Более 20 человек пострадали от взрыва в жилом доме в шведском Гетеборге

11:09 28.09.2021

В центре шведского города Гётеборг в жилом доме произошел взрыв, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

О погибших пока не сообщается, госпитализированы по разным данным от 20 до 25 человек, как минимум трое пострадавших получили серьезные ранения. По словам спасателей, некоторых жильцов пришлось снимать с балконов, другие покидали квартиры, спускаясь по самодельным веревкам из простыней.

Сообщается, что взрыв произошел около 5 утра по местному времени (06:00 мск), после чего разгорелся пожар. Отмечается, что очаги возгорания находятся сразу в нескольких зданиях. Эвакуированы от 100 до 200 человек.

Причины случившегося пока не известны.