Более 20 человек пострадали от взрыва в жилом доме в шведском Гетеборге
В центре шведского города Гётеборг в жилом доме произошел взрыв, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
О погибших пока не сообщается, госпитализированы по разным данным от 20 до 25 человек, как минимум трое пострадавших получили серьезные ранения. По словам спасателей, некоторых жильцов пришлось снимать с балконов, другие покидали квартиры, спускаясь по самодельным веревкам из простыней.
Сообщается, что взрыв произошел около 5 утра по местному времени (06:00 мск), после чего разгорелся пожар. Отмечается, что очаги возгорания находятся сразу в нескольких зданиях. Эвакуированы от 100 до 200 человек.
Причины случившегося пока не известны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это - другое!(c)
Грелись российским газом, а он рванул, опять Россия виновата. Если не умеете не беритесь, нужно железную плиту спертую на жд ложить на форсунку.
запугивает людей. Ну накрайняк, проклятые узбеки тяп-ляп сделали, а прогнившая воровская власть их прикрывает.