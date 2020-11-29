Ты где, национальная идея?...

Совершенно очевидно, что ни старой компрадорской элите, ни новой с ее «ответственностью из-под палки» (новый социальный феномен) никакая национальная идея не нужна. А значит, мы так и будем продолжать жить в безыдейном болоте

Два президента – Эрдоган и Алиев - наглядно продемонстрировали всему миру, что может национальная идея, когда она овладевает массами. Эта идея привела народ Азербайджана к той победе, какой он грезил последние тридцать лет. Стало предельно ясно – у закавказских ворот России обосновался окрыленный идеей и победой весьма недружественный партнер (в самом лучшем случае –¬ ситуативный союзник), который не ограничится достигнутыми успехами. И сфера его притязаний совершенно очевидно распространяется на зону оперативных и геополитических интересов России. Это практически вся центральная Азия, все Поволжье, весь российский Кавказ.

Кремль чутко уловил сигнал. И стал думать, что можно противопоставить в зоне своих интересов и уже на своей территории идейному партнеру. В первую очередь, конечно, свою идею. Которой у россиян уже не было более полувека. Ну не считать же идеей дурацкий хрущевский лозунг «Догоним и перегоним Америку» или брежневское «Вперед, к победе коммунизма!». Тем более что вооруженный именно этим лозунгом Советский Союз рухнул.

В 90-ые годы, когда олигархи вели по всей стране «веселую грабительскую игру», а Кремль наблюдал за всем этим с телячьим добродушием, о национальной идее речь вообще не шла. Мало того, все прирученные свежеиспеченными олигархами СМИ буквально брызгали антиидеей, доказывая, что все русские – нация лузеров, а Россия вообще должна исчезнуть с лица земли. Во время первой чеченской они делали из чеченских убийц и головорезов Робин Гудов, изображая федеральные войска в самом неприглядном свете.

Потом власть поменялась. Пришли иные времена, взошли иные имена. Прессу прикрутили. А вот национальная идея так и не появилась. И все попытки обрести ее народом мягко блокировались властью. Или просто игнорировались. Ну не любила наша контрнациональная элита, впившаяся всеми частями тела в стратегические ресурсы страны, ни Россию, ни русских, чтобы дарить им какую-то идею!

Дальше так жить нельзя. А по-другому не получается…

Но после эрдогнановского дебюта в закавказском подбрюшье стало совершенно очевидно, что победному шествию идеи пантюркизма, которая покоряет целые страны и народы, надо что-то противопоставлять. «Кремлевские высоколобые» опять напрягли все извилины и снова стали искать «черную кошку в темной комнате».

Для начала они пригвоздили капитализм с его людоедской идеологией. Этот строй безраздельно господствовал на российских просторах последние тридцать лет. Озвучил этот приговор главный «космонавт» страны Дмитрий Рогозин. «Капитализм – это худшее из того, что создано людьми», – изрек он.

Объективности ради надо признать, что речь в этом случае, скорее всего, шла о российской, наиболее людоедской вариации капитализма. Того самого, который превратил десятки миллионов граждан страны в бомжей и нищих, а единицы сделал богачами. Вместо социализма с человеческим лицом россияне получили капитализм с неандертальской мордой. Это чисто наше, российское изобретение – ни в одной развитой капстране такого капитализма нет. Ни в Америке, ни во Франции. А в Норвегии и Германии капитализм по степени социальной защищенности наш «совок» переплюнет. Поэтому туда все мигранты и бегут.

Правда, вслед за отечественным звериным капитализмом Рогозин тут же отверг и патриотизм в качестве нацидеи (хотя эта мысль напрашивалась сама собой).

«Патриотизм не может быть национальной целью, потому что Родину мы любим и так, – заявил «космонавт». – А вот у государства цель должна быть, и я думаю, что этой целью должно стать построение государства социального равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и бездуховности».

Так вроде все это уже было! И вы же сами от всего этого в начале 90-х отказались! «Шо, опять за рыбу гроши?», как говорят в Одессе. Но тогда придется резко пересмотреть все итоги приватизации, отобрать награбленное, а кое-кого и к стеночке прислонить… И главное – сама идея-то в чем? Грабь награбленное?

«В позднесоветские годы именно отказ даже от серьезного обсуждения вариантов реформирования или развития социализма стал едва ли не главной причиной интеллектуального, идеологического, а потом и управленческого кризиса власти и общества, прорвавшегося в совершенно неподготовленные и ставшие самоубийственными реформы периода перестройки, – пишет кремлевский аналитик и эксперт Петр Акопов. – Социально-экономическая модель была сломана, идеология выброшена… Десять лет в стране строили даже не дикий, а колониального типа капитализм, апологетами которого выступала часть общества, отказавшаяся даже от попытки самостоятельного национального мышления…».

Но, заклеймив элиту безумных девяностых, Петр Эдуардович тут же грудью встает на защиту современной элиты. «Элиты бывают разные – и нынешняя элита сильно отличается не только от 90-х, но даже и от нулевых годов, – пишет он. – Нет ничего более пошлого и глупого, чем считать нынешнюю элиту продолжением той, что правила раньше, этой ядовитой смеси воров из "офшорной аристократии" и проходимцев. Путин не только заменил чужих на своих. Он изменил сам принцип ее формирования и смысл ее функционирования, привив ей патриотизм и ответственность. Да, часто казенный патриотизм и ответственность из-под палки – но даже это огромный прогресс по сравнению с предыдущим составом. В целом элита стала куда более национальной – при всех ее проблемах и недостатках…».

То есть по Акопову, основная заслуга нынешнего руководства - создание элиты с «казенным патриотизмом и ответственностью из-под палки». Как говорят в Одессе, «слов нет, одни эмоции. И то неподцезурные».

Совершенно очевидно, что ни старой компрадорской элите, ни новой с ее «ответственностью из-под палки» (новый социальный феномен) никакая национальная идея не нужна. Да и не сильно они и отличаются друг от друга, эти «элитарии». Тут Петр Эдуардович, конечно, лукавит. От осинки не родятся апельсинки. А значит, мы так и будем продолжать жить в безыдейном болоте. Как жила современная безыдейная армянская элита – гении потребления, пока вооруженные мегаидеей возврата своих земель азербайджанцы не объяснили им всю глубину их нравственной деградации и заблуждения.

В результате рядом с обществом, у которого отобрали саму возможность создать хоть какую-то идею, возникло государство, которое, вооружившись идеей пантюркизма, уже совершило чудо. Добавьте сюда идею панисламизма и ее апологетов – десятки (если не сотни) тысяч идейных бойцов из запрещенных на территории РФ ИГИЛ*, «Талибана»* и так далее. У всех у них – и у элиты, и у народных масс – есть СВОЯ идея. У нас – нет (если не брать в расчет идею «казенного патриотизма и ответственности из-под палки»).

Для того, чтобы комментировать это, как говорил в свое время Лужков, «никакого сарказма не хватает». О каком-то сохранении Русского мира, своего народа и своего государства речи уже не идет…

Нет идеи. И не будет. Будут отмазки про «казенный патриотизм» и «палочную ответственность.

А значит, мы – и страна, и народ, лишенный идеи – так и будем хиреть. Что и происходило с нами за последние четверть века.

А они – «идейные» – так и будут усиливаться.

Итог?

Нас ждут большие потрясения. Призрак Арцаха бродит по России. Не видеть этого может только слепой. Или безыдейный.