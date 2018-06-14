Станислав Говорухин вернул русскому народу уверенность в собственной мощи

Масштаб утраты Станислава Говорухина с течением времени всем нам еще предстоит осознать

Станислав Говорухин в фильме «Сукины дети»

Нельзя сказать, что весть о кончине режиссера грянула, как гром среди ясного неба. Примерно год назад он обмолвился о том, что, скорее всего, уже больше ничего не снимет. Поскольку в творческом потенциале Говорухина сомневаться не приходилось, стало понятно, что его элементарно оставляют силы.

13 июня появилось фейковое сообщение о кончине Говорухина. Информацию быстро опровергли, но, увы, подтвердили, что кинематографист пребывает в крайне тяжелом состоянии. И уже утром следующего дня действительно случилось непоправимое.

Станислав Сергеевич обеспечил себе место в истории российского кино уже двумя фильмами – «Вертикаль» и «Место встречи изменить нельзя». В 90-е в нем возобладал публицист, и это нашло отражение в полемических документальных лентах «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли». Тогда, к счастью, самого Говорухина мы после них отнюдь не «потеряли», и в конце 90-х у него открылось второе дыхание, а прекрасные и удивительные фильмы от мэтра продолжали появляться регулярно, вплоть до 2015 года, когда он снял черно-белую экранизацию сборника рассказов Сергея Довлатова «Компромисс» «Конец прекрасной эпохи».

Реализовался Говорухин и как актер, великолепно игравший не только в своих фильмах. В 1988-м появился новаторский фильм Сергея Соловьева «АССА». Сыгравший главную роль Говорухин оказался пророком, наделив своего антигероя Крымова чертами прекраснодушного шестидесятника, публиковавшегося в «Юности», цитировавшего не самые растиражированные строки «Евгения Онегина» и напевавшего «Песню о друге» Высоцкого (привет говорухинской «Вертикали»!). Пройдет еще каких-то 15-20 лет, и мы увидим, как эти вчерашние трепетные «лирики» и «физики» оккупируют все ключевые посты, не оставив для развития России никаких перспектив.

Станислав Говорухин в фильме «Асса»

Снятый в 1999-м «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина, по сути, вернул нашему кино честь и достоинство, а русскому народу — уверенность в собственной мощи. Во времена жуткого упадка и кино, и России его пенсионер Иван Афонин дал нам всем понять, что при необходимости он может постоять не только за свою обесчещенную внучку, но и поруганную страну. По сюжету, внучку пенсионера, роль которого блистательно исполнил Михаил Ульянов, изнасиловали мальчики-мажоры. Надежды на правосудие нет, потому что у парней очень влиятельные родители. Ветеран решает действовать сам и грамотно мстит молодым негодяям, сам оставаясь при этом безнаказанным.

В новейшее время Станислав Говорухин проявил себя как убежденный государственник и сторонник сильной власти в России. Ряд его инициатив был направлен на установление жесткой регламентации многих сфер общественной жизни, что не всегда находило понимание у его коллег.

Так, в ноябре 2013-го он предложил пересмотреть закон о средствах массовой информации, принимавшийся, по его словам, «в лихие девяностые». Тогда он заявил, что парламентариям стоит подумать об установлении государственного контроля над СМИ. «У нас демократическое государство, но спросите людей - довольны ли они российским телевидением и газетами? Отсюда вытекает, что пора на законодательном уровне эти пункты пересмотреть», - заключил Говорухин. Остается только пожалеть, что тогда режиссера никто не послушал.

После грянувшего в декабре 2013-го в Киеве Евромайдана и последующих трагических событий в самопровозглашенных республиках ЛНР и ДНР Станислав Говорухин подверг резкой критике «незалежных» буянов. В частности, после пожара в одесском Доме профсоюзов он заявил, что ему стыдно за жителей города молодости, куда он теперь не желает больше приезжать.

В отместку зубоскалы разместили на мемориальной доске при Одесской киностудии негативное высказывание Говорухина в адрес Путина от 2000 года: «Путин обязан свой победе рабской психологии народа: покажи ему нового царя, он за него и голосует». Напомним, что в дальнейшем Говорухин возглавлял предвыборный штаб Президента РФ.

Станислав Говорухин в фильме «Артистка»

Как режиссер Говорухин до последнего сохранял феноменальную форму. Начиная с фильма «Не хлебом единым» (2005) по роману советского писателя Владимира Дудинцева у Говорухина пробудился интерес к черно-белой эстетике, нуару, тонким стилизациям и постмодернистским играм. По сюжету, в послевоенные годы неимущий школьный учитель физики Лопаткин изобрёл революционный метод изготовления двухслойных труб для химической промышленности. Попытавшись внедрить изобретение, он столкнулся с враждебностью отраслевых бюрократов во главе с директором трубозавода Дроздовым, пошёл на принцип, в конечном счёте сел за вредительство, но не сломался.

В эстетике нуара был сделан также черно-белый фильм Говорухина «Weekend» (2013) с красавцем Максимом Матвеевым в главной роли. Лебединой песнью режиссера стал представленный в 2015-м «Конец прекрасной эпохи» по мотивам сборника довлатовской прозы «Компромисс». Пожалуй, это самое «некиногеничное» беллетристическое произведение писателя. Виной тому оригинальная форма «Компромисса». Каждая глава книги начинается с реальной газетной заметки Довлатова, после которой подробно описываются обстоятельства ее создания, вопиюще дисгармонирующие с бравурным тоном самой статьи. Если и переносить «Компромисс» на экран, то правильнее всего было бы снимать 10-12-ти серийный ситком с относительно автономными друг к другу новеллами.

Станислав Говорухин в фильме «Женская логика-4»

Говорухин же все сделал по-своему. Из обилия довлатовских курьезов он выбрал всего четыре-пять историй, максимально приблизив их к первоисточнику, но перетасовав произвольно. Режиссер, кажется, все-таки нашел компромисс между публицистически заостренными работами («Россия, которую мы потеряли», «Ворошиловский стрелок») и холодным эстетизмом своих поздних фильмов («Weekend»).

Ласкающая взор черно-белая картинка достигнута малой кровью, ведь Говорухин предпочел не выстраивать дорогих декораций и не заставлять делать оператора акробатические трюки. Наконец, мастер умышленно не стал эксплуатировать подробности биографии Довлатова, сделав главного героя ленты менее сластолюбивым и остроумным, чем в книге.

Сквозь экранного Лентулова то и дело проглядывает молодой Говорухин, а значит, мы имеем дело с сотворением личного мифа, которому вообще присуща способность не терять актуальности в самых разных исторических условиях. Получается, что попрощался режиссер со всеми нами действительно красиво...

Редакция портала KM.RU выражает глубокое соболезнование всем родным, близким и поклонникам таланта Станислава Сергеевича Говорухина.

Фото с сайтов kino-teatr.ru, kinopoisk.ru