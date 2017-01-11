Вячеслав Малежик: «После слома СССР я так и не перестроился на новый лад»

В преддверии 70-летнего юбилея артист дал интервью KM.RU

В этот день он даст концерт и споёт со своими друзьями любимые народом песни на сцене Государственного Кремлевского дворца. Поздравить юбиляра и исполнить созданные им песни придут Сергей Трофимов, Алёна Апина, Николай Фоменко, Максим Леонидов, арт-группа «Сопрано Турецкого», лидер группы «Чиж и Кo» Сергей Чиграков, Виктор Салтыков, Теймураз Боджгуа, Екатерина Семенова, ансамбли «Самоцветы», «Синяя птица», «Люди встречаются», «Ялла», «Пламя», «Голубые гитары» и другие. В преддверии этого события Малежик дал интервью нашему мультипорталу.

KM.RU: Юбилей в большой «звездной» компании – это для вас принципиально?

- Просто на мой день рождения пообещали прийти звезды, а я решил вспомнить старое. Поскольку сейчас вообще есть определенная ностальгия по старым фильмам и песням — тому, что делалось в советские времена, то концерт будет называться ВИА «Малежик». Я постараюсь выдержать этот вечер в стилистике старых вокально-инструментальных ансамблей. Причем, я бы хотел, чтобы сам этот термин - «вокально-инструментальный ансамбль» - прозвучал немножко по-иному. Потому что у нас он обычно ассоциируется с такими явлениями, как «Веселые ребята», «Самоцветы», «Пламя», «Песняры», когда человек восемь выходило на сцену. Должен сказать, что в ранних рок-коллективах, когда только появились Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, их тоже называли «вокально-инструментальными ансамблями». Только потом это поделилось, собственно, на ВИА и рок-группы. Мне бы хотелось, чтоб вот эта преемственность чувствовалась и на сцене.

KM.RU: Получается, что тем самым вы возвращаете термину ВИА его исконный смысл?

- Может, и не исконный, но где-то примерно так. Потому что там произошло взаимопроникновение стилистик и поэтому сложно сейчас говорить, что первично, а что нет. Для того, чтобы услышать исконный звук того времени, надо, наверное, мне было бы и годков 40 тогда сбросить.

KM.RU: Сотрудничество с каким ансамблем вы всё-таки вспоминаете с наибольшей теплотой?

- Начнем с того, что я назвал профессиональные ансамбли, а до этого были коллективы, которые имели статус любительских. Но, тем не менее, мы уже тогда и в группе «Ребята» (не путать с «Веселыми ребятами»!), и в группе «Мозаика» (которая была создана на базе МГУ и МИИТа, где учились ее участники) мы тоже играли на профессиональном уровне, и нам даже за это деньги платили. Хотя, честно говоря, получали мы, если выражаться современным языком, черным налом, и налоги с нас за это не сдирали. А первый профессиональный ансамбль, в который я попал, это «Веселые ребята», и, как первая свадьба, это был для меня новый уровень, новый поворот в моей карьере, и, естественно, он наложил такой весомый отпечаток. А ВИА «Голубые гитары», я считаю, оказал решающее значение для моего становления как сольного артиста. Мой худрук по этому ансамблю Игорь Гранов предоставлял мне право на ошибку, давая мне возможность экспериментировать на сцене. В «Пламени» же я работал довольно долго — порядка восьми лет. По-разному складывались у меня там взаимоотношения, но первая песня, которую я записал на пластинку на профессиональной сцене — это как раз было сделано в рамках «Пламени», поэтому к нему у меня тоже очень нежное и теплое отношение. А потому же с 1986 года началась моя сольная карьера.

KM.RU: Какие-то необычные аранжировки уже знакомых песен на юбилейном концерте планируются?

- В силу того, что это будет играться живьем, и у меня нет постоянного аккомпанирующего состава, я сравню тот продукт, который я подам на стол зрителям, со свежесваренным борщом — когда я постарался не переварить капусту, картошку, чтоб она не томилась за счет длительных репетиций и обкатывания долгих гастролей. То есть это не вчерашний борщ, а тот, который будет с пылу, с жару, и я, честно говоря, его еще сам не попробовал. Обычно мне самому бывает интересно то, что получается на ходу.

KM.RU: Кто вам будет аккомпанировать на концерте?

- Отличные музыканты, которые выступят вместе со мной. Условно это называется ВИА «Малежик», хотя музыканты действительно очень талантливые. Дали согласие сыграть клавишник и композитор Андрей Косинский, Валерий Стуров (человек, с которым я писал несколько альбомов — помимо того, что он еще и замечательный звукорежиссер, он еще и блестящий мультиинструменталист и композитор), бас-гитарист, клавишник и композитор Олег Завьялов (с которым мы тоже записали несколько моих альбомов и с которым я познакомился еще во времена моей дружбы с Сергеем Дроздовым) и известный джазовый барабанщик Иван Авалиани. Будет также виолончелист Виктор Козодов, кларнетист Сергей Шитов, Саша Чиненков, с которым мы работали в «Веселых ребятах». Если говорить о дуэтах, с Катей Семеновой мы точно споем песню «Анталья». А в остальном я буду у своих друзей на подпевках.

KM.RU: Довольно неожиданно и приятно было увидеть в списке участников вашего концерта Сергея «Чижа» Чигракова. Как вы с ним познакомились и что собираетесь петь?

- Это было достаточно давно, мы уже играли с ним на каком-то юбилейном концерте. Потом нас объединяет с ним такое битломанское начало (прострелянное на всю голову). Нас познакомил общий друг, живущий ныне в Америке. Саша Тарелкин, который читал лекции про «битлов» сначала в СССР, а потом в Росссии. С Чижом мы, наверное, споем что-нибудь в стиле ритм-н-блюза. Возможно, это будет «Гололед». Если на прошлом моем концерте, я спел саранжированную с моим тогдашним ансамблем песню Сереги, то теперь он любезно согласился спеть мою.

KM.RU: Как вы встретили Новый год и значим ли вообще для вас этот праздник?

- Вся эта перетасовка нашей жизни, которая произошла после слома Советского Союза и отняла наши праздники, привела к тому, что я так и не перестроился на новый лад. Сколько бы ни говорили, что Пасха и Рождество — это главные праздники в нашей жизни, у меня не получается так мыслить. В результате я стою в таком раскоряченном виде, как на разъезжающихся двух льдинах, и вот-вот рухну в воду. Честно говоря, все эти восторги, которые все начинают выражать при упоминании салата оливье, шампанского, поздравления президента и новогоднего салюта, как-то для меня не являются стимулами. Разломали традицию, поэтому должного трепета от приближения Нового года я в последнее время, к сожалению, не испытываю. Раньше был мощный стимул дождаться по ТВ «Мелодий и ритмов зарубежной эстрады», а сейчас тупо сидеть до 4 утра тоже как-то уже не хотелось.

Фото предоставлены пресс-службой артиста