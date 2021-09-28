Более 20 человек пострадали от взрыва в жилом доме в шведском Гетеборге

В центре шведского города Гётеборг в жилом доме произошел взрыв, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

О погибших пока не сообщается, госпитализированы по разным данным от 20 до 25 человек, как минимум трое пострадавших получили серьезные ранения. По словам спасателей, некоторых жильцов пришлось снимать с балконов, другие покидали квартиры, спускаясь по самодельным веревкам из простыней.

Сообщается, что взрыв произошел около 5 утра по местному времени (06:00 мск), после чего разгорелся пожар. Отмечается, что очаги возгорания находятся сразу в нескольких зданиях. Эвакуированы от 100 до 200 человек.

Причины случившегося пока не известны. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.09.2021, 14:27
    Гость: Мосгаз

    Грелись российским газом, а он рванул, опять Россия виновата. Если не умеете не беритесь, нужно железную плиту спертую на жд ложить на форсунку.

  3. 28.09.2021, 12:40
    Гость: Власть

    запугивает людей. Ну накрайняк, проклятые узбеки тяп-ляп сделали, а прогнившая воровская власть их прикрывает.

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