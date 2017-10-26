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СМИ узнали имена членов экипажа и пассажиров упавшего вертолета

20:11 26.10.2017
Фото с сайта airliners.net
Фото с сайта airliners.net
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На борту рухнувшего близ Шпицбергена российского вертолета Ми-8 находились восемь человек – пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Экипаж:
Евгений Баранов (командир)
Владимир Фролов (второй пилот)
Алексей Поуляускас (бортмеханик)
Марат Михтаров (техник)
Алексей Королев (инженер)

Пассажиры:
Олег Голованов
Николай Фадеев
Максим Каулио.

Ранее сообщалось, что вертолет совершал перелет из поселка Пирамида в населенный пункт Баренцбург. Предполагается, что он упал в воду в двух-трех километрах от пункта назначения.

В настоящее время поиски вертолета ведут четыре судна Норвежского спасательного центра. Им помогают два вертолета. Предполагается, что экипаж и пассажиы Ми-8 погибли.
 

Темы: Россия, Норвегия, Авиакатастрофы, Происшествия, Министерство энергетики РФ
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