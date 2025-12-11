Глава Минюста высказался о необходимости пересмотра отношения к декабристам

Восстание декабристов романтизировано советской историографией и требует вдумчивого и объективного исторического анализа. Такой вывод сделали участники научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов», прошедшей в Минюсте 10 декабря. По их мнению, всесторонний взгляд на события того времени, и особенно на его участников, позволяет сделать массу практических выводов, применимых к сегодняшнему дню, пишет «Коммерсант».

Конференция открылась докладом министра юстиции Константина Чуйченко. Глава Минюста указал, что в большинстве декабристами были русские офицеры, побывавшие в Европе после 1812 года и подышавшие ее «революционным воздухом». При этом зачастую они «только назывались русскими», ведь у них было западное образование, нередко это были католики или лютеране, которые вообще плохо говорили по-русски. Однако «иноагентами», с которыми сейчас пытаются сравнить декабристов, они не были, «не были они объектами иностранного влияния, а были субъектами», отметил Чуйченко.

Веяния с Запада, «мода на тайные общества» и «тренд на революционные настроения» стали причинами вполне конкретного бунта, отметил министр.

Из восстания декабристов, указал Константин Чуйченко, следует извлечь несколько уроков: благие цели не могут достигаться неправовыми методами, а «мятеж под флагом прогрессивных идей зачастую оборачивается обратным». «Все, что было наработано Александром Первым, застопорилось, и если бы не восстание, то эти, по сути, готовые преобразования были бы реализованы быстрее, эволюционным путем»,— посетовал он.

Государство подошло к событиям на Сенатской площади и к террору конца XIX века неподготовленным, «важно, чтобы государство было сильным всегда, особенно в переходные периоды», продолжил министр. Сам же образ декабристов в советское время был героизирован, что повлекло формирование «пристрастного отношения» к участникам восстания, «именно поэтому так важно разделять факты и их дальнейшие интерпретации». «Мы не пересматриваем историю, этого делать ни в коем случае нельзя. Сто лет назад советская власть превратила историю в пропагандистский миф, но ничего хорошего из этого не вышло»,— подчеркнул глава Минюста.

«Есть злая, но точная шутка, что Россия — страна с непредсказуемой историей. Это касается и декабристов»,— вступил в разговор гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Образ движения сначала сформулировал Александр Герцен, а следом за ним и большевики — «так мы получили сусальный образ декабристов и реакционный образ династии Романовых», пояснил он.

Комментарии читателей

  1. 11.12.2025, 21:55
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Зачем вы лжете ,когда обвиняете меня ,в украинских фантазиях ,для чего ,чтоб обелить преступления царского режима?
    .
    Вы еще скажите ,что крепостных крестьян ,при царском режиме,не продавали как заклейменный скот(Крепостное право,есть узаконенное рабовладение царской России)

  2. 11.12.2025, 21:39
    Гость: Клеймили только преступников

    Например, беглых РАБОВ. Ах, да, "Крепостные - не рабы!". Крепостному уйти от хозяина без дозволения - преступление. Ноздри за это рвали, клеймили лоб - поговорка "Что б на лбу было записано!" - именно оттуда!
    А ты, вероятно, из тех самых, из приказчиков родом?
    Кстати, не в теме, почему Чичиков ездил по российским губерниям Мертвые Души собирать и НИ У КОГО из чиновников разрыв семьи не вызывал изумления?
    Из Великой Руси клочьями везли ПОДНЕВОЛЬНЫХ людей осваивать Малороссию/Новороссию, а не хохлов - странно, почему?

  3. 11.12.2025, 21:09
    Гость: В. И. Ленин: «Страшно далеки они от народа».

    Как и минюст от истории, политэкономии, диалектики.
    Не получились реформы у Александра I, получились у Александра II.
    Результатом "великих реформ" "освободителя" стала Великая Октябрьская Социалистическая Революция.

  4. 11.12.2025, 20:37
    Гость: Те, стародавние, уже давным-давно умерли

    Минюсту очень сильно не нравятся декабристы 2010 года. Некоторые-то ещё живы.....

Все комментарии (62)
