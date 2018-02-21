Юрий Лоза высказался об идее ограничить творчество рэперов

Заявление продюсера Матвиенко о необходимости ограничить в России распространение рэпа вызвало большой резонанс.

По этому поводу Юрий Лоза заявил, что любой музыкальный жанр, в том числе и рэп, можно наполнить положительным содержанием, сообщает РИА «Новости». «Важно то, что вы хотите сказать этой музыкой. Музыкальный стиль не может быть политизирован или окрашен в какие-либо цвета. Важно внутреннее наполнение, все зависит от исполнителя и того, что он хочет донести. Если какое угодно направление в искусстве сеет разумное, доброе, вечное, то точно так же оно может работать и в обратном направлении».

При этом Лоза напомнил, что и в рок, и в поп-музыке всегда хватало провокативного содержания, но никто никогда не предлагал ограничивать творчество исполнителей.

Напомним, что 20 февраля продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко возмутился, что большинство современных песен, попадающих в молодежные чарты, являются пропагандой наркотиков и секса. Также он сослался на опыт китайцев, запретивших у себя рэп.

