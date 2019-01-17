Ермен Ержанов («Адаптация»): «Уходить надо красиво и на подъеме»

Для меня, как человека, бывшего с «Адаптацией» более двадцати лет, весть о скором распаде команды оказалась, как обухом по голове

Впервые я услышал и увидел группу воочию еще летом 1998-го на открытом рок-фестивале в родном Орске. В 2001-м получил боевое крещение как начинающий музыкальный журналист, посетив презентацию «Джута», сделав с нее репортаж и написав рецензию на альбом (тогда еще – в кассетном варианте).

И понеслось – презентация в 2004-м концертника «Безвременье» в московском клубе «Точка», переполненном буйными лимоновцами; поездка зимой 2007-го с будущей женой в Серпухов, где в немыслимо запущенной промзоне Ермен сотоварищи сыграли концерт на феноменально чистом звуке; уютное выступление уже нынешнего состава в рязанском клубе «Старый парк» в мае 2016-го. Уж не говоря о десятках других концертов «Ады», ни один из которых язык не поворачивается назвать рядовым. Всегда на бешеном драйве, на запредельной самоотдаче.

Казалось, «эта музыка будет вечной» - ведь Ермен сам процитировал эту известную строчку «Наутилуса» в одной из своей лучших песен «Железнодорожная». Как-то это не вяжется с тем, что в мае 2019-го «Адаптация» сыграет последний в своей истории концерт. Почему, зачем и что будет дальше? Об это сам Ермен подробно рассказал в эксклюзивном интервью нашему порталу.

Ермен Ержанов

KM.RU: «Адаптация» сейчас пребывает в своей наилучшей форме. Что же такое случилось, что ты решил прекратить деятельность группы в этом году?

- Ничего не случилось, просто время пришло. У каждого живого организма (а группа это живой организм) есть определённое время данное ему природой для жизни, когда это время проходит, организм перестаёт функционировать. В случае с «Адаптацией» – это время пришло, мы многое сделали, пора и честь знать. В принципе уже после записи «Цинги» мне казалось, что мы сказали, всё что должны были сказать, но тогда случился переезд группы в Питер, появилась надежда на некоторые смутные перспективы…ну вот сейчас будет новый альбом «Оруэлл», и на этом всё. Это такой очень пессимистический постскриптум «Цинги».

KM.RU: Сказались ли на принятии такого решения внутренние противоречия, экономические причины, возможное падение посещаемости концертов группы или географический фактор, когда сложно или убыточно собирать всех участников команды в одном месте, чтобы сыграть концерт?

- Внутренних противоречий нет, нынешний состав, как раз наоборот очень гармонично существовал, каждый отдавал себе отчёт в том, что ему нужно от группы. Музыканты все с большим опытом, да и знакомы мы уже много лет. Экономические…, да мы никогда особо и не жировали, что касается посещаемости концертов, то в андеграунде — это непредсказуемый момент: где-то хорошо народ на концерты ходит, где-то не очень. Но у нас свой слушатель есть по всей стране, и это очень преданный слушатель. На «Адаптацию» случайные люди не ходят, если человек в зале, то он обычно в теме и знает на кого пришёл. География тоже особой роли не играет, хотя, конечно, собираться вместе, учитывая, что расстояние от Актюбинска до Питера 2000 км, гораздо тяжелее, чем, когда группа базируется в одном месте.

«Адаптация» в захваченном бастующими студентами университете Парижа

KM.RU: Вариант, что «Адаптация» исчерпала себя как идея, мы даже не рассматриваем. Тем не менее: почему ты именно прекращаешь деятельность группы, а не меняешь состав, как это уже делалось неоднократно?

- Почему не рассматриваем? Для меня это один из важных факторов. «Адаптация» – группа другого времени. Я всегда считал, что рок-н-ролл музыка молодых и если молодёжь есть на концертах, то значит мы в правильном направлении движемся. К 25–етию группы я специально записал два альбома («Radio Resistance» и «Олдскул»), на которых перепел старые хиты группы в новом звуке, в надежде на то, что послание и энергия, заложенные в этих песнях, сработают ещё раз, и поначалу, после выхода «Radio Resistance» действительно молодёжи на концертах прибавилось, особенно в центрах или в регионе Урал-Сибирь. Но за временем не угнаться и нынешний молодняк живёт и дышит уже совершенно другим воздухом.

Когда пошла волна рэпа, мне казалось, что вот наконец – то весь этот нашрадийный рокапопс наконец-то закончился, и пришло другое поколение, для которого опять важен текст и смысл. И хорошие группы были и есть, но это были единицы, а основная масса рэперов в итоге тупо скопировала своих заокеанских собратьев и пошла по тому же пути, и в итоге всё это кончилось появлением таких персонажей как Антоха МС и прочий «ужас и моральный отстой». Страшно то, что через пару лет этот Антон будет казаться интеллектуалом по сравнению с теми, кто придёт ему на смену, то есть планка всё время понижается.

