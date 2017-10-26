СМИ узнали имена членов экипажа и пассажиров упавшего вертолета

На борту рухнувшего близ Шпицбергена российского вертолета Ми-8 находились восемь человек – пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Экипаж:

Евгений Баранов (командир)

Владимир Фролов (второй пилот)

Алексей Поуляускас (бортмеханик)

Марат Михтаров (техник)

Алексей Королев (инженер)

Пассажиры:

Олег Голованов

Николай Фадеев

Максим Каулио.

Ранее сообщалось, что вертолет совершал перелет из поселка Пирамида в населенный пункт Баренцбург. Предполагается, что он упал в воду в двух-трех километрах от пункта назначения.

В настоящее время поиски вертолета ведут четыре судна Норвежского спасательного центра. Им помогают два вертолета. Предполагается, что экипаж и пассажиы Ми-8 погибли.

