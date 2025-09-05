Концерт памяти Егора Летова с симфоническим оркестром, 10 сентября, Base

Концерт памяти Егора Летова с симфоническим оркестром, 10 сентября, Base

10 сентября 2025 в Москве пройдёт уникальный симфонический концерт

На сцене клуба BASE прозвучат все хиты культовой группы «Гражданская оборона» в исполнении большого симфонического оркестра!

Песни «Гражданской обороны» давно стали неотъемлемой частью нашего культурного кода. Их поют под гитару во дворах и в окопах, их слушают на виниловых пластинках и в стриминговых сервисах, их продолжают обожать и пытаются отрицать. Творчеству группы посвящено множество книг и даже научных работ. Фигура Егора Летова навсегда приобрела культовый статус, а его произведения переосмысливаются новыми поколениями музыкантов: в узнаваемых семплах, скрытых цитатах, ловких аллюзиях или неожиданных по форме кавер-версиях.

В 2024 году Егору Летову могло бы исполниться 60 лет, а «Гражданской обороне» – 40. В честь этих знаковых событий бессмертное наследие «Г.О.» впервые прозвучало в рамках полноценной концертной программы в исполнении симфонического оркестра. По многочисленным просьбам зрителей этот уникальный концерт памяти культового музыканта и легендарной группы состоится снова!

10 сентября в петербургском клубе 1930 Moscow для вас прозвучат любимые композиции «Гражданской Обороны» в ярком академическом звучании большого симфонического оркестра. Не пропустите!

Проект создан с разрешения наследников Егора Летова.

Начало в 20.00.  

