.

На крайний случай

К сожалению, все эти ухищрения оказывают лишь временный эффект, особенно если лечить только последствия, а не устранять причину. Более радикальный способ избавиться от темных кругов – это пересадка жира под кожу нижних век, так называемый липофилинг. Во время таких пластический операций жир забирают с бедер и вкачивают в область темных кругов. Это оказывает эффект лифтинга кожи и заполняет впадины под глазами. Минус в том, что со временем впадины появятся снова, и тогда процедуру придется повторить.

Устранение темных кругов под глазами – сложная задача, и даже пластическая хирургия далеко не всегда дает здесь удовлетворительный результат. Поэтому многие дерматологи считают, что корректор для век, свежие огурцы прочие народные средства являются самым дешевым, а главное, безопасным способом борьбы с темными кругами под глазами.

Какой крем выбрать?

Для ухода за данной областью лучше выбирать кремы, в составе которых есть коллаген, эластин и гиалуроновая кислота. Эти вещества прекрасно тонизируют, увлажняют кожу и стимулируют работу лимфы. Если вам нравятся кремы с легкой структурой, обратите внимание на крем-гели, гели и сыворотки.

Современная косметическая индустрия предлагает гели, избавляющие от темных кругов под глазами и предотвращающие их появление. Эффективность подобных средств основана на активных кровоснабжающих добавках, освежающих цвет кожи.

Чтобы повысить действие крема для век, храните его в холодильнике. Холод снимает отёчность и тонизирует кожу век, поэтому охлаждённый крем будет оказывать двойное действие.

Правильная маскировка

К сожалению, нижнее веко не терпит тонального крема, – такие средства слишком плотные и обычно «скатываются», образуя бороздки, которые лишь подчеркивают морщинки. Идеальным средством для маскировки темных кругов является корректирующий крем для век, так называемый консилер или корректор.

Он имеет нежную текстуру и сочный оттенок, способный нейтрализовать темный тон. Также правильный корректор должен содержать большое количество светоотражающих частиц, которые визуально улучшат состояние кожи под глазами.

Нынешнее поколение этих продуктов способно действовать долго – до 16 часов, и помимо основной функции, то есть борьбы с недостатками кожи, обладает еще и омолаживающим эффектом. Цвет консилера может варьироваться от охристого до оранжевого. Важно, чтобы он оказался светлее кожи на пол-оттенка. Если кожа под глазами очень сухая, используйте увлажняющий корректор.

«Пальцевой душ» и упражнения для глаз

Хорошо тонизирует кожу утренний массаж, при котором зону вокруг глаз массируют подушечками пальцев (так называемый «пальцевой душ») легкими поколачивающими движениями. Лучше всего делать такой массаж после умывания, двигаясь по направлению от виска по линии нижнего века к переносице. Здесь, в зоне между уголком глаза и переносицей, расположены центральный лимфатический и венозный узлы. Именно поэтому там скапливается межтканевая жидкость. Продолжительность «пальцевого душа» – две-три минуты.

После массажа на кожу вокруг глаз следует нанести специальный гель, осторожно «вбивая» его кончиками пальцев так же, как и при пальцевом душе, – от висков к переносице по нижнему веку.

Упражнения для глаз также укрепляют глазные мышцы, улучшают кровообращение и способствуют уменьшению кругов под глазами.

Вращение

Закройте глаза и вращайте глазными яблоками по кругу – в одном направлении, потом в другом. Повторите по четыре раза в каждую сторону.

Вверх и вниз

Снова закройте глаза и посмотрите вверх, а затем вниз (так восемь раз).

Цифра V

Посмотрите влево, вверх, вбок, опустите взгляд вниз, а потом – вправо, вверх, наискосок и опять вниз (и так семь-восемь раз).

Маски и компрессы

В борьбе с темными кругами под глазами домашние средства заслуженно занимают лидирующие места – в любом случае, они более безопасны, в отличие от некачественной косметики с истекшим сроком годности.

Против «синяков» хороши маски, а также холодные и контрастные компрессы. Эффект от масок недолговременный, поэтому нужно делать их как минимум раз в неделю.

Рецепты масок и компрессов против темных кругов под глазами:

Творожная маска. Заверните немного творога в лоскутки марли и положите на веки на десять минут.

Заварочный компресс. Ватные тампоны, пропитанные крепким настоем зеленого или черного чая, накладывайте на веки на две минуты. Процедуру нужно повторить четыре раза, каждый раз смачивая тампоны вновь.

Контрастный компресс из отвара шалфея. Залейте чайную ложку листьев шалфея половиной стакана кипятка. Половину настоянного отвара остудить, другую – подогреть. Ватные тампоны, смоченные в горячем и холодном настое, накладывайте на веки попеременно. Травяные компрессы разглаживают морщинки и удаляют темные круги. Курс – один месяц, через день.

Лечение темных кругов под глазами стоит начинать как можно раньше, чтобы избежать усугубления ситуации. Удачи!