]]> ]]>
Главная Спорт Новости

В Кремле рассказали, как Путин воспринял проигрыш сбороной России на ЧМ

11:49 8.07.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин смотрел матч Россия — Хорватия в ¼ финала чемпионата и болел за национальную сборную. Российские футболисты проиграли честно и красиво, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Несмотря на поражение, российские спортсмены — герои, молодцы, они «умирали на поле». В Кремле гордятся ими, добавил он.

Песков также отметил, что президент желает успеха всем сборным, которые продолжают бороться за победу на чемпионате мира, пишет ИА REGNUM.

7 июля в Сочи сборная России уступила команде Хорватии по итогам серии послематчевых пенальти. Хорватские футболисты вышли в полуфинал, 11 июля они сыграют в Москве со сборной Англии.

Читайте также: Чемпионат мира вышел на финишную прямую

Темы: Сборная России по футболу, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.07.2018, 17:13
Гость: мамбе

"Герои",это как про невест:"кому и кобыла невеста".Волею судеб("домашний чемпионат")попали на ЧМ без"квалификации" и на таких же "героев"с Ближнего Востока,вот и весь "героизм".Смотреть такой "футбол"совершенно никакого удовольствия,да и сам "гостренер"мимикой,жестами и "репликами"(понятными без звука)точно отражал игру подопечных.Но это уже история футбола российского и никуда не денешся.А участие в очередном ЧМ,"баальшой вопрос"!
08.07.2018, 15:58
Гость: Крутой

Получают миллионы зелёных, а в створ ворот попасть не могут, герои. Не умирать надо на поле, а владеть мячом и строить партию подобно шахматной. Ни того, ни другого нет. Но спорт есть спорт, другие команды, несмотря на наличие звёзд, тоже проиграли и выбыли из турнира. Так что побеждают всё равно сильнейшие, а не умирающие герои.
08.07.2018, 15:21
Гость: Мамба

Это оскорбление ветеранов, прежде всего, и памяти погибших.
Все комментарии (18)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.