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Юрий Лоза высказался об идее ограничить творчество рэперов

11:09 21.02.2018
Юрий Лоза. Фото с сайта lozayury.ru
Юрий Лоза. Фото с сайта lozayury.ru
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Заявление продюсера Матвиенко о необходимости ограничить в России распространение рэпа вызвало большой резонанс.

По этому поводу Юрий Лоза заявил, что любой музыкальный жанр, в том числе и рэп, можно наполнить положительным содержанием, сообщает РИА «Новости». «Важно то, что вы хотите сказать этой музыкой. Музыкальный стиль не может быть политизирован или окрашен в какие-либо цвета. Важно внутреннее наполнение, все зависит от исполнителя и того, что он хочет донести. Если какое угодно направление в искусстве сеет разумное, доброе, вечное, то точно так же оно может работать и в обратном направлении».

При этом Лоза напомнил, что и в рок, и в поп-музыке всегда хватало провокативного содержания, но никто никогда не предлагал ограничивать творчество исполнителей.

Напомним, что 20 февраля продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко возмутился, что большинство современных песен, попадающих в молодежные чарты, являются пропагандой наркотиков и секса. Также он сослался на опыт китайцев, запретивших у себя рэп.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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21.02.2018, 19:28
Гость: Alex

не в рэпе многовато уродов, а в мире музыкального искусства много тухляка. Рэперы свой этот тухляк в том числе и словесный, постоянно демонстрируют. Но с таким видом, как будто услугу оказывают. Даже приглядываться не надо - разит за версту от таких плесенью. Чего не скажешь о классике, роке, да и много других Музыкальных направлений. Чего ради народ идет к бормотунам - не понятно. Видимо, не могут себя найти в жизни. Или музыку в детстве им не преподавали в школе.
21.02.2018, 19:23
Гость: Alex

так вот в чем успех выражается?) Дезинформация это, а не успех. Фристайля, ватоматокаттт)))Скажи мне мама почему я без мозгооов... Есть чем похвастаться авторам. Успеех! Благодаря тому, что общество двинулось, отрешилось от моральных ценностей и слушает этот бред.
21.02.2018, 19:14
Гость: Реалистъ

...что любой музыкальный жанр, в том числе и рэп, можно наполнить положительным содержанием...
Я тоже музыкант и лабух,и вполне известный вам всем.Про содержание и наполнение - согласен.Но при чем тут рэп вообще ?Это не музыка,это просто притоптывание у неандертальского костра.Нормальные аборигенские припевы,ритм.Древние речитативы-куплеты...Ну НАМ-то зачем это первобытное,тем более чужое ???мы это проехали 1000 лет назад,примерно.
Вместо рэпа возможен а-ля-рюсс-компромисс - частушки :)Кстати ,весьма перспективное направление лет через 5-7.
А музЫка-это,все-же в первую строку гармония!
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