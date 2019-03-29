Устроивший смертельное ДТП в Москве чеченец сдался после обращения Кадырова

14:47

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети.

"Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным", - написал он.

Глава республики также опубликовал видеообращение задержанного, который признался в содеянном, а также принес извинения перед родственниками пострадавших.

Ранее Кадыров выступил в адрес виновника ДТП с требованием немедленно сдаться правоохранительным органам. "Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек, и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится! Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительно явиться в полицию, где бы ты ни находился", — написал он у себя в телеграм-канале, подчеркнув, что в противном случае тот "станет изгоем в обществе".

Узнав про это, Джамбеков "сразу же принял решение сдаться".

Джамбеков находился за рулем автомобиля, зарегистрированного на имя российского бойца смешанного стиля (ММА) Абдул-Рахмана Дудаева. Спустя сутки после ДТП спортсмен заявил о своей непричастности к произошедшему и отметил, что продал иномарку около года назад.

Mercedes Gelandewagen и "Нива", в которой ехала семья, приехавшая в Москву из Смоленской области, столкнулись на Можайском шоссе в Москве 24 марта. В результате ДТП погибли мать и ее 14-летняя дочь. Водитель "Нивы" - отец семейства - находится в больнице.

Водитель Mercedes скрылся с места аварии.