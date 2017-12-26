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В Кремле заявили о готовности помочь США и КНДР в разрешении конфликта

20:45 26.12.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Москва может выступить в качестве посредника в диалоге между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что Россия включится в переговорный процесс только в случае необходимости и с согласия американской и северокорейской сторон.

«Поскольку обмен такой достаточно конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы все-таки открыть путь для деэскалации напряженности», - цитирует его агентство.

Последнее время КНДР и США неоднократно обменивались взаимными угрозами, выражая готовность перейти к вооруженному противостоянию. Некоторое время назад постпред России при ООН Василий Небензя призвал США прекратить провокации в отношении КНДР. По его мнению, Пхеньян вынужден демонстрировать готовность к нанесению ракетных ударов, поскольку ощущает угрозу своей безопасности. Некоторое время назад глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва получила от Вашингтона сигнал о готовности к диалогу с Пхеньяном.
 

Темы: Россия, Северная Корея, США, Международные отношения
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Комментарии читателей
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27.12.2017, 09:54
Гость: Хмы

Странная у России планида, то все страны Варшавского договора и развивающиеся страны третьего мира содержали за свой счет. Теперь им прощаем долги и вкладываем деньги в пиндосию, видете ли их экономику поддерживаем.
27.12.2017, 09:36
Гость: Фонд «Наследие» - Heritage Foundation

Вообще не касается таких вопросов.
Так что либо ссылочку, либо Эдвин Фелнер умом тронулся.
27.12.2017, 09:29
Гость: ник

лучше бы санкции не поддерживала РФ сославшись на Ирак, там голод был и смертность возрасла.
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