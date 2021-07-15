Григорий Лепс на «Славянском базаре» посетовал на распад СССР

В преддверии открытия фестиваля «Славянский базар» Григорий Лепс дал бесплатный концерт в Витебске 14 июля

Приехать в Витебск певец собирался несколько лет подряд – и даже 11 месяцев назад поклялся сделать это. Сказать, что его здесь ждали – это не сказать ничего. На Площадь Победы, где была установлена сцена на открытом воздухе с тоннами аппаратуры и огромными экранами, люди начали собираться уже часа за два до начала.

Лепс работал вживую, так что тяжелые гитары, пронзительные саксфонные соло и нежные женские бэк-вокалы создавали правильную атмосферу. Отдельного внимания заслуживает манера взаимодействия певца с публикой. Лепс ни разу не позволял себе раздражающих выкриков, типа «я вас не слышу», но там, где это было нужно, публика подпевала ему очень слаженно.

Этого артист добивался с помощью продуманной жестикуляции. Например, когда ему понадобилось, чтобы зрители похлопали в такт барабанщику, Лепс этого достиг без единого слова. Во время исполнения песни Сергея Шнурова «Накатила грусть», Лепс доступно разъяснил смысл припева – чтобы было проще подпевать: «Грез моих флотилия – ну, это когда корабли идут, но я точно не знаю. Накатила грусть, с нею накатил и я – ну, это чтобы в одно горло не жрать!»

Фестиваль «Славянский базар» - зримое воплощение подзабытого, увы, ныне понятия дружба народов. Высказался на эту тему и Григорий Лепс. В финале песни «История» он вдруг начал перечислять ушедшие в историю союзные республики: «Казахстан, Таджикистан… Все же сломалось! Все, что было нажито непосильным трудом». Слова эти особенно актуально прозвучали с помощью горевшего над Площадью Победы лозунга: «Подвиг советского народа бессмертен»…

Никак не мог обойти в своем выступлении известный коллекционер икон Григорий Лепс и религиозную тему. По-настоящему пронзительно прозвучала песня «Спасибо» - благодарность Богу, встреча с которым ждет каждого человека, прошедшего свой земной путь. Не забыл поблагодарить Лепс и Тимура Родригеса, с которым изначально исполнял эту композицию дуэтом.

Радушная витебская публика не раз принималась скандировать певцу «с днем рождения», что немного смущало артиста, потому что этот праздник он готовился отметить лишь двумя днями позже. Ответное алаверды Лепс отправил зрителям во время песни «Водопадом», где речь шла об остававшейся неделе, но он пожелал всем прожить не столько, а намного больше. И недалек был певец от истины, когда после песни «Самый лучший день» выразил надежду, что если таковым был не этот день, то уж вечер – точно.

