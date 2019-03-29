Устроивший смертельное ДТП в Москве чеченец сдался после обращения Кадырова
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети.
"Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным", - написал он.
Глава республики также опубликовал видеообращение задержанного, который признался в содеянном, а также принес извинения перед родственниками пострадавших.
Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни. Он находился в розыске как виновник ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и девочка. Накануне я сделал жесткое обращение, призывая Джамбекова незамедлительно прибыть в полицию. Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным. По словам Джамбекова, узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции. Он готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки.
Ранее Кадыров выступил в адрес виновника ДТП с требованием немедленно сдаться правоохранительным органам. "Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек, и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится! Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительно явиться в полицию, где бы ты ни находился", — написал он у себя в телеграм-канале, подчеркнув, что в противном случае тот "станет изгоем в обществе".
Узнав про это, Джамбеков "сразу же принял решение сдаться".
Джамбеков находился за рулем автомобиля, зарегистрированного на имя российского бойца смешанного стиля (ММА) Абдул-Рахмана Дудаева. Спустя сутки после ДТП спортсмен заявил о своей непричастности к произошедшему и отметил, что продал иномарку около года назад.
Mercedes Gelandewagen и "Нива", в которой ехала семья, приехавшая в Москву из Смоленской области, столкнулись на Можайском шоссе в Москве 24 марта. В результате ДТП погибли мать и ее 14-летняя дочь. Водитель "Нивы" - отец семейства - находится в больнице.
Водитель Mercedes скрылся с места аварии.