В Кремле заявили о готовности помочь США и КНДР в разрешении конфликта

Москва может выступить в качестве посредника в диалоге между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что Россия включится в переговорный процесс только в случае необходимости и с согласия американской и северокорейской сторон.

«Поскольку обмен такой достаточно конфронтационной риторикой ведется именно между Пхеньяном и Вашингтоном, то, соответственно, эта готовность России весьма очевидна для того, чтобы все-таки открыть путь для деэскалации напряженности», - цитирует его агентство.

Последнее время КНДР и США неоднократно обменивались взаимными угрозами, выражая готовность перейти к вооруженному противостоянию. Некоторое время назад постпред России при ООН Василий Небензя призвал США прекратить провокации в отношении КНДР. По его мнению, Пхеньян вынужден демонстрировать готовность к нанесению ракетных ударов, поскольку ощущает угрозу своей безопасности. Некоторое время назад глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва получила от Вашингтона сигнал о готовности к диалогу с Пхеньяном.