Кто–то ждал появления новой шпаны, которая даст всем прос…я, а пришло поколение потребителей, которым на все идеалы начихать, они просто потребляют то, что им впаривает интернет. Гламур, хипстеры в майках «Джой Дивижн» – от этого не то, что тошнит, хочется просто ничего не иметь с этим общего. А состав менять не хочу, я этим сыт уже по горло.

Ермен Ержанов

KM.RU: Альбом «Оруэлл» задумывался именно как последний? Чем он примечателен – в контексте того, что это прощальный релиз группы?

- Нет, это просто песни, которые были написаны в тот период, когда группа базировалась в Питере. Я не так много написал песен за эти три года, но это хорошие песни, там всё точно и верно сказано. В отличии от «Цинги», которую мы писали в переходный период, это альбом именно группы. Каждый музыкант внёс свой вклад в этот альбом. Очень грустная пластинка по настроению, скоростных боевиков почти нет, суровая констатация моего пребывания в этой реальности. На следующей неделе запишем саксофон Сергея Летова, голос и выходим на сведение. В феврале альбом будет в сети.

KM.RU: Почему ты решил все-таки остановиться на названии «Оруэлл», хотя раньше анонсировалось, что в названии пластинки будет фигурировать отсылки к каким-то футурологическим теориям?

- Альбом будет посвящаться памяти футуролога Жака Фреско, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы человечество, как раз избежало той горькой и страшной участи, к которой мы все на огромной скорости движемся. На альбоме есть песня «1984» - она будет заглавной и задаст настроение всему альбому. А «Оруэлл» хорошее название, оно даёт отсылку к известной антиутопии, только мне кажется, что всё будет ещё круче, чем в романе, только со знаком минус.

KM.RU: Будет ли прощальный тур «Адаптации» с материалом нового альбома? Будут ли вообще последние концерты какими-то особенными?

- Специального тура не будет. Будут прощальные концерты в Москве (клуб «Театръ» 26 апреля) и в Питере (ACTION CLUB 27 апреля) на которых мы сыграем новый альбом и много чего ещё. Там очень большая программа намечается. В мае в Актюбинске сыграем последний концерт.

KM.RU: А планируются твои сольные выступления в Москве?

- 2 февраля будет сольник в «Археологии»

KM.RU: Что дальше? Будешь ли ты создавать новую группу (если да, то чем она принципиально будет отличаться от «Адаптации»)? Или же планируются скорее «партизанские вылазки» сольно и с Ибрагимом?

- Пока не знаю. Хочется немного отдохнуть, поправить здоровье. Я 15 лет уже в дороге, объездил материк вдоль и поперёк и немного подустал от всех этих переездов и жизни в плацкартных вагонах. С творчеством завязывать не собираюсь, буду таким законспирированным сонграйтером, новый сборник стихов хотелось бы подготовить. Что касается новой группы, то пока есть договорённость, что мы с барабанщиком Ибрагимом Джанибековым продолжим совместно музицировать, благо живём друг от друга через дорогу, но ничего конкретного по этому поводу пока сказать не могу. Время покажет. Хотелось бы записать лоу-фай альбом в домашних условиях, давно я ручки сам на пульте не крутил.

KM.RU: Какова судьба тех проектов, которые ты собирался, но не успел осуществить с «Адаптацией»? Например, альбома каверов на песни «Гражданской Обороны»?

- На новом альбоме будет кавер на песню «ГО» «Мёртвый сезон». Очень она удачно легла в настроение альбома.

KM.RU: Кроме того, несколько лет назад шла речь о выходе биографической книги об «Адаптации», но на данный момент информации об этом нет. Почему?

- Человек, который собирал материалы для книги пропал с горизонта. Мне сейчас заниматься этим некогда, хотя многие просят написать, что–то про «Адаптацию». Пользуясь случаем, мне хотелось бы обратиться ко всем своим друзьям, к тем, кому было небезразлично, то что мы делали: не надо унывать, ничего страшного не произошло. Будут ещё новые песни, стихи и альбомы. «Адаптация» – группа моей юности, эти песни по определению должны исполняться человеком, который молод душой и телом. Но время идёт, мне уже 45, я большую часть своей жизни отдал «Адаптации», но сейчас понимаю, что пора сказать STOP. Уходить надо красиво и на подъёме. Группе в этом году исполнилось 27 лет, как раз самый рок-н-ролльный возраст, чтобы послать всех куда подальше и отправиться в новое путешествие.

Фото предоставлено представителями группы